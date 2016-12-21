Основные Факты
- Площадь: 2,717 тыс. кв. км
- Население: 16,731 тыс. человек (2001)
- Столица: Астана (270 тыс. чел.)
- Президент: Нурсултан Назарбаев
- Основная религия: ислам, христианство (Русская православная церковь)
- Средняя продолжительность жизни: 64 года
- ВВП на душу населения: 3000 долларов США
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