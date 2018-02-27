Донбасс: Нищенские зарплаты, московские цены

Очередь за гуманитарной помощью на Донбассе. (Фото: Автор: Роберто Малдено. Источник: Flickr.com. Дополнительная информация о фотографии здесь).

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик живут на зарплаты, которые вдвое меньше украинских и втрое меньше российских. Между тем, цены в магазинах ничуть не ниже, чем в России. Те, кому повезло иметь огород, снабжают все семейство продуктами и избегают магазинов.

Единственное, что помогает населению выживать, это крайне низкие цены на коммунальные услуги и транспорт. Кроме того, пенсионеры ухитряются получать сразу две пенсии – местную и украинскую. Хотя в сумме все равно получается очень немного.

Экономический анализ Донбасса в высшей степени затруднителен, поскольку ни одно из экономически направленных ведомств самопровозглашенных ДНР и ЛНР не публикует никакой статистической информации. Исключением является мониторинг цен на товары, который исправно ведется и в ДНР, и в ЛНР, а также данные о численности населения ЛНР.

Доходы населения

Средняя зарплата в ДНР и ЛНР – 8-10 тыс. российских рублей в месяц. Это почти в четыре раза меньше, чем в среднем в России (38,8 тыс. рублей), и почти вдвое меньше, чем в среднем в Украине (8777 гривен, или 18,4 тыс. рублей).

Как рассказал EurasiaNet.org проживающий в Донецке программист Андрей, попросивший не называть его фамилии, заявленные зарплаты действительно такие, однако есть примеры с более низким доходом. «У меня на двух прошлых работах была зарплата вдвое меньше официальной. Пять дней в неделю, по 8 часов ежедневно, я наполнял сайты новостями. На своем ноутбуке, который приносил на работу. Получал 5 тыс. рублей. На другой работе – дизайнер, 6 тыс. рублей, оформлял журналы, логотипы, визитки, выполнял заказы из России», – рассказал он. В компании, где Андрей трудится сейчас, его зарплата чуть больше 20 тыс.

Экономическая ситуация в ДНР и ЛНР схожа по многим параметрам, поэтому примеры из ДНР не должны сильно отличаться от ситуации в ЛНР.

Подруга Андрея работает в Донецке землеустроителем в госучреждении, занимается оценкой участков, получает 6 тыс. рублей. Другая знакомая Андрея до недавнего времени трудилась в фирме, которые делает торты на заказ, получала 3 тыс. Еще одна жительница Донецка в данный момент работает поваром в столовой за 3 тыс. рублей. Наконец, одна из женщин в последнее время работала гендиректором фотостудии, получала 15 тыс. в месяц.

«Разделение на бедных и богатых в последнее время стало намного более резким. Сравнительно большие деньги получают люди, каким-то образом, по-видимому, связанные с государством», – сказал Андрей.

«Тем, кто получает по 3-5 тыс. в месяц, помогают родственники. Например, если есть огород, продукты с него распределяются по всему семейству, и в магазины никто не ходит», – пояснил Владимир, уроженец Донецка, ныне живущий в Севастополе, но регулярно посещающий родной город.

Цены в магазинах

Стоимость продуктов мало отличается от российских. Говядина в ДНР, по данным местных властей, стоит 260-330 рублей за килограмм, свинина – 230-275 рублей, сыр – 387 рублей, огурцы-помидоры – 120-170 рублей. Сравнительно небольшие цены на крупы (рис, греча, пшеница, овсянка) – 10-43 рублей, хлеб – 20 рублей за килограмм, картофель – 21 рубль, репчатый лук – 17.

Продукты, в основном, возят из России, реже – из Украины, часть производят в ДНР. Каким образом украинские продукты попадают в Донецк, не известно. Но, по крайней мере, как это происходит в мелких масштабах, местные жители в курсе. «Я лично наблюдал картину, как в одном из приграничных городов женщина на велосипеде с деревянным ящиком на багажнике съездила на подконтрольную Украине территорию несколько раз, – рассказал Андрей. – Там в магазине она покупала лимонады и кондитерские изделия. Скажем, «Кока-Кола» там стоит 20 гривен (42 рубля), а в Донецке – 100 рублей», – рассказал Андрей.

EurasiaNet.org направляла запросы с просьбой предоставить информацию об экономическом положении ДНР – в де-факто министерства финансов и экономического развития, статистическое агентство и центробанк. В единственном поступившем ответе из центробанка сообщалось, что для получения информации необходима аккредитация министерства связи. В этом ведомстве в аккредитации отказали, ссылаясь на то, что корреспондент должен работать на территории ДНР.

Двойные пенсии

Большинство пенсионеров Донбасса получают местную пенсию (в среднем, 4476 рублей), и еще одну – в Украине. Отец и мать Андрея, пенсионеры, получают 4 тыс. и 3 тыс. соответственно. «У большинства именно такая пенсия, а ее минимальный размер в республике составляет 2,9 тыс. рублей», – пояснил он.

«Все, кто в состоянии, ездят в города, подконтрольные Украине, регистрируются там как временные переселенцы и получают вдобавок украинскую пенсию, которая составляет около 1,5–2 тыс. гривен [3,1-4,1 тыс. рублей]. Каждый месяц пенсионеры выезжают, чтобы обналичить эти поступления в банкоматах украинских банков», – рассказал Андрей.

О данном факте знают и власти ДНР и ЛНР, и правительство в Киеве. Чиновники самопровозглашенных республик ведут разъяснительную работу с населением, пытаясь отговорить пенсионеров от двойных пенсий.

Транспорт и коммунальные услуги

Низкий уровень жизни на Донбассе частично компенсируются экстремально низкими тарифами на коммунальные, транспортные и другие услуги массового спроса. Так, например, трехкомнатный частный дом площадью 65 кв. м в Донецке в зимнее время обходится в 780 рублей в месяц при наличии счетчиков на воду и газ (в Петербурге двухкомнатная квартира размером 40 кв. м обходится в 5-6 тыс. рублей). Большую часть этого платежа составляет газ (545 рублей), так как в доме газовое отопление, остальное – электричество (135 рублей), вода и вывоз мусора. Оптоволоконный интернет – дополнительно 184 рубля в месяц.

Проезд в трамваях и троллейбусах Донецка, которые хотят через весь город, стоит 3 рубля. В автобусах – 8 рублей. Такси – 100-150 рублей в пределах города.

«Низкие тарифы, конечно, очень помогают людям, особенно пенсионерам, но этого недостаточно, так как цены на продукты все равно высокие, – считает Андрей. – Еще недавно жить было полегче, так как на Донбасс приходила гуманитарная помощь [украинского бизнесмена и уроженца Донецка] Рината Ахметова, которую раз в две недели раздавали пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям. Это пакет с едой килограммов пять. Сахар, рис, макароны, паштеты, чай, конфеты, кукуруза, зеленый горошек, подсолнечное масло, тушенка. Реально много всего. Но пару месяцев назад помощь прекратилась».