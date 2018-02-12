Приближенный Путина расширяет инвестиции в Крыму

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Юрий Ковальчук, считающийся человеком из близкого окружения Владимира Путина, купил за 1,5 млрд рублей винный завод «Новый свет» в Крыму. Это первый случай вложения больших денег в производство вина на полуострове за последние 3,5 года, тем более людьми, близкими к власти. Бизнесмен купил предприятие в период упадка этой сферы в Крыму. Производство и продажи падают, экспорт за границу запрещен, а в материковой России крымское вино так и не обрело популярности из-за иностранных конкурентов, которые, по мнению крымских виноделов, захватили рынок.

Ковальчуку уже приходилось вкладываться в Крым. В частности, банк «Россия» Ковальчука открыл на полуострове офисную сеть. Все остальные банкиры открещивались от подобных планов, включая даже Сбербанк и ВТБ. Также «Россия» является совладельцем управляющей компании аэропорта города Симферополя.

Бизнес-вложения в винодельческий рынок Крыма выглядят объяснимо только в контексте его государственной поддержки. Виноделам разрешили рекламировать товар в СМИ, заморозили акцизы на ближайшие годы, и теперь хотят законодательно определить долю в ассортименте магазинов – не менее 30% всей винодельческой продукции, что должно повысить доходы производителей вина.

Зачем бизнесу винный завод

В декабре 2017 года петербургская компания «Южный свет», учрежденная банком «Россия» бизнесмена Юрия Ковальчука, купила за 1,5 млрд рублей 100% акций расположенного в Крыму (в городе Судак) завода шампанских вин «Новый свет». Завод продавали власти республики Крым в рамках программы приватизации госимущества. По данным властей, износ оборудования составляет 60%. Новый собственник должен будет вложить в модернизацию 700 млн рублей, что, согласно расчетам чиновников, увеличит объемы производства до 3 млн бутылок в год. Сейчас предприятие ежегодно выпускает 1 млн бутылок шампанского и 600 тыс бутылок игристых вин.

Отметим, что банк «Россия» оказался единственной кредитной организацией РФ, которая согласилась открыть сеть отделений в Крыму после присоединения полуострова к России в 2014 году. Дело в том, что этот банк с самого начала кризиса находился под санкциями Запада, поэтому выход на крымский рынок не мог принести ему дополнительных осложнений. Кроме того, Ковальчук считается человеком, приближенным к президенту РФ Владимиру Путину, поэтому в банковской среде приход «России» в Крым воспринимали не как бизнес-стратегию кредитной организации, а как государственную необходимость обеспечить на полуострове банковские услуги после закрытия работавших там украинских организаций.

Кроме того, в 2016 году крымские власти передали контроль над аэропортом Симферополя банку «Россия» и партнеру Ковальчука.

Причина, по которой банк «Россия» решил вложиться в производство вина в Крыму, не вполне очевидна. Дело в том, что этот рынок сейчас переживает не лучшие времена. Ввоз крымских вин в материковую Украину прекратился в 2014 году, экспорт продукции за границу невозможен в больших объемах из-за санкций, а попытка виноделов распространить товар на материковую часть России столкнулась с бюрократическими проблемами. Правда, власти намерены оказать серьезное содействие производителям с целью повышения их доходов.

Запрос EurasiaNet.org в пресс-службу завода «Новый свет» был проигнорирован, на сайте предприятия отсутствует какая-либо информация о смене собственников и планах на будущее. Возможно, покупку завода следует рассматривать как результат волеизъявления Кремля и желание властей выполнить программу приватизации. Большие надежды на эту сферу возлагает и глава Крыма Сергей Аксенов, который хочет «возродить Крым как ведущий регион России» по производству вина.

Упадок винного рынка

Производство столовых вин в 2016 году в республике Крым выросло на 7,7% до 5,9 млн дал (1 декалитр = 10 литров), игристых вин и шампанских – сократилось на 22% до 402 тыс дал. Статистику по винным напиткам Крымстат не публикует из-за соображений «конфиденциальности». В январе-октябре 2017 года производство всех видов винодельческой продукции (в том числе винных напитков) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 23% до 4,5 млн дал (годовые данные пока не опубликованы). В Севастополе за январь-сентябрь 2017 года выпущено 366 тыс дал вина (на 35,5% меньше) и 490 тыс. дал шампанских и игристых вин (на 2% больше).

Участники рынка не скрывают этих проблем и объясняют их вихрем сошедшихся обстоятельств. Как сообщили EurasiaNet.org в шведской компании Inkerman International (единственный принадлежащий ей производитель вина – Инкерманский завод марочных вин в Севастополе), в 2017 году она продала в России 12,5 млн бутылок вина, что на 20% меньше предыдущего года.

«Сокращение объемов производства и реализации вин [во всем Крыму] связано сразу с несколькими факторами, а также с трендами развития рынка алкогольных напитков в целом: общее состояние макроэкономики в регионе Крым и Севастополь, общее сокращение рынка отечественной винодельческой продукции, которую потеснил более дешевый и далеко не всегда качественный импорт, рост акцизов и сравнительно высокая инфляция потребительских цен на вина по отношению к другим алкогольным напиткам. К этим общим факторам добавим снижение туристического потока в Крым», – сообщили в Inkerman International.

Данные по экспорту вина за границу крымская таможня не публикует. Федеральная таможенная служба их также не размещает.

Один из самых крупных заводов Крыма – «Массандра» – принадлежащий управлению делами президента РФ (по данным Kartoteka.ru, ежегодная выручка составляет 1,5 млрд рублей), впервые начал экспортировать продукцию в июне 2016 года. Тогда 15,6 тыс бутылок ушли в Беларусь. С июля 2016 года по март 2017-го завод продал еще 75 тыс бутылок в Китай. Какая-либо информация о других показателях предприятия на его сайте отсутствует. Пресс-служба «Массандры» не ответила на запрос EurasiaNet.org.

Как власть спасает виноделов

Также в декабре 2017 года стало известно, что премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу рассмотреть возможность введения квот на российские вина, согласно которым в магазинах страны российская винодельческая продукция должна занимать не менее 30% ассортимента. С таким предложением к правительству РФ обращалась ассоциация «Крымское бюро винограда и вина», в которую входят крупнейшие производители полуострова, включая «Массандру» и «Новый свет».

Крымские виноделы просили и о других конкурентных преимуществах. Дважды, в 2014 и в 2015 годах, они предлагали правительству РФ запретить ввоз вина из Европы. Их в этом поддерживал и глава Крыма Сергей Аксенов. Предложение не было принято. Аналогичная идея всплыла в Госдуме в августе 2017 года, однако также не получила никакого продолжения.

Правительство РФ в то же время находит другие способы поддержки. Например, в январе 2018 года были приняты поправки в закон «О рекламе», которыми разрешается реклама в периодических изданиях, теле- и радиопрограммах вина и шампанского, произведенного из винограда, выращенного в России и в странах ЕАЭС (в России запрещена реклама алкоголя). В Inkerman International смотрят в будущее «умеренно оптимистично». Как поясняют в фирме, с 1 января 2018 года разрешена продажа вина через интернет. Правительство также решило заморозить акцизные ставки на алкоголь в на 2018-2019 годы, напоминают на предприятии. До сих пор акцизы на спиртное в России росли каждый год много лет подряд.

«Оптимизм связан и с дальнейшим восстановлением и укреплением макроэкономики, и с дополнительными благоприятными регулирующими мерами», – резюмируют в Inkerman.