Комментарий EurasiaNet

Есть старая украинская поговорка: «За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь». Это изречение относится и к политике, а на сегодняшний день оно особенно уместно по отношению к Михаилу Саакашвили, экс-президенту Грузии, превратившемуся в губернатора Одесской области Украины.