Крым: Невыполнение ФЦП вызвало недовольство в Москве

Глава Крыма Сергей Аксенов во время «выездной инспекции» в ноябре 2017 года. (Фото: Де-факто администрация Крыма)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Исполнение кремлевской «федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя»» в 2017 году можно считать провалившейся. За месяц до начала 2018 года она была выполнена приблизительно на 50%. Заявления чиновников Крыма о достижении 89% к концу декабря пока не подтверждены документально, а характер их расчетов указывает на избирательное отношение к цифрам.

Проблема носит хронический характер: в 2015-2016 годах планы в рамках программы также были сильно недовыполнены. В правительстве РФ возмущены итогами ФЦП и грозят уволить крымских чиновников, отвечающих за ее реализацию. Представители властей и сторонние наблюдатели объясняют неудачи изолированностью полуострова, недобросовестностью подрядчиков и низким уровнем работы местных органов управления. Глава Крыма Сергей Аксенов хочет добиться в 2018 году 100% исполнения программы, однако уже сейчас появляется информация, позволяющая считать прогноз чиновника крайне сомнительным.

Как исполнили ФЦП

Как следует из данных крымского Минфина, 1 декабря 2017 года процент освоения денег ФЦП составлял 47,6%. Эта информация, вероятно, близка к действительности, поскольку куратор ФЦП, Минэкономразвития РФ, приводит похожую цифру на 1 ноября – 53,8%: из 154,7 млрд выделенных из федерального бюджета РФ денег фактически было потрачено 83,2 млрд. Отметим, что данные Минэкономразвития РФ об исполнении программы пока неполные, поскольку не включают в себя расходование внебюджетных средств (дополнительно 27,7 млрд).

Кроме того, информация крымского Минфина содержит исполнение ФЦП только по 11 ведомствам республики Крым (без Севастополя), хотя программа покрывает весь полуостров. Не говоря уже о том, что 11 ведомств – это «главные распорядители» денег, то есть существуют другие распорядители, не учтенные Минфином. По данным правительства Севастополя, выделено на 2017 год было 6,4 млрд рублей, а освоено на 1 октября – 468 млн (7,3%). Более свежие данные отсутствуют.

Данные самих чиновников являются в меньшей степени определенными. Например, 10 октября глава Крыма Аксенов заявлял, что в тот момент исполнение ФЦП составляло 75-80%, хотя теперь в данных крымского Минфина и Минэкономразвития РФ можно увидеть, что эта оценка была далека от действительности. По итогам года Аксенов ожидал тогда 92-93%. Далее, 12 декабря, чиновник объявил, что около 30% объектов ФЦП строятся с отставанием от графика, и на этот раз он отказался делать прогноз по итогам года: «Не хочу говорить, пока нет понимания».

Наконец, 25 декабря Аксенов сказал, что ФЦП выполнена на 89%. В дополнение чиновник привел цифры, которые втрое ниже тех, что, по данным Минэкономразвития РФ, были выделены Крыму. Вероятно, Аксенов в своих расчетах опирается на определенную группу распорядителей средств ФЦП, и к тому же, скорее всего, расположенных только в республике Крым (без Севастополя). К примеру, реконструкция аэропорта Симферополя, предусмотренная ФЦП, частично ведется на инвестиции АО «Международный аэропорт «Симферополь»», которое хотя и расположено в республике, но очевидно не учитывается в расчетах местного Минфина, а, следовательно, и самого Аксенова. Процент исполнения программы, таким образом, не отражает общей картины. Годовые данные по расходованию всех средств программы Минэкономразвития пока не опубликовало.

Почему ФЦП плохо исполняют

Уровень исполнения ФЦП вызвал серьезное недовольство со стороны правительства России. В середине декабря вице-премьер РФ Дмитрий Козак распорядился в кратчайшие сроки устранить нарушения ФЦП, а в противном случае уволить заместителей глав госструктур Крыма и Севастополя, которые отвечают за реализацию программы, а также заместителей руководителей Минтранса и Минобрнауки РФ (курируют часть программы). Кроме того, Минэкономразвития и Минфин РФ должны подготовить заключение о «негативных последствиях для социально-экономического и бюджетно-финансового положения субъектов», вызванных неисполнением ФЦП.

Счетная палата РФ летом 2017 года пыталась найти причины неисполнения ФЦП. Как следует из ее заключения, плохое освоение средств наблюдалось и в предыдущие годы: 23,6% в 2015 году, 63% – в 2016-м. Причина в «отсутствии эффективной системы управления». Обязанность управления программой была возложена на «Дирекцию по реализации ФЦП» (структура Минэкономразвития РФ). Как выяснила Счетная палата, по итогам 2016 года ее руководители получали зарплату по 472,6-607,5 тыс. рублей ежемесячно, а сотрудники неруководящего звена – 302,8 тыс. рублей. Задержки в строительстве 40,8% объектов, по мнению аудиторов, были связаны с длительностью изыскательских работ, низким уровнем составления исходных данных для работ и неготовностью ресурсоснабжающих организаций к выдаче технических условий.

Крымские власти объясняют проблемы с ФЦП «ущербной транспортной логистикой» и недобросовестностью компаний, которые получили контракты на работы в рамках программы. «Логистика, мягко выражаясь, не способствует ускоренным темпам строительства объектов», – считает де-факто депутат Госдумы РФ от Крыма Константин Бахарев (мировое сообщество признает Крым в качестве составной части Украины и рассматривает присоединение полуострова к России как аннексию). По его словам, у некоторых подрядчиков нет техники и достаточного числа работников, чтобы вовремя выполнить работы, и наблюдаются проблемы с проектными решениями.

По состоянию на октябрь, власти Крыма расторгли в общей сложности 19 госконтрактов на работы по ФЦП, еще по 10 контрактам подрядчики получили аванс и не начали работы. Как считает вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин, подрядчики с материковой части России не имеют возможности перебазировать в Крым спецтехнику, а местного оборудования недостаточно.

Как рассказал EurasiaNet.org источник в Минтрансе Крыма, часть выполненных работ, которые учтены в составе исполненной части программы, придется переделывать в 2018 году, поскольку их качество вызвало претензии у заказчиков. Например, сообщил он, в 2017 году две компании занимались проектно-изыскательскими работами для реконструкции в морских портах. Их работы были приняты и оплачены, однако на этапе подготовки к строительству оказалось, что их нужно полностью переделывать. В результате теперь власти пытаются взыскать с исполнителей деньги, чтобы заново провести изыскания (типичный пример). По словам источника, из-за подобных проблем затягивается и строительство, которое приходится откладывать в связи с недобросовестными изысканиями, то есть в результате становится невозможным исполнение уже последующих работ, на которые в рамках ФЦП выделены деньги, и программа начинает плохо исполняться.

Некоторые наблюдатели обращают также внимание на проблемы с проведением государственных закупок. По мнению местного бизнесмена Александра Юрьева, в этой сфере творится «абсолютный хаос». «Недобросовестное распределение заказов и нарушение процедур. Некоторые объекты, которые планировалось сделать в этом году – школы, детсады и все остальное – они так и остались заморожены. Цены по многим строительным объектам были завышены. Сомнительные подрядчики, которые с уставным капиталом в 500 тыс. получают миллиардные подряды, причем по распоряжениям Совмина в обход тендерам. Повсеместное невыполнение сроков строительных работ, по некоторым – просто залит фундамент, хотя должен быть уже финальный этап строительства, и деньги подрядчиком получены», – заявил он.

Наконец, глава Крыма Сергей Аксенов указал на бюрократические сложности, из-за которых затягиваются работы. «Есть случаи, когда документ долго лежит на согласовании. Поднимаем, начинаем разбираться – 30 или 40 дней. То есть уже готово заключение, а его просто не забирают. Почему – на этот вопрос никто ответить не может», – сказал он.

Проблему решит «многоуровневая матрица»?

Для решения всех этих проблем власти Крыма намерены изменить подход к контролю исполнения ФЦП. С 2018 года начнет работу новая система – «многоуровневая матрица управления», которая будет «своевременно выявлять риски и их оперативно устранять», утверждается в сообщении пресс-службы Аксенова. В сообщении не вполне объясняется, что это значит.

В 2018 году Сергей Аксенов рассчитывает на 100-процентное исполнение ФЦП. «И это возможно», – уверен он.

Но есть основания серьезно усомниться в прогнозах чиновника. Дело в том, что, по данным EurasiaNet.org, некоторые ведомства, несмотря на планы Аксенова, уже перенесли на 2019 год часть работ, которые были запланированы на 2018 год и на которые заложены деньги в программе.