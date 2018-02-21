Крым продолжает получать импортное оборудование в обход санкций

При строительстве Крымского моста, по сообщениям, использовалась санкционная техника. (Фото: Де-факто власти Крыма)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Несмотря на санкции США и Европы, Россия изыскивает способы завезти в Крым необходимое оборудование – будь то турбины Siemens для электростанций или генераторы MAN для строительства судов. Масштаб этого импорта, судя по опубликованным российскими властными структурами документам, намного шире нескольких громких случаев, раскрученных журналистами.

Мало кто знает, например, что на фоне скандала с поставкой немецких турбин на полуостров Ялтинскую городскую больницу продолжали оснащать новейшим медицинским оборудованием компании Siemens, которое было выпущено в Германии. Обходит санкции и крымский бизнес: местные виноделы закупают сырье и технику швейцарского, немецкого и финского производства.

Генераторы для строящегося судна

В январе 2017 года финская компания Wärtsilä, которая производит оборудование для морского транспорта и энергетики, отказалась поставлять дизельные генераторы судостроительному заводу «Залив», расположенному в городе Керчь в Крыму. Поставка оборудования «не будет соответствовать существующему санкционному режиму», пояснил представитель Wärtsilä.

Генераторы нужны для постройки аварийно-спасательного судна стоимостью 2,8 млрд рублей, которое «Залив» с 2015 года строит в рамках ФЦП Крыма и Севастополя.

После отказа финского производителя на «Залив», по сообщениям, поставили генераторы компании MAN Diesel & Turbo (структура немецкого концерна MAN). Однако на этот раз, по всей видимости, закупка производилась не напрямую, а через некую посредническую организацию. Представитель MAN отрицал продажу генераторов керченскому заводу, но не исключил, что «Залив» мог купить их у других организаций, которые ранее заказали это оборудование для себя.

Турбины Siemens для крымских ТЭС

Другая крупная поставка оборудования в Крым в обход санкций была связана со строительством двух теплоэлектростанций в Севастополе и Симферополе.

«Технопромэкспорт» – дочерняя структура госкорпорации «Ростех», которая является ответственной за строительство крымских теплоэлектростанций – в 2015 году провела конкурс на закупку за 4,2 млрд рублей четырех паротурбинных установок. Местом поставки оборудования был указан город Тамань в Краснодарском крае. Там тоже будут строить ТЭС, однако для нее достаточно двух турбин.

Победителем конкурса на поставку турбин стала петербургская компания «Силовые машины», однако фактически они были выпущены на заводе «Сименс технологии газовых турбин» в Петербурге (совместное предприятие Siemens и «Силовых машин»). В декабре 2016 года это предприятие прекратило поставки оборудования из-за сообщений СМИ о том, что оборудование, вероятно, предназначено для крымских ТЭС. К этому моменту «Технопромэкспорт» получил все четыре турбины, за исключением дополнительного оборудования, необходимого для их работы.

Наконец, летом 2017 года Siemens официально объявила, что по крайней мере две из четырех турбин, которые были поставлены для строящейся ТЭС в Тамани, «были перемещены в Крым против воли компании». Теперь стороны выясняют отношения в судах. Помимо международного скандала, ситуация затронула и руководство «Силовых машин». Гендиректор компании Роман Филиппов оказался в центре внимания сотрудников ФСБ: его, по сообщениям, подозревают в утечке информации о том, что поставлявшиеся в Тамань турбины на самом деле были предназначены для Крыма. Через неделю после того, как об этом стало известно, Филиппов лишился должности. Как сообщили EurasiaNet.org в «Силовых машинах», Филиппов покинул компанию «по соглашению сторон».

Электрокабель из России в Крым

По похожей схеме российские власти, судя по имеющейся информации, проводили конкурсы по прокладке подводного кабеля между Россией и Крымом (так называемого энергомоста в Керченском проливе). Но этот эпизод не нашел отражения в СМИ, поскольку до сих пор не известно, использовалось ли в строительстве иностранное оборудование или услуги заграничных компаний. Эпизод, таким образом, не раскрывает нарушений санкционного режима, однако позволяет немного прикоснуться к духу, с которым власти России предпринимают попытки скрыть детали своей работы от нежелательных читателей и снизить риск введения новых санкций (в отношении конкретных компаний, например).

Закупки проводил Центр инжиниринга и управления строительством единой энергетической системы (структура крупнейшего в России владельца электросетей «ФСК ЕЭС»). Первая закупка стоимостью 10,9 млрд касалась поставки электрического кабеля в порт Новороссийск (Краснодарский край), вторая размером 5,8 млрд – на прокладку этого кабеля.

Ни одна из закупок не содержит в документах упоминаний Крыма. Согласно техническому заданию конкурса на строительные работы, кабель длиной 14,3 км необходимо проложить через пролив без названия между неким западным полуостровом и восточным. К каким материкам или континентам относятся эти полуострова, не указано. Однако на связь этих закупок с Крымом указывают названия двух населенных пунктов, которые встречаются в техзадании. Кабель должен быть проложен от населенного пункта Ильич до населенного пункта Глазовка, говорится в документе. Судя по карте, поселок Ильич находится на восточном побережье Керченского пролива, в Краснодарском крае России, а поселок Глазовка – на западном побережье, в Крыму.

Голландское оборудование на Крымском мосту

Если прокладка энергомоста в Крым не получила огласки в контексте санкций против России, то строительство автомобильно-железнодорожного моста в Керченском проливе привлекло к себе большое внимание. Осенью 2017 года голландская газета De Gelderlander сообщила, что компания Вijlard Hydrauliek (Нидерланды) вопреки санкциям изготовила гидроцилиндр для молота, с помощью которого на дне пролива забивают сваи для опор моста, а другая голландская фирма – Dematec Equipment – собрала это оборудование. Гидромолот с 2016 года находился в Тамани, после чего использовался при строительстве Крымского моста, пишет издание.

Обе компании отрицали нарушение санкционного режима. Директор Dematec Equipment Ван ден Хойвел, в частности, заявлял, что строительство происходило на территории России, а не Крыма. Хотя, по данным голландского издания, весной 2016 года Хойвел лично находился в Крыму, где наблюдал за монтажом гидромолота.

Японские автомобили, швейцарские концентраты и немецкие томографы

Существует немало других примеров того, как в Крым попадает иностранная продукция, несмотря на санкции. К примеру, в конце 2014 года УФСБ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики Крым закупили в Нижнем Новгороде бронированные автомобили, созданные на базе японского автомобиля Toyota Land Cruiser 200, следует из базы данных Высшего арбитражного суда. Автомобили попали в Россию из Швеции, говорится в документе. Где они были до этого, не сообщается (они могли быть произведены как в Японии, так и в Европе). Впрочем, Япония прямо не запрещала своим компаниям сотрудничать с Россией и Крымом, однако некоторые свои санкции она все же вводила в отношении лиц, имеющих отношение к Крыму и Донбассу.

Некоторые производители вина в Крыму закупают сырье в Швейцарии, которая полностью присоединилась к санкциями Евросоюза (бизнесу Швейцарии также запрещено сотрудничать с крымскими предприятиями). Так, например, Крымский винно-коньячный завод «Бахчисарай», согласно данным с официального сайта системы федеральных арбитражных судов РФ, в 2015 году заключил контракт стоимостью $3 млн со швейцарской компанией Origin Global Distribution Inc на поставку в период 2015-2020 годов виноматериала и концентрированного виноградного сока.

Крымская фирма «Инвест-алко» (занимается выращиванием винограда и производством винодельческой продукции) в конце 2016 года

закупила машину для посадки винограда Wagner IPS-Drive, которая выпускается компанией Wagner (Германия). На машине, кроме того, установлен радиомодем Satelline Easy, который производит компания Satel (Финляндия). Техника закупалась не напрямую у производителей, а у посредника в Болгарии, видимо, чтобы обойти санкции.

Петербургская фирма «Келеанз медикал» в 2017 году занималась оснащением Ялтинской городской больницы №1 медицинским оборудованием, говорится на ее сайте. Как следует из данных арбитражного суда, оборудование на сумму 2,8 млн евро было закуплено у российской компании «Сименс здравоохранение», которая является официальным поставщиком продукции Siemens в Россию. Оборудование завозилось в Россию из Германии, а затем перемещалось в Ялту.

Если запастись временем и терпением, в базе данных Высшего арбитражного суда можно найти еще множество аналогичных примеров. Поведение российских госструктур и крымского бизнеса в вопросах закупки иностранного оборудования демонстрирует, с одной стороны, провал объявленной Кремлем политики импортозамещения и отсутствие российских аналогов, а, с другой, способность обходить санкции Запада.