Беларусь: Казнить нельзя помиловать

Комментарий



Точка зрения автора статьи может не совпадать с позицией редакции EurasiaNet.org

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Судебный процесс над авторами ИА REGNUM в Минске поставил гражданских активистов и правозащитников перед непростыми вопросами. Готовы ли они защищать свободу мнений даже в том случае, если эти мнения отрицают само право на такую свободу? Можно ли бороться с любой точкой зрения не с помощью дискуссии, а посредством помещения её носителей в тюрьму? Где кончается право на мнение и начинается экстремизм, и как подходить с единой мерой ко всем, независимо от их взглядов? И, наконец, готовы ли к такому белорусские демократы?

Суд над «русской тройкой» – не первая в истории постсоветской Беларуси расправа над журналистами, чьи мнения не понравились власти. Но под репрессии впервые попали ностальгисты по ушедшему СССР и сторонники имперской России, чьи взгляды близки ко многим заявлениям белорусского руководства.

Напомним, трое подсудимых – доцент БГУИР Юрий Павловец, работавший охранником в Бресте Дмитрий Алимкин, и главред журнала «Новая экономика» Сергей Шиптенко, задержанные в декабре 2016 года за публикации на сайтах российских изданий REGNUM, Lenta.ru, и EurAsia Daily, и обвиненные по ч.3 ст.130 УК «Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни, совершенное группой лиц», были признаны виновными и получили по пять лет лишения свободы с отсрочкой приговора на три года. Обвинения в незаконном предпринимательстве, выдвинутые в отношении Павловца и Шиптенко, были сняты. После годичного пребывания в СИЗО все трое освобождены в зале суда под подписку о невыезде.

Никто из осужденных не признал своей вины. Но авторов освобожденных в зале суда, встречали как героев.

Поскольку ст.130 ч.3 предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы, можно говорить о мягком приговоре. Впрочем, суд отмерил столько, сколько запросил прокурор. В том, что приговор был согласован на самом верху, сомнений нет, и мотивы белорусских властей, ограничившихся «гуманным» наказанием после года досудебной отсидки, тоже понятны.

Несмотря на то, что демократическая общественность Беларуси негативно оценивает деятельность сайта REGNUM, публикации на котором в основном и послужили основанием для обвинения, мнения о судебном процессе разделились. Одни увидели в нём законные действия власти в ответ на посягательства на независимость Беларуси. Другие – очередное наступление на свободу слова.

Белорусская ассоциация журналистов не смогла принять общее заявление по приговору из-за несовместимого расхождения позиций. Её председатель, Андрей Бастунец, критически отнесся к делу Павловца, Алимкина и Шиптенко, назвав его «очевидным ограничением свободы выражения». Хотя Бастунец и согласен с тем, что в ряде публикаций подсудимых «присутствует то, что называют языком вражды», обвинение в разжигании национальной розни основано, по его мнению, «на крайне спорном экспертном заключении».

Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» ещё до начала суда призывала белорусские власти немедленно освободить всех трех авторов. Она осудила и вынесенный приговор, хотя приветствовала освобождение осужденных из-под стражи. Представитель «Репортеров без границ» Александр Янусик заявил, что их позиция остаётся прежней: заключение под стражу, процесс и приговор не адекватны действиям подсудимых, поскольку эти действия не привели и не могли привести к насилию.

«Нам могут не нравиться их идеи, мы можем их абсолютно не поддерживать, но это не означает, что за них надо сажать в тюрьму», – заявил накануне суда юрист правозащитного центра «Вясна» Валентин Стефанович, комментируя годичное пребывание Алимкина, Павловца и Шиптенко в СИЗО. Стефанович также обратил внимание на то, что хотя авторы REGNUM провели под стражей более года, официальные российские СМИ в это же время вели в Беларуси пропаганду без каких-либо препятствий. «Как это сопоставить? Возможно, они стали некоей разменной монетой в играх нашего руководства с российским», – предположил он.

Журналист Анджей Почобут, осужденный пять лет назад за статьи о Беларуси в польской «Газете выборчей», признанные белорусским судом клеветой, на своей странице в Facebook также заступился за арестованных. «Я не увидел в их публикациях ничего, что тянуло бы от 5 до 12 лет лишения свободы. Да, там брызги слюны и хамство… Но посадка?», – отметил он.

Есть, однако, и другие мнения.

Руководитель аналитического центра Belarus Security Blog Андрей Поротников считает, что приговор «русской тройке» – «это знак всем остальным, что власть может действовать достаточно жестко в отношении тех людей, которых она заподозрила в связях с Кремлем и которые пытаются играть в кремлевских интересах». «У нас живой пример перед глазами – попытка в 2014 году уничтожить извне Украину”, – написал он на своей странице в Facebook, напоминая, что и там всё начиналось с отрицания права Украины на самоопределение. «Государство в данном случае делает ту работу, за которую мы ему платим. Криво, но делает», – резюмировал он.

Журналист Северин Квятковский считает, что если белорусы не будут жестко реагировать на публикации, подвергающие сомнению их независимость от России, та может решиться на военную авантюру. «Вы думаете, если идти мирным путем, у нас не повторится украинский вариант? Просто почувствуют слабину и введут войска. Я воспринимаю сегодняшнее российское государство как потенциального агрессора», – заявил он.

Бывший политзаключённый, автор сайта 1863x.com Эдуард Пальчис, отсидевший год и 9 месяцев за статьи с критикой «русского мира» и украинской политики Кремля, признанные судом экстремистскими, считает, что уголовного преследования заслуживает только Юрий Баранчик, гражданин Беларуси и редактор REGNUM, который заказывал эти статьи, работая в Москве, и которого сначала арестовали по запросу Беларуси, а потом освободили. «У него точно антигосударственная деятельность. А так статьи REGNUM ни к журналистике, ни к публицистике и даже к юмору не относятся. Ни к свободе слова. Это просто какая-то бессмыслица», – сказал он.

Еще один бывший политзаключенный, Дмитрий Дашкевич, также уверен, что речь идет не о публицистике. По его мнению, налицо деструктивная пропаганда, и для её верной оценки нужно посмотреть, к чему привела в Украине деятельность таких пропагандистов. «В век гибридных войн пропагандисты – это основная военная сила. В нашем случае – сила имперской России. Именно пропагандисты развязывают войны, поддерживают и укрепляют агрессоров. И то, что пропагандистов не пускают в Украину, а сейчас судят в Беларуси – это абсолютно правильные шаги государства, которое хочет защитить себя», – заявил он.

Впрочем, Дашкевич признаёт, что фактическая мотивация властей может быть иной: «Сейчас власть играет между Западом и Востоком, и поэтому мы видим такие судебные процессы».

Несмотря на судебный процесс, сайт REGNUM остается доступным в Беларуси, для него могут появиться новые авторы, а может и те же, пишущие в том же ключе. Прения в виде реакций на приговор и по поводу уместности данного судебного процесса продолжаются. А, значит, вероятен и новый суд, а с ним снова встанет вопрос о том, где следует ставить запятую: казнить нельзя помиловать.