Беларусь: Государственная монополия на подсчёт голосов на выборах неприкосновенна

Комментарий



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НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Выборы депутатов в местные Советы 28-го созыва, запланированные на 18 февраля 2018 года, в очередной раз будут непрозрачными. В составе окружных и участковых избирательных комиссий, играющих ключевую роль в организации и проведении выборов на местах, представители оппозиции составляют лишь 0,041%.

Всего в составе избиркомов оппозиция получила только 26 мест. Статистика отсева кандидатов в члены комиссий тоже интересна: в целом, отсеяно было только около 4% от всех выдвигавшихся, что говорит о невысоком уровне конкуренции за членство в комиссии. Отсев кандидатов от всех политических партий был несколько выше – порядка 9%. Зато отсев кандидатов на членство в комиссиях от оппозиционных партий составил 89%. Наиболее жесткому отсеву подверглись кандидаты от Объединенной гражданской партии (ОГП).

Всего в участковые комиссии от политических партий вошло 3569 человек, что составило 5,5% от их общей численности (63 816). Ещё 30 091 человек (47%) представляют общественные объединения, лояльные власти.

При этом даже заявленное число представителей оппозиции было очень скромным: в сумме четыре партии претендовали на 237 мест – 0,37% от общего состава избирательных комиссий. Но получили в итоге и того меньше: 0,041% от общего числа мест и 0,73% от партийного представительства. Картина, в целом, повторила выборы 2014 года, когда представители оппозиции получили 23 места из 67 069. А вот представительство лояльных власти политических партий в избиркомах выросло.

Возникает вопрос: в чем смысл такого сопротивления? Зачем понадобилось не пускать 237 человек в комиссии, где будет работать 63 816 человек? Повлиять на решения комиссий, каждая из которых состоит из 14-15 человек, представители оппозиции явно не смогли бы. И даже если бы оппозиционеры смогли влиять в одиночку, они присутствовали бы максимум в 4% от общего числа комиссий. При таком уровне представительства их влияние на результаты выборов было бы минимальным.

Ответ, по всей видимости, заключается в том, что представители оппозиции смогли бы увидеть, насколько честно работает комиссия, и, располагая конкретными фактами, поделиться увиденным в дальнейшем. Теперь же такие утечки практически исключены. К примеру, в 137 участковых комиссиях, которые будут работать на местных выборах в Гродно, нет ни одного представителя демократических партий и движений. Представитель ОГП Ежи Григенча, безуспешно выдвигавшийся в состав одной из комиссий, комментируя ситуацию, заявил, что выборы неизбежно пройдут по сценарию, написанному властью: «В комиссии представителей оппозиции не включили. Мне, например, сказали, что я уже работал в комиссии, но плохо себя зарекомендовал».

Григенчу даже не выслушали во время обсуждения его кандидатуры. «Ни от БНФ, ни от «Громады», ни от ОГП никого в комиссии нет» – резюмировал он.

Проблемы есть не только у политических партий. Национальный координатор кампании по наблюдению «Право выбора-2018» Алесь Силков заявил, что в состав участковых комиссий из 119 выдвинутых ею представителей попало лишь восемь. В этой связи Силков отметил, что «выборы идут по принципу междусобойчика, когда в комиссии попадают лояльные к власти люди».

Не попал в участковые комиссии и ни один из 17 выдвиженцев НПО «Рух За Свабоду». Об этом руководитель «Руха» Юрась Губаревич сообщил на своей странице в Facebook, обозначив пост хэштегом «стерильные выборы».

Зампредседателя Белорусской партии левых «Справедливый мир» Валерий Ухналев оценил представительство оппозиции в избирательных комиссиях как «каплю в море» и «явную дискриминацию», отметив, что от проправительственных организаций и партий в них включили несравненно больший процент людей.

В ответ на критику председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина заявила, что проблема с невключением оппозиции в состав комиссий не политическая, а финансовая. «... Люди должны копейку получить. Если мы будем увеличивать состав комиссии до 19 человек, то в таком случае зарплата будет никакой. Мы даём финансирование только на 15 человек в Минске и на 14 человек в области в участковые избирательные комиссии. Поэтому они и определяют такой состав», – сказала Ермошина в интервью Еврорадио, добавив, что оппозиционеры могут обжаловать отказ включить их в состав участковых комиссий через суд.

ОГП и БНФ подали такие иски на местные власти, но ни один из них не был удовлетворен.

Ермошина также заявила, что на нынешних выборах представительство от оппозиционных партий в участковых комиссиях увеличилось, упомянув при этом «конструктивно-оппозиционную» Либерально-демократическая партию, получившую три места, а также «Громаду» и «Справедливый мир». Правда она умолчала о том, что либерал-демократов можно назвать оппозицией лишь условно, и что даже с учетом полученных ими их трех мест общее представительство оппозиции выросло с 2014 года на 6 человек – из почти 64 тысяч.

По мнению политолога и члена оппозиционной БНФ Юрия Чаусова, причина невключения даже единичных представителей оппозиционных партий в комиссии проста: государство уже научилось контролировать выборы, и участковые комиссии сформированы «как всегда», в соответствии с отработанными схемами. «Структура местных выборов такова, что и один участок может иметь большое влияние на их результат. Включение в комиссию неконтролируемого члена создаст угрозу для избирательной конструкции, которая может быть испорчена даже одним человеком», – уверен политолог.

Согласно белорусскому законодательству, территориальные избирательные комиссии образуются совместным решением исполнительных и представительских органов власти. Кандидаты выдвигаются политическими партиями, общественными объединениями, а также гражданами: либо от трудовых коллективов численностью не менее 10 человек, либо путем сбора подписей по месту проживания, которых также нужно не менее 10. При этом не менее трети состава каждой комиссии должны составлять представители политических партий и других общественных объединений, и не более трети – государственные служащие.

Общая численность избирательных комиссий на нынешних выборах на 5% меньше чем была на прежних выборах. Сокращение было проведено с целью экономии средств. В этом году численность избирательных комиссий составила 63 816 человек на 5870 участков для голосования.