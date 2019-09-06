«Битва дронов»: ситуация в Южной Осетии обострилась

Напряженность вдоль разделительной линии между Южной Осетией и основной частью Грузии резко возросла после строительства нового грузинского контрольно-пропускного пункта на территории, которую власти Южной Осетии считают своей, и последующего столкновения дронов, выпущенных с обеих сторон.

Ситуация перешла в «вероятно, самый худший кризис с 2008 года», когда разразилась война между Россией и Грузией из-за Южной Осетии, написала в Twitter Олеся Вартанян, работающая в Тбилиси аналитик Международной кризисной группы.

1 сентября два небольших беспилотника столкнулись около разделительной линии, где российские войска возводят ограждение, чтобы отрезать отколовшуюся территорию от остальной части Грузии. Россия и ее протекторат в Цхинвали считают эту линию международной границей. Для Грузии это российская оккупационная линия, а большая часть остального мира называет ее «линией административной границы».

Грузинская активистская группа «Сила в единстве» взяла на себя ответственность за уничтожение квадрокоптера, запущенного с южноосетинской стороны. «Российско-осетинский дрон сегодня пересек линию оккупации и перешел в наше контролируемое воздушное пространство. Наша группа смогла нейтрализовать этот дрон», – написал Давид Кацарава, лидер группы, на своей странице в Facebook. Группа заявила, что их небольшой гражданский дрон, поднявшись в воздух, протаранил большой южноосетинский квадрокоптер.

Однако силы безопасности в Цхинвали отвергли утверждение группы и заявили, что беспилотник сбила грузинская полиция.

«КГБ РЮО ответственно заявляет, что квадрокоптер Генеральной прокуратуры РЮО был сбит прицельным огнем грузинских силовиков», – заявило ведомство на своей странице в Facebook.

«Сила в единстве», в свою очередь, обвинила грузинское правительство в бездействии, в то время как российские войска продолжают чертить и укреплять границы вокруг Южной Осетии и регулярно арестовывать грузинских фермеров, живущих возле разделительной линии. «После того как русские и осетины подняли панику, появилась наша полиция и забрала у нас беспилотник, – сказал Кацарава. – Мы, как всегда, пытаемся успокоить Россию?».

Южноосетинская сторона заявила, что их дрон был сбит во время изучения нового контрольно-пропускного пункта, который грузинские военные начали строить в селе Цнелиси на прошлой неделе. Южная Осетия считает Цнелиси своей территорией, поскольку в советские времена оно было частью Юго-Осетинской автономной области, границы которой Цхинвали и Москва пытаются укрепить как государственную границу.

В ответ на строительство КПП 28 августа Южная Осетия направила бронетехнику в Цнелиси, чтобы «обеспечить безопасность местного населения», заявил КГБ.

Столкновения с грузинскими силами удалось избежать, но на следующий день встреча грузинских и южноосетинских властей под эгидой Миссии наблюдателей Европейского Союза (МНЕС) сорвалась из-за споров вокруг села.

«На встреча был интенсивный обмен [заявлениями] по теме Цнелиси между участниками, – говорится в пресс-релизе МНЕС. – К сожалению, было невозможно завершить обсуждение по всем пунктам повестки дня, поскольку встреча была сорвана».

Строительство контрольно-пропускного пункта последовало за активным строительством ограждений российскими и южноосетинскими силами минувшим летом. С учетом установленного в августе искусственного барьера, разделившего село Гугутианткари, вокруг Южной Осетии протянулось около 40 километров ограждений.

«Напряженность нарастала в течение последних двух недель из-за новых попыток возведения границ вблизи южноосетинской административной границы, – написал Вартанян. – После многих лет бесполезных жалоб правительство Грузии начало строить полицейские участки в районах, где ожидается установка новых ограждений».

В недавнем отчете Amnesty International были зафиксированы многочисленные нарушения прав грузин, проживающих вдоль наступающей российской границы. Несколько пожилых фермеров оказались огорожены колючими ограждениями и отрезаны от своих семей и имущества. В разделенной деревне Хурвалети родственники и друзья передают деньги, еду и лекарства под колючей проволокой, чтобы помочь 85-летнему Давиту Ванишвили и его жене, пишет Amnesty.

«Сельские жители – некоторые из них живут в самых бедных районах страны – лишились доступа к пастбищам, сельскохозяйственным угодьям и садам, источникам воды летом и дров зимой, – говорится в отчете Amnesty. – Они отрезаны от родственников, источников дохода и культурной и социальной жизни. Ежегодно произвольно задерживаются сотни [людей] при попытке пересечь [ограждения]».