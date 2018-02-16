Выборы в Беларуси: Международные стандарты, местные реалии, и пропасть между ними

Комментарий



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НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Из более 28 тыс наблюдателей, аккредитованных на местных выборах в Беларуси, которые пройдут 18 февраля 2018 года, лишь порядка 500 не связаны с организациями и структурами, абсолютно лояльными властям. Отсутствие реальной конкуренции за депутатские мандаты и прозрачного наблюдения в очередной раз превращает белорусские выборы в фарс.

В наши дни, когда любой режим называет себя демократией, имитация свободных выборов стала непременным атрибутом всякой уважающей себя диктатуры. Только одно огорчает диктаторов: признать их декорации за выборы, а их самих – за демократов, готовы не все.

Не стали исключением и местные выборы, назначенные на 18 февраля. Условия для провластных и оппозиционных кандидатов с самого начала предвыборной кампании были неравными. Государство фактически изолировало оппозицию от участия в избирательных комиссиях всех уровней. Отсев в процессе выдвижения привел к тому, что голосование пройдёт в условиях низкой конкуренции: на 18 111 депутатских мандатов претендуют чуть более 22,2 тыс человек, что в среднем составляет 1,23 кандидата на место. Можно сказать, что выборы выиграны властью ещё на стадии выдвижения кандидатов.

Что касается наблюдателей, то ставка сделана на абсолютное преобладание в их рядах тех, кто заведомо лоялен и признает выборы «свободными и честными» в любом случае, игнорируя нарушения. Впрочем, хотя на выборах местного уровня в Беларуси и не предусмотрено международное наблюдение, власти широким жестом аккредитовали в качестве наблюдателей 46 работников дипломатических миссий. Это дало им возможность лучше выглядеть в глазах Запада, но не может оказать реального влияния на честность голосования и подсчета голосов. Выборы почти безальтернативны, а на фоне более 28 тыс местных наблюдателей присутствие 46 иностранных будет попросту незаметно. Очевидно также, что при столь низкой конкуренции в сочетании с отсутствием порога минимальной явки, процесс наблюдения в значительной степени просто утрачивает смысл.

Тем не менее, белорусские власти выстроили ещё два эшелона обороны.

Во-первых, абсолютное большинство местных наблюдателей представляют лояльные властям организации: Белорусский республиканский союз молодёжи (БРСМ), «Белая Русь», Белорусское общественное объединение ветеранов, Белорусский Союз женщин, Федерация профсоюзов Беларуси.

Число независимых наблюдателей можно оценить в пределах от 500 до 1000 (вероятнее, ближе к 500).

Во-вторых, началась атака на кампанию наблюдения «Право выбора – 2018» – совместный проект нескольких демократических организаций. По государственному каналу Общенациональное телевидение (ОНТ) 8 февраля был показан сюжет, в котором наблюдателей от ПВ-2018 обвинили в предварительной подготовке сфальсифицированных отчётов о нарушениях. Так была подана разработка ПВ-2018 стандартных форм заявлений для типичных нарушений, чтобы наблюдатели, большинство которых не являются юристами, могли быстро и грамотно фиксировать их. «Отчёты о нарушениях уже готовы, а наблюдение для большинства активистов давно превратилось в надежный способ заработка», – утверждает ОНТ.

В связи с ситуацией на выборах, партия БНФ, находящаяся в жесткой оппозиции к белорусским властям, обратилась в к международным организациям с призывом не допустить послевыборных репрессий, что, по мнению её руководства, весьма вероятно. В обращении подчеркивается, что власти Беларуси «не сделали никаких шагов в направлении приведения условий избирательного процесса в соответствие с критериями свободных и справедливых выборов по стандартам ОБСЕ», а также «по-прежнему находятся за решеткой политзаключенные, практикуются произвольные обыски в офисах организаций гражданского общества и общественных активистов, широко применяются задержания и административное преследование участников массовых акций протеста».

«По всей стране кандидаты от Партии БНФ и других оппозиционных партий сталкиваются с преследованием и незаконными манипуляциями в агитационной кампании, в то время как для кандидатов - назначенцев власти и выдвиженцев лояльных властям партий создан режим наибольшего благоприятствования», – говорится в заявлении. В целом, по мнению БНФ, Беларусь в настоящее время «не только не приблизилась к проведению свободных и справедливых выборов, а даже ухудшила уровень своего соответствия критериям ОБСЕ».

Нынешние выборы вовсе не исключение. Напротив, они типичны для Беларуси. Хотя минские власти и подписали в рамках СНГ Конвенцию о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод, они лишь на словах признают стандарты, отличающие свободные выборы от их имитации: равенство возможностей всех кандидатов и свободу политической конкуренции, а также прозрачность и честность подсчета голосов. На деле же Беларусь постоянно нарушает эти нормы. Так, в 2013 году была возвращена административная ответственность за призывы к «срыву, отмене или переносу выборов». Это прямо противоречит как минимум двум международным документам: принятому в рамках ОБСЕ, членом которого является Беларусь, документу Копенгагенского совещания от 29 июня 1990 г. «Об основных условиях свободных и честных выборов» и упомянутой выше конвенции, принятой странами СНГ.

Одним из приёмов для маскировки таких нарушений стало законодательное сужение понятия выборов. В Избирательном кодексе Республики Беларусь под «свободными» понимаются выборы, на которых «избиратель решает, участвовать ли ему в выборах и за кого голосовать». Другими словами, понятие «выборов» ограничивается одним только голосованием. Это позволяет выводить за рамки международных обязательств как равенство условий регистрации и доступа к СМИ для разных кандидатов, так и степень подконтрольности подсчета голосов независимым наблюдателям.

Но такой приём срабатывает только в белорусских судах, не снимая проблем на международном уровне. Так, по мнению наблюдателей от ОБСЕ на последних парламентских выборах в Беларуси в 2016 году, условия, позволяющие считать выборы свободными, не были в достаточной степени соблюдены. А поскольку степень свободы и открытости выборов является критерием для международного признания их результатов, нелицеприятная оценка европейских наблюдателей заставляет Лукашенко искать другие способы легитимации, обращаясь к менее разборчивым, но имеющим необходимый статус оценщикам.

Прежде всего, это миссия наблюдателей Межпарламентской ассамблеи СНГ, которую формирует Международный институт мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств-участников МПА СНГ. Об уровне требовательности этих наблюдателей можно судить, например, по их отчету о референдуме в Азербайджане в 2016 году, где дана высокая оценка открытости и честности голосования, и не отмечено никаких нарушений. Многочисленные случаи нарушений, вбросов, «каруселей», зафиксированные независимыми наблюдателями, представителями СНГ замечены не были. Неудивительно, что эти наблюдатели высоко оценили также уровень открытости и демократичности президентских выборов в Беларуси в 2015 году, обнаружив только «технические» недостатки, которые «не повлияли» на результат народного волеизъявления.

Другим сговорчивым международным органом, который осуществляет наблюдение за честностью и прозрачностью выборов на просторах Евразии, является миссия наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), представитель которой оценил парламентские выборы 2016 года в Беларуси как «образцовые».

Для легитимации выборов как «свободных и честных» используются и НПО. В качестве примера можно привести так называемую Ассоциацию по защите избирательных прав «Гражданский контроль», созданную еще 2007 году в качестве спойлера настоящей правозащитной организации «Гражданский контроль» в Санкт-Петербурге. Эта ассоциация тоже засветилась на выборах в Беларуси в 2015 году. Показательно, что её претензии к работе европейских наблюдателей сводятся к их якобы необъективности. Так, сопредседатель ассоциации Александр Брод утверждал, что «…представители БДИПЧ ОБСЕ зачастую приезжают с заранее заготовленными оценками, и, прежде всего, они настроены негативно на выборах в России, Беларуси. Готовые рецепты изначального признания выборов нелегитимными – это, наверное, говорит о том, что это больше тенденциозно настроенные политики, а не международные наблюдатели».

Таким образом, режим Лукашенко имеет возможность уравновешивать неудобных наблюдателей удобными. Так, на выборах 2015 года, по данным ЦИК Беларуси, число наблюдателей из Европы (ОБСЕ/БДИПЧ, Парламентская ассамблея ОБСЕ и Парламентская ассамблея Совета Европы) было примерно равно числу наблюдателей от стран СНГ и ШОС. Всё это подслащивается перед выборами образом «медленно демократизирующегося» государства путем, например, освобождения части политзаключенных. Но общая картина остаётся прежней: такие маневры не делают выборы ни свободными, ни демократичными.