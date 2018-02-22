Армении угрожают американские санкции из-за связей с Россией?

Военный парад в Ереване. (Фото: Минобороны Армении)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. По сообщениям, США известили Армению и другие страны, что в их отношении могут быть введены санкции в случае продолжения закупок российской военной техники. Однако список потенциальных объектов санкций настолько велик, что санкции практически невозможно будет воплотить в жизнь, что делает американские угрозы, по большому счету, пустыми.

В конце января вступили в силу новые американские санкции, которые позволяют США наложить ряд финансовых взысканий в отношении тех, кто осуществит «значительную транзакцию с лицом, состоящим в оборонных или разведывательных ведомствах правительства Российской Федерации, или действующим от их имени или по их поручению».

Россия является вторым крупнейшим экспортером вооружений в мире, поэтому список тех, кто теоретически может попасть под санкции, является огромным. Но к угрозе санкций, по всей видимости, особенно серьезно отнеслись в Армении, в значительной степени опирающейся на российское вооружение, но также желающей поддерживать хорошие отношения с США.

Армянская газета «Айкакан жаманак» сообщила, что посольство США в Ереване предупредило правительство Армении о том, что страна рискует попасть под санкции. Радио «Азатутюн», армянская служба РСЕ/РС, провела дополнительное расследование по этому поводу, и ему сообщили, что предупредили не только Армению.

«Мы применяем принятые Конгрессом США положения в рамках Закона о противодействии противникам США с помощью санкций, преследуя цель посредством оказания давления заставить Россию развеять нашу озабоченность по части ее агрессии в отношении Украины, вмешательства во внутренние дела других государств и нарушений прав человека. Иностранные государства и частные компании были проинформированы о том, что значительные сделки с включенными в список российскими компаниями могут оказаться под санкциями», – говорится в сообщении посольства США радио «Азатутюн». Кто еще получил подобное предупреждение, неизвестно.

В ответ на просьбу прокомментировать возможность введения санкций заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян заявил, что спекуляции на эту темы преждевременны. «Давайте не будем забегать вперед... Мы следим за ситуацией. В то же время, мы заинтересованы в поддержании отношений, сотрудничества с Россией в этой области, поскольку это важная составляющая нашей безопасности», – сказал он.

Но Армения – не единственная страна, потенциально подпадающая под принятый в США закон. Почти все страны бывшего СССР покупают российское оружие, в том числе и враг Армении – Азербайджан. Не говоря уже о десятках других стран по всему миру, включая таких крупных американских партнеров, как Индия или Ирак. Столь значительное число закупающих российское оружие сторон затруднит введение санкций, сказал Саймон Веземан, старший научный сотрудник Стокгольмского международного института исследований проблем мира.

«Я не уверен, как все будет осуществляться. Но применение должно будет быть очень избирательным и зависящим от конкретных обстоятельств в каждом конкретном случае: США могут принять решение о применении санкций в отношении страны за покупку российского оружия, но это будет, скорее всего, страна, с которой у них уже были проблемы и раньше, – сказал Веземан в интервью Eurasianet.org. – Поэтому закон не коснется ни одного из их стратегических партнеров, ни одного из близких союзников, ни одного из даже менее близких союзников, если они посчитают, что это не в их интересах, так что Армения, вероятно, будет в безопасности».

В пользу Армении также сыграет то, что Вашингтон понимает, в какой сложной геополитической ситуации она находится, считает армянский аналитик по внешнеполитическим вопросам Сурен Саргсян. «Примерно такая ситуация сложилась в случае с Ираном, когда он находился под международными санкциями. США тогда закрывали глаза на многие аспекты сотрудничества Еревана с Тегераном, хорошо понимая, что Иран является одним из двух коридоров во внешний мир для зажатой в блокаде со стороны Азербайджана и Турции Армении», – сказал он изданию EADaily.

Тем не менее, размытость закона вынуждает союзников как минимум лишний раз задуматься, прежде чем заключать сделки с Россией. «Президент может наложить санкции на любого, кто покупает оружие у России, – сказал Митчелл Оренштейн, сотрудник Университета Пенсильвании и эксперт по внешнеполитическим вопросам, касающимся постсоветских стран. – Трамп пока еще не вводил подобные санкции, и поэтому союзникам США и другим сторонам невозможно понять, какой будет его политика. Трудно разобраться», – сказал он Eurasianet.org.

Государственный департамент США сообщил, что не намерен немедленно вводить санкции, добавив, что лишь просто угроза санкций сама по себе возымела действие. «Мы информировали Конгресс по поводу того, что этот закон и его реализация сдерживают продажи российского вооружения, – говорится в заявлении пресс-секретаря госдепартамента Хизер Науэрт, сообщает новостное агентство «Рейтер». – С момента принятия ... закона, по нашим оценкам, иностранные правительства отказались от запланированных или объявленных закупок российского оружия на сумму в несколько миллиардов долларов».

По словам Везермана, утверждение по поводу миллиардов долларов вызывает у него сомнения, т.к. никакие крупные сделки не срывались.

Кое-кто в регионе, что неудивительно, усмотрел во всем этом геополитический элемент. «Следовательно, ограничение связей с Россией, с российской военной промышленностью для таких стран, как Армения и Азербайджан, которые в настоящее время находятся в сфере влияния России, будет существенным с точки зрения оказания давления на власти этих государств», – сказал бывший министр иностранных дел Нагорного Карабаха Арман Меликян.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкции являются «проявлением нечестной конкуренции со стороны США на рынке военно-технического сотрудничества».