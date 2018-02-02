Во сколько Крым обходится России

Президент России Владимир Путин и глава Крыма Сергей Аксенов (слева) во время посещения российским лидером полуострова в июне 2017 года. (Фото: Пресс-служба президента РФ)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Прямые расходы России на содержание Крыма составляют по меньшей мере в 128,7 млрд рублей в год (около $2,3 млрд). При этом оценки аналитиков по поводу косвенных потерь варьируются от $10 млрд до $50 млрд в год.

В ближайшие годы размер прямой финансовой помощи Москвы полуострову будет только расти. Крым станет одной из самых дотационных территорий, а потенциала для заработка денег своими силами у него нет.

Прямые расходы

Крым ежегодно получает безвозмездные поступления – дотации, субсидии и субвенции из федерального бюджета России. Республика Крым в 2015-2017 годах, согласно данным регионального Минфина и портала «Открытый бюджет республики Крым», фактически потратила из этих поступлений 254,5 млрд рублей. Севастополь – 43 млрд. Весь полуостров, таким образом, израсходовал за три года 297,5 млрд. В 2014 году, после присоединения Крыма к России, Москва выделяла 10,7 млрд и 2,4 млрд республике Крым и Севастополю соответственно – в виде дотаций на «поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов».

Общие прямые переводы из России в Крым, таким образом, составили 310,6 млрд рублей. Отметим, что финансовая помощь Москвы в составе доходной части бюджетов республики Крым и Севастополя составляет более 60-70%. К 2020 году этот показатель вырастет до 79% в республике и до 65% в Севастополе.

Помимо бюджетов регионов Крыма существует еще федеральная программа «Социально-экономическое развитие республики Крым и города Севастополя». За счет средств программы финансируются проекты в рамках бюджетов республики Крым и Севастополя, но по некоторым проектам программы деньги расходуются через структуры, не связанные с властями полуострова. Например, строительство моста через Керченский пролив ведется по ФЦП, однако компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, которая строит этот объект, получает деньги не от крымских властей, а от структуры Росавтодора в Краснодарском крае (Упрдор «Тамань»). Вероятно, есть и другие проекты, расходы по которым проходят мимо крымской казны.

Согласно данным сайта госзакупок, на мост через Керченский пролив в 2015-2017 годах потрачено 172,1 млрд рублей, не считая расходов по множеству менее крупных контрактов, сопровождающих этот проект. Вместе с уже подсчитанными бюджетными расходами (310,6 млрд) общая сумма денег, которые Россия направила на развитие Крыма, таким образом, составляет 482,7 млрд рублей.

Отметим, 482,7 млрд рублей за 45 месяцев (с апреля 2014 по декабрь 2017 года) – это 10,7 млрд в месяц, или 128,7 млрд в год. Результат данных расчетов сопоставим с оценкой бывшего министра финансов России и бывшего первого зампреда Центробанка Сергея Алексашенко: Крым обходится России в 150-200 млрд рублей ежегодно, заявлял он весной 2017 года. Похожую оценку (200 млрд рублей в год) в конце 2015 года давал бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин.

Учитывая, что объем поддержки регионов из федерального бюджета РФ составлял в 2017 году 612,8 млрд рублей, получается, что Крым съедал как минимум каждый пятый рубль (или 21%) из этой сумму.

В дополнение, Россия несет значительные дополнительные прямые расходы на содержание Крыма, которые спрятаны в закрытых статьях бюджета. Например, республика Крым в своем бюджете на 2018-2020 годы заложила лишь 0,4% на расходы на оборону, безопасность и правоохранительную деятельность, фактически полностью переложив их на плечи Москвы. Между тем, траты федерального бюджета РФ на эти цели весьма высоки: 29% расходов в 2018-2020 годах.

Косвенные потери

Помимо непосредственных расходов на содержание Крыма, многие эксперты указывают на косвенные потери России. Алексей Кудрин весной 2015 года прогнозировал, что в ближайшие 3-4 года размер таких опосредованных потерь для России составит $150-200 млрд (8,3-11,1 трлн рублей по нынешнему курсу). «Косвенные потери, такие как бегство капитала…» – пояснял он без дополнительных примеров. Президент Американского совета по внешней политике Илан Берман считает, что потери составляют $10 млрд в год. Однако авторы не объяснили, каким методом подсчитывались указанные цифры.

Многие специалисты делали оценки потерь России от санкций США и Евросоюза. Так, специальный докладчик Совета ООН по правам человека Идрис Джейзари, который занимается вопросами негативного влияния односторонних принудительных мер, в апреле 2017 года оценивал потери России в $52-55 млрд за три года.

Однако, не все санкции связаны исключительно с присоединением Крыма к России. В частности, существует мнение, что война санкций началась до событий в Крыму. «Еще не был решен вопрос, что случится с [бывшим президентом Виктором] Януковичем на Украине, – там майдан стоял, – а уже были определенные санкции в отношении Олимпиады в Сочи», – заявлял в конце 2017 года глава Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.

Если считать санкции и экономические последствия в России вытекающими из событий в Крыму 2014 года, то некоторым наблюдателям цена присоединения полуострова представляется несоразмерно большой. Глава движения «Союз правых сил» Леонид Гозман говорил в конце 2017 года: «…[Становится] все больше и больше людей, которые понимают, что мы уж очень дорого за это платим, что цена совершенно чудовищная».

В ближайшие годы стоимость содержания Крыма для России будет только расти. Согласно данным Минфина республики Крым, с 2017 по 2020 год ежегодный размер безвозмездных поступлений из федерального бюджета вырастет со 107 млрд до 150,3 млрд рублей. В Севастополе размер помощи Москвы вырастет за этот период с 18,5 млрд до 26,4 млрд в год. По-видимому, российскому бюджету придется и дальше изыскивать средства на финансирование полуострова. Внутренних источников для покрытия потребностей у Крыма практически нет.