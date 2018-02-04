Казахстан: Террористический заговор или выдуманная история?

Адвокаты, родственники и сторонники Алмата Жумагулова и Кенжебека Абишева, подозреваемых в предполагаемом террористическом заговоре, стоят у алматинского суда 19 января 2018 года. (Фото Джоанны Лиллис)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Трое мужчин в белых масках смотрят в камеру, стоя на фоне висящего на стене стилизованного под исламский черного флага. Человек в центре (неуклюже и постоянно читая со шпаргалки) делает официальное заявление, объявляя джихад против Казахстана. Двое остальных потрясают автоматами.

Данная видеозапись, предоставленная СМИ в ноябре, поражает своим дилетантством. Однако правоохранители восприняли ее всерьез. По их убеждению, видео – это убедительное доказательство наличия экстремистского заговора. В течение нескольких часов после появления записи сотрудники правоохранительных органов задержали группу политических активистов и выдвинули против трех из них обвинения в терроризме.

Критики скептически относятся к данному делу, утверждая, что все это похоже на сложную подставу, осуществленную силовиками, чтобы задержать еще больше диссидентов.

Примечательно, что никто не утверждает, что трое задержанных являются людьми, записавшими вышеупомянутый видеоролик. Одним из арестованных является Оралбек Омыров, которого обвиняют в распространении записи. Остальные два – Алмат Жумагулов и Кенжебек Абишев – подозреваются в заговоре с целью организации беспорядков с последующим захватом власти, утверждают правоохранители.

Обвинения следователей частично основаны на якобы перехваченном и записанном ими разговоре с участием Жумагулова и Абишева, в котором те обсуждают свержение правительства. Обвиняемые отрицают подлинность записей.

Члены семей Жумагулова и Абишева, а также их адвокаты, настаивают на том, что обвинения являются нелепыми.

«Это сфабрикованное дело, – сказала Eurasianet.org Асель Копбасынова, жена Жумагулова, во время перерыва между заседаниями по поводу продления срока задержания ее мужа. – Основанием для ареста была эта видеозапись, но на видео не он!»

Что касается Омырова, в его защиту никто не выступил. Рассказанная им история настолько туманна, что сторонники двух других задержанных начали обвинить его в причастности организации сфабрикованного обвинения.

Единственное, что, судя по всему, объединяет трех задержанных – это членство в неофициальном дискуссионном клубе под названием «Алаш». Клуб назван в честь политической партии, некоторое время правившей в Казахстане после Октябрьской революции 1917 года, и состоит из интересующихся политикой знакомых, которые регулярно встречаются в парке им. Махатмы Ганди в Алматы, чтобы обменяться мнениями по поводу текущих событий. В этих встречах не было ничего конспиративного – они транслировались в прямом эфире на Facebook.

Известно, что Жумагулов и Абишев критиковали политику президента Нурсултана Назарбаева, хотя их мало кто замечал. Жумагулов выражал свое недовольство при помощи кампаний в поддержку демократии. Абишев распространял в социальных сетях свои стихи, некоторые из которых касались политических вопросов.

А вот с Омыровым совсем ничего не понятно. Он, по сообщениям, начал часто появляться на сборищах в парке им. Ганди за несколько месяцев до ареста, но никто из постоянных участников дискуссий не мог припомнить, чтобы приглашал его. В его поддержку никто не выступил – ни адвокаты, ни родственники или сторонники. Полицейские лишь сообщили, что ему 47 лет. Больше никакой информации по нему нет. Но власти проговорились по поводу одной крайне примечательной детали – один из трех задержанных ранее был судим за убийство. У Жумагулова и Абишева подобной судимости не имеется, т.е. остается только Омыров.

Омыров также является единственным из троих задержанных, кто связан с вышеупомянутой видеозаписью. В дополнение к сюрреалистичному ролику, которым он поделился с другими членами клуба «Алаш» при помощи приложения WhatsApp, власти обнародовали еще одну короткую запись, на которой за несколько секунд до начала «джихадистской» видеозаписи Омыров говорит трем мужчинам, чтобы те размахивали своими поддельными автоматами и говорили угрожающим голосом. Кто записал второй короткий ролик, неизвестно.

Юрист Омырова Айдынгали Табылдиев ответил отказом на просьбу Eurasianet.org высказаться по поводу данного дела. Табылдиев сказал, что пока не знает, признает ли Омыров себя виновным, но отметил, что, насколько ему известно, его подзащитный не сотрудничает со следствием.

Все эти странности заставили адвокатов и сторонников Жумагулова и Абишева прийти к мнению, что Омыров, возможно, является засланным властями «казачком», которому было поручено внедриться в клуб «Алаш» и помочь подставить некоторых из его членов.

«Это была провокация», – сказал Eurasianet.org Суюндик Алдабергенов, член клуба, которого вызывали на допрос в связи с этим делом.

Жумагулов был арестован, потому что «он всегда критиковал правительство и президента», – добавил Алдабергенов. – Он призывал к реформам в стране, демократическим реформам».

43-летний Жумагулов не скрывал своих политических симпатий. На его странице в Facebook красуется логотип расположенного за рубежом оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК) и лозунг: «Пришло время для перемен!». Более того, Жумагулов использовал фотографию лидера ДВК Мухтара Аблязова в качестве своего аватара в Facebook, что не могло не рассердить власти.

Ненависть властей к Аблязову сложно переоценить. Причем тот отвечает им взаимностью. Аблязов, на протяжении последнего десятилетия проживающий в Европе, с ярым упорством добивается заявленной им цели – низвержения Назарбаева. После освобождения из французской тюрьмы в результате отклонения французским судом ходатайства о его экстрадиции в Россию, Аблязов заявил, что казахстанское правительство можно свергнуть только «силой, т.к. Назарбаев добровольно не уйдет».

Что касается 52-летнего охранника Абишева, он выставлял на своей станице в Facebook полные символизма стихи. Часть его произведений затрагивает современные нравы в обществе, а наиболее обсуждаемые работы, насколько можно понять, окольно критикуют правящий режим. В частности, в одном аллегоричном стихотворении, список персонажей которого напоминает книгу о Маугли, описывается падение культа личности льва. Данное произведение можно истолковать как намек на раболепство и лесть в адрес президента Назарбаева.

Хотя такие группы как «Алаш» являются крошечными и маргинальными, поднимаемые ими политические вопросы находят живой отклик среди значительных групп населения, особенно этнических казахов – в частности, права на землю, языковая политика, рост цен на продукты питания и бензин, и хронические проблемы в сфере здравоохранения и образования. Это вызывает глубокое беспокойство властей, остро реагирующих на любые ростки общественного недовольства.

Что примечательно, Жумагулов и Абишев никогда открыто не вмешивали ислам в свою политическую деятельность, что делает заведенное против них дело еще более странным. Абишев – соблюдающий мусульманин и молился дома, но не ходил в мечети, сказала Eurasianet.org его жена Гульмира Абишева. Жена Жумагулова сообщила, что ее супруг «светский человек», который не молится.

Пока неясно, полностью ли привержены сами власти предположению, что Жумагулов и Абишев были нарождающимися исламистскими террористами. В своих заявлениях следствие стремятся создать впечатление, что хотя следователи считают, что Жумагулов и Абишев занимались организацией насильственных действий, которые могут быть истолкованы как исламская террористическая деятельность, следствие не уверено, что активисты действительно придерживались радикальных религиозных взглядов.

В якобы перехваченных телефонных разговорах двое мужчин – по версии властей, Жумагулов и Абишев – обсуждают предполагаемый заговор в исчерпывающей, весьма наглядной и подозрительно инкриминирующей манере. Люди на записи говорят, что будут создавать секретные террористические ячейки, получать финансирование и оружие из-за рубежа, запугивать и нападать на сотрудников правоохранительных органов, а также взламывать системы видеонаблюдения и транспорта с целью создать хаос с последующим захватом власти.

Несмотря на то, что адвокаты защиты опровергают подлинность этих записей, верные правительству СМИ широко распространили официальную версию. КТК, вещатель, специализирующийся на сенсационных новостях в стиле «желтой» прессы, изобразил обвиняемых как опасных джихадистов, тем самым серьезно подорвав возможность справедливого судебного разбирательства.

К моменту публикации Генеральная прокуратура не ответила на просьбу Eurasianet.org прокомментировать данное дело. В Комитете национальной безопасности сообщили, что направили запрос Eurasianet.org в Министерство внутренних дел, которое тоже не ответило к моменту публикации.

Согласно скудным обнародованным деталям, Жумагулов, Абишев и Омыров подозреваются в использовании «незарегистрированной общественной организации» в качестве прикрытия для осуществления «действий в Алматы с целью нарушения общественного порядка, запугивания общественности и саботажа работы правоохранительных органов». Следователи утверждают, что они также расследуют версию о том, что эта группа действовала по указанию «преступных элементов, скрывающихся за границей от казахстанского правосудия». Никаких имен названо не было, но данную формулировку можно рассматривать как завуалированную ссылку на Аблязова.

Адвокатов защиты раздражает то, что следователи, во всей видимости, явно отказываются расследовать выдвинутые ими же версии.

Адвокат Гульнара Жуаспаева сказала журналистам, что обвиняемый Омыров в конце ноября позвал Жумагулова в квартиру, арендуемую другим человеком, чтобы встретиться с некими потенциальными сторонниками ДВК. В квартире эти активисты засняли на видео разговоры с критикой правительства. Как видно на видео, все происходило в той самой квартире, где было записано видео «джихадистов». На одном из говорящих такая же футболка, как на одном из «джихадистов» в масках. Следователи, насколько известно, не предприняли никаких усилий для задержания этих лиц, хотя сделать это было бы относительно легко. В этой связи некоторые наблюдатели еще более укрепились во мнении, что обвиняемых попросту подставляют.

«Он невиновен», – сказала жена Абишева Eurasianet.org на слушаниях 19 января.

«Я надеюсь на справедливость. Надеюсь, что их освободят, – сказала супруга Жумагулова. – Он не террорист, не экстремист».