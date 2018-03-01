Россия: Рождение ребенка выталкивает миллионы семей за черту бедности

По последним данным, рост бедности в России в подавляющей степени обеспечивается семьями с детьми. (Фото: Олег Грин)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Треть российских семей заявили об ухудшении материального положения после рождения ребенка, а подавляющее большинство (79%) не готовы к рождению еще одного младенца. В связи с падением доходов продолжение рода стало дорогим удовольствием, в то время как размеры господдержки семей ничтожны.

Уровень рождаемости в 2017 году упал до 10-летнего минимума, и в стране возобновилась естественную убыль населения (–134 тыс. человек). По словам экспертов, дети, выросшие в бедных семьях, обречены на слабые позиции на рынке труда, безработицу и экономическую неактивность.

Бедность растет за счет семей

Падение доходов россиян в 2015-2017 годах, по данным Росстата, привело к росту бедности с 11,2% в 2014 году до 13,8% в 2017 году. Между тем, реальное положение дел с бедностью гораздо хуже http://russian.eurasianet.org/node/64456.

Традиционно наибольший вклад в уровень бедности обеспечивают семьи с детьми, в том числе с одним ребенком. Например, в 2007-2015 годах уровень бедности менялся незначительно, но доля таких семей в составе бедного населения возросла за этот период с 49,8% до 62,6%. В 2015 году, по данным ВШЭ, рост бедности был обеспечен, в основном, семьями с детьми (на 81,7%).

В мае-сентябре 2017 года, судя по опросам ВШЭ, вырос уровень бедности даже среди семей с одним ребенком. К началу осени почти каждая четвертая семья оценивала свое материальное положение негативно. Наибольший прирост бедности произошел в семьях с детьми дошкольного (до 6 лет) возраста.

Куда уходят деньги

Как следует из данных Росстата, в третьем квартале 2017 года семьи, в которых есть один или более детей в возрасте до 16 лет, направляли на еду и безалкогольные напитки от 26,2% до 37,7% своих потребительских расходов (в зависимости от количества детей). Основная масса других расходов приходятся на транспортные услуги (10-22%) и одежду и обувь (9-12%).

По словам матери двоих детей дошкольного возраста из Краснодара, которая попросила не называть ее имя, доход их семьи складывается из зарплаты мужа (55 тыс. рублей) и пособия от государства (6150 рублей). Кроме того, важную роль в их семейном бюджете играют продукты, выращенные в подсобном хозяйстве ее родителей.

Ежемесячные обязательные траты семьи составляют 41300 рублей. В эту сумму входят расходы на питание, бензин, коммунальные услуги, телевидение, мобильную связь, детсад, памперсы, лекарства, бытовую химию. По ее словам, на каждого из двух детей она тратит не более 6 тыс. рублей в месяц. Одежду и обувь для детей она покупает по системе «совместные покупки» (интернет-сервисы, предлагающие большому количеству розничных клиентов покупать товары по оптовым ценам) – это обходится в 2-3 раза дешевле, чем в обычном магазине. Или принимает в дар вещи от знакомых. Она не тратится на детское питание и кормит свою 15-месячную дочь едой для взрослых.

По расчетам еще одной мамы, на специальное детское питание ее 9-месячной дочери уходит около 12 тыс. рублей в месяц.

Помимо обязательных расходов и покупки детских вещей семьи вынуждены тратиться на образование и медицинские услуги. «Российское бесплатное образование уже не совсем бесплатное – обязательные репетиторы, без которых не поступить в вуз, платные курсы и поборы в школах, – писали эксперты Общественной палаты РФ в докладе о состоянии гражданского общества в 2017 году. – Бесплатная медицина тоже не совсем бесплатная – пройти полноценное обследование в поликлинике невозможно без платных анализов и услуг, а с 1 января 2018 года… запланировано сокращение… бесплатных процедур для детей».

Господдержка ничтожна

Для поддержки семей с детьми российское законодательство предусматривает как разовые выплаты, например, декретное пособие, так и регулярные, например, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Оба эти пособия могут стать хорошим подспорьем для семьи, но только в том случае, если до рождения ребенка имелся большой официальный доход. При этом в законе установлена максимальная сумма таких выплат. К примеру, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, не может превышать 24536 рублей.

В невыгодном положении оказываются те семьи, которые получают зарплату по серой схеме, когда официально платится минимальная зарплата (9489 рублей), а остальное – в конверте. Непросто приходится и неработающим женщинам. Ежемесячно они могут рассчитывать лишь на 3142 рублей в месяц на первого ребенка и 6284 рубля – на второго и последующих.

Помимо пособий, которые может получить любая семья, существуют пособия для малоимущих семей, матерей-одиночек, семей с детьми-инвалидами, выплата на третьего ребенка и другие. Однако в большинстве случаев эти суммы ничтожны и не влияют на благосостояние семьи.

Все более или менее значимые выплаты прекращаются после того, как ребенку исполняется 1,5 года. Максимум, на что можно рассчитывать с этого момента – это ежемесячная компенсация в 50 рублей (сумма была установлена в 1994 году и не менялась с тех пор) и пособие для малоимущих семей – 150-500 рублей в зависимости от региона (не считая Москвы и Петербурга).

«Размер получаемого мной пособия по уходу за ребенком до полутора лет составляет 17 тыс. рублей. Еще 300 рублей я получаю как малоимущая. Плюс в нашем регионе существует программа, которая позволяет брать в поликлинике детское питание – примерно на 800 рублей в месяц. Я с ужасом жду момента, когда моей дочери исполнится 1,5 года, потому что перестану получать 17 тыс. рублей, а выйти на работу не смогу: в нашем населенном пункте нет яслей для детей до трех лет, а няня мне не по карману», – рассказала Eurasianet.org мать-одиночка из республики Адыгея.

Государственная помощь, конечно, положительно сказывается на благосостоянии российский семей, однако ее вклад ничтожен. Как говорится в исследовании ВШЭ, проведенном в 2017 году, доля пособий на детей до полутора лет в 2014-2015 годах составляла лишь 14% доходов семьи. Более того, «почти 30% бедных семей с детьми до полутора лет не получают эти пособия», говорится в исследовании.

Ребенок стал дорогим удовольствием

Таким образом, рождение ребенка сегодня сопряжено с ростом расходов, которые не все могут себе позволить. По данным ВЦИОМ, 35% граждан России с несовершеннолетними детьми признают, что появление ребенка ухудшило их материальное положение. А большинство тех, у кого уже есть дети, не готовы к рождению еще одного ребенка – 79% опрошенных.

«Для большинства молодых семей растить двух и более детей без помощи родственников становится практически непосильной задачей. Таким образом, корень демографических проблем нашей страны – социально-экономические условия жизни. В текущей ситуации ставится под вопрос простое воспроизводство населения, не говоря уже о расширенном [когда рождаемость превосходит смертность]», – считают эксперты Центр экономических и политических реформ.

По итогам 2017 года уровень рождаемости в стране упал до минимума за последние 10 лет. Родилось 1,69 млн младенцев, что на 203 тыс. меньше, чем годом ранее. Меньшее число рожденных детей было зафиксировано в последнее время только в 2007 году – 1,61 млн. В результате сокращения рождаемости в России возобновилась естественная убыль населения – 134 тыс. человек в 2017 году.

«В кризис рождаемость практически везде сокращается. В США в 30-е годы во время Великой депрессии было обвальное сокращение рождаемости. Это действует с лагом в девять месяцев, но в прошлом [2016] году у нас был кризис, поэтому было бы очень странно, если бы в этом [2017] году рождаемость не сократилась. Она могла бы не сократиться только, если бы были приняты какие-то мощные меры поддержки рождаемости, сопоставимые с материнским капиталом. Но таких мер в прошлом году принято не было, поэтому чему удивляться», – сказал заведующий лабораторией мониторинга рисков социально-политической дестабилизации ВШЭ Андрей Коротаев.

По мнению директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХИГС Татьяны Малевой, дети из бедных семей не имеют адекватного доступа к качественному образованию, здравоохранению и прочим социальным институтам, что впоследствии делает их уязвимыми на рынке труда. Такие дети обречены на «низкооплачиваемую занятость, безработицу или экономическую неактивность», заявила она, выступая на Гайдаровском форуме в январе 2018 года.