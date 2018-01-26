Украина-Россия: Закон о реинтеграции Донбасса вызвал ажиотаж по политическим, а не гуманитарным причинам

Украинский военнослужащий у границы с оккупированными территориями. (Фото: Автор: Джофри Фромент. Источник: Flickr.com. Дополнительная информация о фотографии здесь).

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НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Верховная Рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса, который определяет «ЛНР» и «ДНР» как временно оккупированные Россией территории. Именно определение конфликта в качестве агрессии стороны России стало поводом для громких заявлений как с украинской, так и с российской стороны, а не факт того, что гуманитарные аспекты конфликта и общая ситуация с правами человека в Украине продолжают оставлять желать лучшего.

Закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» был принят 18 января 2018 года после ожесточенных прений. За него проголосовали 280 из 423 депутатов.

Российские комментаторы восприняли закон негативно, преподнося его как отказ от минских соглашений. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что закон перечеркивает Второе минское соглашение, выполнения которого будет добиваться Россия.

С ним солидарна официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, считающая, что новый закон «убивает минские договоренности, делает все, чтобы от них не осталось камня на камне».

По словам главы «ДНР» Александра Захарченко, «Украина показывает, что не хочет мирного разрешения конфликта, то есть она собирается воевать, и для этого делает политическую платформу».

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что новый закон не противоречит минским соглашениям, а лишь фиксирует право Украины на самооборону в соответствии с 51 статьей устава ООН и детализирует механизм его реализации, одновременно подтверждая приоритетность мирного политико-дипломатического урегулирования.

Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник отметил, что минские соглашения не упоминаются в законе, поскольку не были ратифицированы парламентом.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что новый закон, назвав Россию оккупантом и террористом, лишит её возможности проталкивать свой вариант международной миротворческой миссии под эгидой ООН.

Несмотря на российские обвинения, переговоры в Минске продолжатся. Ближайшее заседание Трехсторонней контактной группы в формате минского процесса намечено на 31 января. Также в конце месяца запланирована встреча представителя США по урегулированию конфликта в Украине Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Координация работы Нормандской четверки находится на стадии подготовки встречи на уровне министров иностранных дел. «Мы говорим о том, чтобы во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности собраться в «нормандском формате» на уровне министров», – сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

Посол США в Украине Мари Йованович считает, что «важно, чтобы этот закон оставлял открытым путь к имплементации минских договоренностей, чтобы Украина поддерживала возможность использования всех путей для достижения мира. И, опять-таки, гуманитарный аспект, забота о конкретных людях, которые остались там жить – это также очень важные вопросы в рамках принятия этого закона».

Именно этот аспект закона остался наименее обсуждаемой частью. В гражданском и социально-экономическом разрезе закон закрепил непризнание всех юридических транзакций, проведенных администрациями «ЛНР» и «ДНР», за исключением свидетельств о рождении и смерти. Эти свидетельства признаются только в том случае, если они прилагаются к заявлению о выдаче документа украинского образца.

Все остальные документы, выданные оккупационной администрацией, признаны недействительными. В частности, не признаются акты купли-продажи на любое имущество, выданные администрациями «ЛНР» и «ДНР». Для оккупированного Крыма такие нормы были установлены еще в апреле 2014 г. законом «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины».

Более того, закон прописывает без возможности иной трактовки, что все приехавшие на оккупированные территории и не оформившие свое пребывание на них по украинским законам, после освобождения этих территорий будут признаны иностранцами, не имеющими законных прав на пребывание в Украине.

Райчел Денбер из международной правозащитной организации «Хьюман Райтс Вотч» отметила, что закон не предусматривает инструментов защиты гражданского населения, что особенно тревожно в условиях ухудшения ситуации с соблюдением прав человека в Украине.

Законом закрепляются особые полномочия президента по разрешению конфликта как военным, так и дипломатическим путем. Армия получает приоритетный статус в операциях по отражению российской агрессии. Стратегическое руководство всеми силами, задействованными в них, осуществляет Генштаб Вооруженных сил Украины, подчиняющийся президенту. Определение границ оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях было передано от Верховной Рады президенту. Закон называет освобождение оккупированных территорий наивысшим приоритетом в перечне задач государственной политики. В тексте документа также четко прописано, что Украина предпочитает политико-дипломатический путь разрешения конфликта.

Закон называет Россию агрессором и оккупантом в связи с вторжением на Донбасс и оккупацией Крыма. Территории Украины, не находящиеся под её контролем, признаются оккупированными Россией, а органы власти на этих территориях – российской оккупационной администрацией. Также закон прописывает, что все военные действия в раках конфликта ведутся формированиями РФ, которые включают в себя иррегулярные вооруженные формирования, банды и группы наемников, созданных, подчиненных, управляемых и финансируемых Российской Федерацией. Таким образом, теперь и с точки зрения украинского законодательства нет никаких «ополченцев» и «войск сепаратистов», а есть вооруженные формирования РФ, и только они.

Таким образом, закон дает основания для использования вооруженных сил Украины для разрешения конфликта, что до этого не было возможным в рамках действующего законодательства.

Закон возлагает всю ответственность за происходящее на оккупированных территориях на Россию, как на государство-оккупанта. Иски к России могут предъявляться через украинские суды по месту жительства или пребывания истца и освобождаются от судебного сбора. Функция украинского суда при этом – установить факт и сумму ущерба, а затем включить вынесенное решение в пакет документов при подаче иска к РФ в Европейский суд по правам человека.

Все лица, участвующие в вооруженной агрессии РФ или связанные с оккупационной администрацией РФ, несут уголовную ответственность за деяния, нарушающие законодательство Украины и нормы международного гуманитарного права.