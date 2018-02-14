Президент Азербайджана призывает вернуться на «исторические земли» в Армении

Панорама Еревана. В своем выступлении президент Азербайджана назвал ряд территорий Армении «нашими историческими землями». (Фото: Ogannes/CC BY-SA 2.0)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Президент Азербайджана заявил, что значительная часть территории Армении – это «исторические земли» Азербайджана, и пообещал вернуть их. Данное утверждение грозит свести на нет даже тот минимальный прогресс, что был достигнут в результате мирных переговоров между двумя странами в последние месяцы.

«Ереван – наша историческая земля, и мы, азербайджанцы, должны вернуться на эти исторические земли», – сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на съезде своей партии «Ени Азербайджан» 9 февраля. Данным выступлением он фактически запустил свою предвыборную кампанию на четвертый президентский срок. Ранее на этой неделе Алиев неожиданно объявил о проведении досрочных выборов в апреле.

В своем выступлении Алиев также назвал район Зангезур на юге Армении и территории вокруг озера Севан (которые в Азербайджане называют Гёйча) «нашими историческими землями». Возвращение азербайджанцев на эти территории, добавил он – «наша политическая и стратегическая цель, и нам нужно последовательно работать, чтобы приблизиться к ней».

Выбранные Алиевым слова оставляли некоторую неопределенность относительно того, что он имел в виду, заявляя, что азербайджанцы должны «вернуться» в Армению, но представитель министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал, что слова президента не подразумевают каких-либо территориальных претензий. «Это не территориальные претензии, а восстановление исторической справедливости, – заявил Гаджиев Eurasianet.org по электронной почте. – Азербайджанцы имеют право вернуться на свои исторические земли, вернуть свою собственность и навестить могилы своих предков».

Вопросы об «исторических землях» на Кавказе всегда носят острый характер. В досоветский период армяне действительно были меньшинством в тех областях, о которых говорил Алиев, а большинство населения составляли мусульмане (в том числе азербайджанцы). Но тогда же азербайджанцы были лишь небольшим меньшинством в Баку; в канун Первой мировой войны армян там было почти столько же, сколько и азербайджанцев. Между тем, армяне составляли большинство в большей части восточной Турции, пока не были изгнаны во время геноцида в период Первой мировой войны.

Во времена СССР Армения и Азербайджан стали намного более этнически однородными, а война между двумя странами в 1990-х годах завершила этот процесс. В настоящее время в Азербайджане проживает лишь небольшое количество армян, и наоборот. В основном оставшиеся люди – это пожилые вдовы.

Армянские официальные лица ответили на заявление Алиева, поставив под сомнение историческую принадлежность земель самого Азербайджана. «Заявление о территориальных претензиях президента Азербайджана, государства, появившегося на политической карте мира всего 100 лет назад ... еще раз демонстрирует расистский характер правящего режима в Баку», – сказал представитель МИД Армении Тигран Балаян.

Одним из явных последствий заявления Алиева, похоже, является охлаждение надежд на достижение какого-либо успеха в переговорах по Нагорному Карабаху, в рамках которых в последнее время начал появляться определенный прогресс. «Проблема Нагорного Карабаха может быть решена лишь в одном случае: если Азербайджан откажется от своих максималистских, нереалистичных ожиданий в плане результатов переговоров. Пока они от них не откажутся, а будут продолжать бредить о захвате Еревана или Зангезура, этот вопрос не решить», – заявил президент Армении Серж Саргсян на пресс-конференции 12 февраля.

Алиев и раньше выступал с аналогичными заявлениями о том, что часть территории Армении является историческими землями Азербайджана, но сейчас Баку, похоже, закладывает интеллектуальную основу под более агрессивную кампанию. После его выступления правительственные чиновники через свои аккаунты в Twitter начали продвигать высококачественное видео, подготовленное Министерством по делам молодежи и спорта, в котором заявлялось, что Ереван – это азербайджанская территория. «Город ... определенно является одним из культурных центров Азербайджана», – утверждается в ролике.

«Молодое поколение и весь мир должны знать об этом, – сказал Алиев в своем выступлении. – Я рад, что идет научная работа, производятся фильмы, организуются выставки об истории земель наших предков. В предстоящие годы нам следует быть более активными в этом направлении, в разных уголках мира должны быть организованы презентации и выставки».

Утверждения Алиева на этот раз, похоже, также связаны со 100-летием со дня основания Азербайджанской Демократической Республики (АДР), отношение к которой нынешнего режима носит двойственный характер. С одной стороны, правительству нравится использовать прогрессивное наследие АДР. Например, данная республика была первой мусульманской страной, предоставившей женщинам право голоса. Но, с другой стороны, Баку не нравится, что либеральная оппозиция приводит АДР в качестве примера.

В прошлом Алиев обвинял руководство АДР в том, что те позволили передать Ереван и Зангезур советской Армении. Хотя на прошлой неделе он этого обвинения не повторил, некоторые проправительственные комментаторы напомнили об этом.

«Текущий год – это «Год республики», – сказал комментатор Арзу Нагиев. – В этом контексте важно обратить внимание на вопрос об исторических землях Азербайджана, а также то, кем и кому эти земли были отданы».

«В дни [АДР] велось обсуждение вопроса о столице для армян, – написал аналитик правительственного Центра стратегических исследований Фархад Мамедов в Facebook, комментируя заявление Алиева. – Единственным городом на Южном Кавказе, где армяне были в большинстве, был Александрополь (нынешний Гюмри), но он тогда был занят турками. 29 мая 1918 года Фатали Хан Хойский (первый премьер-министр АДР) объяснил передачу Еревана армянам, заявив: «Уступка Еревана является исторической необходимостью, но для нас это неизбежная и горькая реальность»».

Другие азербайджанские комментаторы оправдывали заявления Алиева, указывая на схожие заявления армян, которые порой хвастались, что будут «пить чай в Баку» после решительной военной победы над Азербайджаном. Армяне также, похоже, все больше теряют интерес к возвращению многонационального состава Нагорного Карабаха, который де-юре является азербайджанской территорией, но фактически контролируется армянскими силами.

«В отличие от Армении, откуда в результате этнических чисток были изгнаны сотни тысяч проживавших на этих землях на протяжении многих веков азербайджанцев и курдов и которая оккупировала территории Азербайджана и сейчас стремится легализовать территориальные захваты, Президент Ильхам Алиев говорит о возвращении азербайджанцев в Ереван и Зангезур - то есть на места их исторического проживания, а не ставит вопрос о присоединении этих территорий к Азербайджанской Республике, – заявил депутат азербайджанского парламента Расим Мусабеков. – Это одно из коренных отличий линии официального Баку от захватнической и противоречащей международному праву политики армянских шовинистов».