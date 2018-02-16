Тур по святым местам Центральной Азии

Центральная Азия – одно из самых богатых на святыни мест в мире. (Фото: Дэвид Триллинг)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Владыслав Буковински, польский священник, родившийся на Украине, неоднократно оказывался в советских застенках. Будучи приговоренным к десяти годам в ГУЛАГе после Второй мировой войны, отец Буковински валил лес в Челябинске и добывал уголь в Караганде и медные руды в Жезказгане. Затем в 1954 году он был выпущен на свободу в центральном Казахстане.

Промышленная Караганда была центром обширной сети лагерей, известной как КАРЛАГ, где между 1939 и 1945 годами оказались тысячи поляков, литовцев и поволжских немцем, многие из которых исповедовали католицизм. Отец Буковински выискивал молящихся на кладбищах католиков, представлялся в качестве священника и тайно проводил мессы в домах. В 1955 году ему было разрешено вернуться в Польшу, но вместо этого он предпочел остаться, стать советским гражданином и тайно проводить богослужения для католиков Караганды. Если не считать еще одного срока в трудовом лагере и нескольких коротких поездок в Польшу, он провел в этом городе всю оставшуюся жизнь до своей смерти в 1974 году.

В сентябре 2016 года я присутствовал на церемонии причисления отца Буковински к лику блаженных – первой подобной церемонии в Казахстане. В новом соборе Пресвятой Девы Марии Фатимской в Караганде, где проходило мероприятие, яблоку негде было упасть – сюда съехались сотни католиков со всей страны. Здесь рядом сидели польский посол, местный муфтий, православный епископ и представитель Министерства культуры Казахстана, а службу проводил кардинал Анджело Амато.

На границе между исламом и христианством

Когда разговор заходит о святых местах в Центральной Азии, на ум обычно приходит ислам, который исповедует большинство населения региона. Самой широко представленной христианской конфессией здесь является православие. По региону разбросано множество мест поклонения, святых источников и прочих святынь.

Православие, католицизм и ислам в Центральной Азии объединяет одно – это отдаленный уголок земли для этих трех религий. Регион удален от Мекки, Иерусалима и Рима, поэтому местные святыни играют особо важную роль для верующих.

Подобная ситуация не нова. До того, как в XIX веке здесь была построена первая железная дорога, только очень небольшое число жителей Центральной Азии могло совершать хадж в Мекку или православное паломничество в Иерусалим. Хотя число мусульманских паломников, отправлявшихся в хадж из Российской империи в 1890-х – 1900-х годах значительно возросло, при советской власти – в 1920-1970-е годы – советские мусульмане опять оказались отрезаны от остального исламского мира, что также повышало значение местных святынь.

Одной из наиболее примечательных литературных традиций, встречающихся в Центральной Азии, являются исламские биографические справочники, в которых описываются жизнь и писания известных деятелей, святых и ученых, а также включаются ссылки на их деяния в конкретных местах и записи мест их захоронения. В частности, татарский ученый Курбан Али Халиди в начале XX века создал особо яркий пример подобных работ в Чугучаке, сейчас расположенном на территории КНР. Наряду с другими популярными произведениями, такими как путеводители по святыням и местные исторические хроники, подобные тексты подтверждают, что описываемые в них места хоть и удалены от центров ислама, но все-таки являются полноценной и важной частью исламского мира. Появились легенды, связывающие местные святыни с ключевыми фигурами ранней исламской истории, такими как двоюродный брат пророка Мухаммеда Кусам ибн Аббас, который, как говорят, был похоронен в некрополе Шахи Зинда в Самарканде. Для мусульман Средней Азии такие места заняли место недостижимо далеких Мекки и Медины в качестве объектов паломничества.

Возможно, самым известным примером является мавзолей Ахмада Ясави в Туркестане, на юге Казахстана. Место захоронения Ясави стало святыней сразу после его смерти около 700 лет назад, но великолепное здание, которое дожило до наших времен, было воздвигнуто завоевателем Тимуром руками ремесленников, привезенных из Ирана в конце XIV века. В настоящее время суфийский орден Ясави практически прекратил свою деятельность, но храм по-прежнему является основным местом паломничества и имеет особое значение для ислама в Казахстане – его иногда называют «второй Меккой» для казахов. Контроль над Туркестаном и другими городами долины Сырдарьи был ключевым элементом престижа и легитимности для казахских ханов, многие из которых похоронены вокруг мавзолея. В частности, именно здесь в середине XVIII века взошел на престол последний независимый казахский хан Аблай. Многие паломники приезжают из соседнего Узбекистана и Кыргызстана, чтобы пройти по тропе пилигримов, которая начинается в маленьком городке Сайрам неподалеку от Шымкента. Когда я ездил туда в первый раз, в одном микроавтобусе со мной ехал владелец чайханы из Ферганской долины, который привез с собой на паломничество всех своих сотрудников.

Жители Сайрама, большинство которых составляют этнические узбеки, любят повторять афоризм, что «в Сайраме не счесь святых». Город усеян мечетями и святынями, наиболее важные из которых связаны с родителям Ясави. Отсюда паломники отправляются в Арыстан-Баб, где похоронен учитель святого. Мавзолей Ясави в Туркестане, который каждый год посещают десятки тысяч паломников, расположен в самом конце маршрута.

В долине Сырдарьи особенно много святилищ, большинство из которых являются простыми кирпичными зданиями, построенными в XIX веке, хотя часто эти строения возводились на месте гораздо более старых объектов. Самый поразительный архитектурный комплекс – Коркыт-Ата вблизи Кармакчи, спроектированный казахстанским архитектором Бек Ибраевым и построенный в 1980 году. Комплекс построен в предполагаемом месте захоронения легендарного автора книги Деде Коркут и имеет форму кобыза, который, как говорят, он изобрел.

Христианских священных мест на юге Казахстана меньше. Но в Алматы в православной церкви, построенной в 1870 году в одном из первоначальных казачьих поселений города, есть могила священника, принявшего мученическую смерть от рук большевиков, а также икона, написанная на Афоне после великого землетрясения 1889 года.

В Кыргызстане гробниц и природных объектов даже больше, чем в Казахстане. Антрополог Гульнара Айтпаева из Культурного исследовательского центра в «Айгине» внесла в каталог более 1100 из них. В Кыргызстане также расположено набирающее популярность место христианского паломничества на озере Иссык-Куль, где, предположительно, упокоился апостол Матфей.

Поскольку кочевым народам сложно было строить мечети, одними из самых важных религиозных объектов для казахов и кыргызов были святыни. Гробницы были единственными постоянными зданиями, которые они строили.

Во многих священных местах в Средней Азии вообще нет никаких строений. Единственным указанием на статус подобных объектов могут быть полоски из хлопка или пластмассы, привязанные к деревьям. Подобное можно увидеть, например, на горнолыжном курорте Шымбулак под Алматы. В северном Казахстане, недалеко от деревни Корнеевка, в степи можно увидеть скалистое обнажение, чья святость, вероятно, связана с тем, что оно является одним из немногих возвышенных мест на этой обширной равнине. В советский период подобные поверья объясняли тем, что гора была радиоактивной из-за урановых месторождений. Рядом находится деревня Озерное – самый важный объект католического паломничества в Казахстане. В этом поселении, основанном в марте 1941 году поляками, депортированными туда в 1936 году, как сообщается, произошло чудо, когда в конце суровой зимы жители были спасены от голодной смерти появлением талого озера, полного рыбы. Озеро снова исчезло после смерти Сталина, но недавно опять появилось, но никто не знает, что это может предвещать.

В оазисах Узбекистана расположены десятки известных святынь, которым сотни лет. Причем их число продолжает расти. Многие из них связаны с членами суфийского братства Накшбандия, включая комплексы Ходжа Убайдуллах Ахрар в Самарканде и Ходжа Махдуми Аъзам в соседнем селении Дагбит. Кроме того, власти превратили скромную гробницу великого юриста IX века имама аль-Бухари в огромный мемориальный комплекс, освятив место, которое традиционно не было важным местом паломничества. В 2016 году узбекский президент Ислам Каримов был похоронен за мечетью Хазрет-Хизр в Самарканде, считающейся священной. Сообщается, что его могила также стала местом паломничества для некоторых узбеков.

В Ферганской долине расположены знаменитые святыни Шахимардан (связана с халифом Али) и Тахт-е Солейман (трон Соломона). Памирские исмаилиты в Таджикистане также имеют развитую сеть святынь.

Живые традиции

История мест паломничества, а также верования и убеждения тех, кто их посещает, могут показаться посторонним фантастическими. Но так происходит во всем остальном мире. Уникальной особенностью Центральной Азии является то, как здесь перемешаны мусульманские и христианские места паломничества, а также возрождение паломничества к святым местам в последние 25 лет. Это резко контрастирует с ситуацией в большей части мусульманского мира, где благодаря деньгам и пропаганде Саудовской Аравии такую практику теперь осуждают, и многие святыни стали жертвами исламских террористов.

В Центральной Азии же, напротив, после снятия ограничений на религиозные культы в 1990-х годах, люди начали стекаться к святыням, возрождая и вновь открывая для себя религиозные практики и убеждения, которые к тому времени почти вымерли. Они продолжают делать это по сей день (несмотря на определенные указания в Узбекистане, где власти считают святыни «отсталыми»). Центральная Азия – одно из самых богатых на святыни мест в мире. Есть надежда, что эти традиции поклонения и паломничества достаточно прочны, чтобы противостоять фанатизму.