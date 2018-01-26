Казахстан: Поборники морали пытаются контролировать поведение женщин

Уятмен, сатирический супергерой, символизирующий настоящих моралистов в Казахстане. (Иллюстрация: Мурат Дильманов)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Пару лет назад в Казахстане появился новый герой – уятмен. Пока он патрулирует улицы, общество может быть спокойно, что он не даст женщинам вести себя непристойно.

Уятмен – персонаж, созданный известным художником-карикатуристом из Алматы Муратом Дильмановым, чтобы высмеять нарастающую в обществе склонность к осуждению и выискиванию недостатков. Слово состоит из двух частей – «уят» (стыд) и «мен» (человек).

В последние недели появилось много новых примеров вышеупомянутой склонности, указывающих на то, что тенденции не ослабевает, а, возможно, даже нарастает.

Сначала 22-летняя алматинка Айжан Байзакова, актриса и звезда соцсетей, была задержана полицией 17 декабря и лишена свободы на трое суток за мелкое хулиганство. Действия сотрудников правоохранительных органов были реакцией на сообщение, что во время вечеринки в принадлежавшем Байзаковой ночном клубе Zakova она предлагала девушкам денежные призы за то, чтобы те полностью разделись на сцене.

На Байзакову посыпались оскорбления и даже угрозы физической расправы. В интернете широко разошлось видео, на котором агрессивно настроенные мужчины осуждают Байзакову за ее действия. Затем мужчина средних лет высказывает решительное осуждение «легкомысленного поведения» женщин и обращается к казахским мужчинам с призывом поддержать его и пресекать подобные действия.

«Танцевали стриптиз, надев саукеле. Что это за ужас и позор? Мы адресуем этот видеоролик всем, у кого есть честь и гордость. Поддержите нас!», – заявил этот мужчина.

Затем, за несколько дней до Нового года, возле клуба Байзаковой собрались несколько десятков разъяренных мужчин, которые угрожали разрушить здание заведения, если оно не будет закрыто.

«Почему нельзя запретить такие вещи? Сколько можно терпеть? Если бы её не арестовали на трое суток, мы бы сейчас разрушили это заведение», – сказал репортерам принимавший участие в акции Талгат Рыскулбеков, активист-подстрекатель из консервативного объединения «Желтоксан рухы».

Через несколько дней Байзакова сдалась и сообщила о закрытии своего клуба.

Типичным уятменом (данный термин твердо вошел в обиход) и прототипом созданного Дильмановым персонажа является Талгат Шолтаев, в 2016 году добившийся 15 минут славы. Весной того года в соцсетях разразился скандал из-за скульптуры влюбленных мужчины и женщины в городском парке Астаны, столицы Казахстана. Многие жители города возмутились тем, что в фигуре девушки отчетливо проступают очертания грудей, что, по их мнению, унижает честь и достоинство казахской женщины. Однако власти заявили, что скульптура не нарушает норм нравственности.

Талгат Шолтаев накрыл тело бронзовой девушки платком, что, по его мнению, обеспечило благопристойность не только статуи, но и всех казахских женщин.

«Если честно, стыдно даже смотреть на это, – сказал он тогда в интервью телеканалу КТК. – У меня сердце разрывается. В первую очередь, это позорит наших матерей и сестер».

Почерпнув вдохновение из этого эпизода, Дильманов превратил Шолтаева в уятмена, полноватого персонажа в сером костюме, вооруженного накидкой, похожей на ту, которой он прикрыл статую в Астане.

Супергерой Дильманова – сатирический персонаж, но за шуткой кроется серьезная проблема. Как Дильманов объяснил Eurasianet.org, он считает, что защитники нравственности ущемляют базовые свободы граждан.

«Уят в Казахстане бывает разный – созидательный и разрушающий. В первом случае – правильное воспитание детей, во втором – травля и агрессия», – сказал Дильманов Eurasianet.org.

Aлматинский врач Асель Баяндарова олицетворят то, что ненавидят уятмены. Она пропагандирует свободу казахской женщины, ее право жить так, как ей хочется. Ее эротичные фотографии появлялись на страницах гламурных журналов.

Баяндарова стала известной после своего скандального поста в Facebook, в котором она заявила, что казахская женщина не обязана подчиняться глупым условностям традиционного общества. Текст сопровождала фотография, где она была полуобнаженной. Пост набрал 20,000 лайков, около 8,000 комментариев и порядка 1000 репостов. Реакция публики варьировалась от грубых оскорблений до искренней поддержки.

Баяндарову поддержали другие казахстанские женщины, которые начали выкладывать свои фотографии в стиле ню в соцсеть, выражая протест против давления защитников морали.

«Женщина в Казахстане не чувствует себя свободной. Нужно быть очень сильной, чтобы уметь противостоять давлению общества. Обычной женщине такой груз нести тяжело», – сказала Баяндарова Eurasianet.org.

По ее мнению, причина уята – в инфантильности, незрелости казахстанского общества.

Но выступающие за укрепление морали, вроде Нурбола Аханова, врача и сотрудника Национального научного кардиохирургического центра, считают, что для блага нации необходимо бороться с распущенностью.

«Есть такая пословица: «Если портится мужчина, то рушится семья. Если портится женщина, то рушится народ». Речь идет не только о разложении нравственных, культурных ценностей, – сказал Аханов Eurasianet.org. – Основная масса аудитории, на которую влияет такое поведение – это подростки, которые имеют низкий уровень критической оценки и просто копируют такой образ жизни, чтобы быть «в тренде». Отсюда и растущая статистика абортов и беременности у подростков в Казахстане, а также венерических заболеваний и ВИЧ».

Приступы паники по поводу падения нравственности стары как мир. Но, как отметил публицист Мади Мамбетов, если раньше образом блюстителя морали была старушка на скамейке у подъезда, которая не давала проходу молодым соседкам, то сегодня это гетеросексуальный мужчина титульной национальности. Также атаки моралистов, как и в других уголках мира, переселились в интернет.

Когда в 2016 году казахстанка Данара Кульжанова пронесла флаг Казахстана на нью-йоркском гей-параде, реакция уятменов не заставила себя ждать. Началась такая травля, что девушка не выдержала и удалила свои страницы в соцсетях.

Гульмира Илеуова, президент Центра социальных и политических исследований «Стратегия», отметила, что в Казахстане преобладает сельское общество с коллективистским духом, в котором мужчина играет главенствующую роль. Социолог сказала, что в стране идет процесс поиска культурной идеологии, но пока в стихийной форме. Обществу, по ее словам, нужен четкий курс развития казахской самоидентификации, который власть пока не задала, в результате чего искажаются ценности и приоритеты.

«Девушке в Казахстане легче родить и выбросить ребенка, чем воспитывать его вне брака. В этой системе морали первое кажется более приличным, нежели второе, как это ни странно, так как местная нравственность запрещает девушке вступать в сексуальные отношения до брака», – сказала Илеуова Eurasianet.org.