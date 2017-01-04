Кыргызстан

В середине сентября министр финансов КР сообщил, что госдолг страны вырос до $4,7 млрд. Госчиновники при этом успокаивающе заверили, что хотя соотношение долга к ВВП в сомовом выражении достигло 68%, в долларовом выражении он заметно ниже и составляет 60%. Но глава миссии МВФ в республике Эдвард Джемайэл заявил 28 сентября, что темпы роста госдолга страны вызывают обеспокоенность.