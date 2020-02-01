«Братва»: русские байкеры Бруклина

Первое правило мотоклуба «Братва» – говори по-русски. Второе правило – езди на мотоцикле. Третье – не болтай о том, что происходит в клубе. Четвертое – если один из членов оказался в беде, в бой бросаются все члены клуба. Пятое и последнее – в Нью-Йорке выживают только сильнейшие.

Первые мотоклубы появились в Нью-Йорке более столетия назад. Сегодня их более 140, по словам президента одного из клубов.

Эти организованные группы, которые можно распознать по состоящим из трех частей нашивкам на кожаных жилетках, любят бросать вызов власти. Они ценят свободу и верность. Мотоклуб – это объединение со строгой, напоминающей армейскую структурой, обладающее системой управления, обеспечения соблюдения правил и приема новых членов.

Документалист Ольга Логинова завоевывала доверие мотоклуба «Братва» на протяжении пяти лет, но его члены все равно поставили рамки относительно того, что ей можно и нельзя снимать.

«Братва», возможно, является единственным русскоязычным байкерским клубом в Соединенных Штатах. Но его членам пришлось пройти обычный путь иммигранта. Некоторые из них после приезда в США оказались на улице, прочие жили без документов. Один принимал участие в Иракской войне. Они сами построили свою жизнь, и гордятся этим.

Эти выходцы из России, Узбекистана, Грузии и других стран бывшего СССР ищут чувство братства. Их объединяет язык и любовь к езде на мотоцикле.