Украина, Молдова и Грузия объединяются против общей угрозы

В Кишиневе 2 марта прошёл межпарламентский форум участием представителей Грузии, Украины и Молдовы, а также законодательных органов ряда западных стран. (Фото: Марианна Присяжнюк)

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НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Главы парламентов Украины, Молдовы и Грузии подписали резолюцию о совместном противодействии российской агрессии и координации действий по ряду смежных проблем, включая реинтеграцию оккупированных территорий, вопросы безопасности и экономическое сотрудничество.

Аннексия Крыма и вторжение на Донбасс стали переломным моментом, качественно изменившим отношения России с её соседями. Если раньше жертвы российской агрессии оказывались с РФ один на один, в то время как весь мир откликался на их проблемы, в лучшем случае, выражениями глубокой озабоченности, то сейчас они стали объединяться для совместного отпора. Это может сыграть важную роль и в будущем, дав старт формированию влиятельных региональных центров в Восточной Европе и на Южном Кавказе.

В столице Молдовы Кишиневе 2 марта прошёл межпарламентский форум, в котором помимо представителей Грузии, Украины и Молдовы приняли участие представители Европарламента, Конгресса США и парламентов ряда стран ЕС.

Среди приглашенных были заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, директор Евразийского центра Джон Хербст, исполнительный вице-директор Атлантического совета Деймон Уилсон и другие известные эксперты и политологи.

Грузию, Украину и Молдову объединяет то, что эти три государства работают над внедрением соглашений об ассоциации с Евросоюзом, а также не контролируют часть своих территорий, оккупированных Россией или занятых поддерживаемыми РФ сепаратистами. Эти три страны объявили о создании межпарламентской ассамблеи. По словам, Андрея Парубия председателя Верховной рады Украины, первое заседание ассамблеи должно состояться в Киеве, где будут обсуждаться конкретные вопросы реализации этой договоренности.

«Мы подписали совместное заявление, в котором обозначили общие вызовы, а также самое главное – нашу общую цель – интеграцию в Евросоюз», – сказал Парубий.

«Это хорошая идея, мы еще не проговаривали ее, но я думаю, что мы такой опыт можем использовать и в нашем трехстороннем сотрудничестве по образцу украинско-польско-литовской бригады», – сказал Парубий, отвечая на вопрос о возможности создания военной бригады между тремя странами.

«Это новая страница в отношениях Украины, Молдовы и Грузии», – отметил спикер молдавского парламента Андриан Канду.

«Самое важное, мы должны стоять рядом перед лицом вызовов, стоящими перед нами, чтобы усиливать нашу способность перед изменениями в наших странах, а также составляемые ближе к Европейскому Союзу», – сказал Канду.

Угроза российской оккупации для Молдовы и Грузии имеют уже долгую историю.

Переломным моментом в оценке внешней политики России стало ее нападение на Украину, которая первой из трех стран сумела организовать долговременное вооруженное сопротивление, одновременно предприняв ряд успешных шагов на международном уровне.

Более того, Украина на законодательном уровне, несмотря на сопротивление пророссийского лобби, подчеркнула факт российской оккупации захваченных территорий и вторичность местного сепаратизма, полностью зависимого от указаний Москвы

Поддержка территориальной целостности этих государств была неоднократно заявлена со стороны Генеральной ассамблеи ООН. Однако в отношении Украины такие шаги были предприняты в первый год вооруженного противостояния и аннексии Крыма, а в отношения ситуации в Грузии – в 2013 году, косвенно, в тексте резолюции по беженцам из зон конфликта. Что касается приднестровского конфликта, Молдова только в 2017 году, спустя 25 лет, обратилась в ООН с вопросом о выводе российских войск со своей территории. Эта резолюция будет рассмотрена после прохождения всех внутренних процедур ООН.

Но, как отметил спикер молдавского парламента Канду, потенциал сотрудничества трех стран не исчерпывается проблемами противодействия России, и распространяются на общие вопросы обороны, энергетический сектор, расширение политического сотрудничества и работу над реинтеграцией территорий.

Прошедший форум также стал естественным продолжением процесса оживления ГУАМ: 27 марта 2017 года в Киеве впервые за 10 лет состоялось заседание этой региональной организации, в которой, помимо Грузии, Молдовы и Украины, состоит и Азербайджан. Встреча выявила значительное сближение позиций членов ГУАМ, которых объединила общая для всех проблема сепаратизма. Хотя Азербайджан и не участвовал в кишиневском форуме, его посол в Украине Азер Худиев сообщил о проекте регионального союза с участием Турции и Украины. Политические консультации в трехстороннем формате на уровне заместителей министров иностранных дел пройдут 6 марта в Баку.

В ходе форума в подходах трех стран к вопросам безопасности выявились и существенные отличия, вызванные рядом объективных причин.

Украина ведет мирную борьбу за возврат аннексированного Крыма и одновременно проводит военную операцию в зоне вооруженного конфликта на Донбассе, где местный сепаратизм систематически поддерживается Россией. В этих условиях был принят закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», который четко определяет действия России на Донбассе как агрессию. Юридическое установление роли России в конфликте на Донбассе, и статуса временно неподконтрольных Украине территорий как находящихся под российской оккупацией, позволило установить логичные законные рамки, регулирующие использование Украиной армии и других силовых структур.

В Крыму, который Россия, вопреки международным нормам, объявила своей территорией, оккупационные власти проводят широкомасштабные мероприятия по замене населения на более лояльное, переселяемое из российской глубинки. Украинская сторона постоянно поднимает крымский вопрос на международном уровне и последовательно препятствует незаконной экономической деятельности на оккупированном полуострове.

Молдова в последнее время стала отличаться решимостью в заявлениях: парламент принял Декларацию о вмешательстве России в её внутренние дела, вступил в силу Закон о противодействии российской пропаганде. Также депутаты подняли вопрос и о том, что российские спецслужбы курируют и финансируют в Молдове ряд политических партий и экстремистских движений. «Особую озабоченность вызывает то, что все это происходит в предвыборный год. Действия этих партий четко указывают на желание определенных российских кругов повлиять на результаты выборов, которые пройдут в конце этого года», – отметил депутат Демократической партии Сергей Сырбу. С ним солидарен и председатель парламентской группы Европейской народной партии Евгений Карпов, по мнению которого, «в последнее время Молдова стала полигоном для гибридной войны, которую развязала Россия».

Кишиневу удалось достичь некоторых успехов и в урегулировании приднестровского вопроса: так, 25 лет спустя открыто движение по мосту через Днестр в районе Гуру-Быкулуй. «Мост вновь откроется в интересах населения и экономических агентов, благодаря ему сократится расстояние до Одессы. Мы надеемся, что этот коридор станет функциональным и привлекательным. Считаю, это один из первых положительных результатов, которые мы намерены получить, и символ устранения барьеров в передвижении, что позволит обеспечить экономический рост», – заявил премьер-министр Молдовы Павел Филип, выступая на церемонии официального открытия.

Свои особенности имеет и ситуация в Грузии. С 2008 года Россия признала территории Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами. А в феврале этого года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных Сил Республики Южная Осетия в состав Вооруженных Сил Российской Федерации». Вопрос об этом был поднят Грузией ещё на стадии принятия этого закон Госдумой: на 1305-ом заседании комитета заместителей министров Совета Европы и на 1174-ом заседании постоянного совета ОБСЕ.