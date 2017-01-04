Пять лет назад недовольство по поводу зарплат, трудовых прав и профсоюзов привело к длительной забастовке в Жанаозене, закончившейся смертью 16 жителей в столкновениях с полицией. «История повторяется, – сказал со вздохом Сагинтай, нефтяник, попросивший изменить его имя, а его коллеги дружно закивали в знак согласия. – В 2011 году уже была забастовка. А теперь снова».