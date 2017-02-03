Основные Факты
- Площадь: 69,7 тыс. кв. км
- Население: 4 млн. 556 тыс. человек (приблизительная цифра на 2013 г.)
- Столица: Тбилиси
- Президент: Георгий Маргвелашвили
- Основная религия: христианство (Грузинская православная церковь, Русская православная церковь, Армянская апостольская церковь), ислам
- Средняя продолжительность жизни: 78 года
- ВВП на душу населения: 3 203 доллара США
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