Кыргызстан

Основные Факты
- Площадь: 199 тыс. кв. км
- Население: 4,728 тыс. человек (2001)
- Столица: Бишкек (589 тыс. чел.)
- Президент: Алмазбек Атамбаев
- Основная религия: ислам, христианство (Русская православная церковь)
- Средняя продолжительность жизни: 64 года
- ВВП на душу населения: 2100 долларов США
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