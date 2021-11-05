«Исламское государство» использует Китай для дискредитации «Талибана»

«Исламское государство», основанное в 2014 году, всегда враждебно относилось к Китаю. Пропаганда ИГ, особенно в Южной Азии, часто рассказывает о документально подтвержденных репрессиях Китая против уйгуров и других мусульман в Синьцзяне.

Это ставит «Талибан» в неловкое положение.

Движение «Талибан», стремящееся получить международное признание и финансирование, всячески старается развивать отношения с Китаем. Пекин отвечает взаимностью: начиная с 2014 года руководителей «Талибан» несколько раз приглашали посетить эту страну. В июле этого года, еще до взятия «Талибаном» Кабула, министр иностранных дел Китая Ван И тепло принял лидеров группировки и говорил им, что Пекин ожидает от них «решительных действий» в отношении уйгурских боевиков в Афганистане.

Теперь афганские уйгуры заявляют о притеснениях со стороны нового талибского правительства, развернутых, по всей видимости, по просьбе Пекина.

Это на руку вербовщикам «Исламского государства», использующим связи Китая с «Талибаном» для дискредитации этой группировки, которую они называют продажной за то, что она ведет переговоры с американцами и не защищает мусульман Синьцзяна.

В последние месяцы афганское отделение ИГ, «Исламское государство в провинции Хорасан» (ИГПХ), пыталось возглавить джихад в Афганистане при помощи получивших широкую огласку терактов, ответственность за по меньшей мере один их которых взял на себя этнический уйгур.

Как сообщается, Пекин был потрясен, когда ИГПХ (также называемое ИГИЛ-Х) заявило, что произошедшая 8 октября бойня в шиитской мечети в Кундузе, в которой погибло не менее 50 человек, была делом рук китайского уйгура. Принадлежащее «Исламскому государству» новостное агентство Amaq назвало имя террориста — «Мухаммад аль-Уйгури» — и негодующе объявило, что «“Талибан” поклялся изгнать и выдворить [уйгуров] по требованию […] Китая».

Журнал Voice of Hind, издаваемый на английском языке филиалом ИГ в Индии, превозносил террориста, называя его «рыцарем Аллаха из Китая», и проклинал «Талибан» за то, что тот якобы пообещал по просьбе Китая защищать буддистские статуи.

Возможно, усилия пропагандистов ИГ по демонизации Китая находят в Южной Азии более благодатную почву, чем на Ближнем Востоке. У Китая более прочные исторические связи с азиатскими народами. Уйгуры ищут убежища в Южной Азии по меньшей мере со времен Мао. (А отношения Китая с крупнейшей экономической державой Южной Азии, Индией, носят крайне напряженный характер.) Поэтому боевикам в этом регионе удается выступать с более прицельными и точечными критическими заявлениями в отношении Пекина, чем представителям ИГ на Ближнем Востоке.

После прошедшей 26 октября в Дохе встречи между представителями Китая и «Талибана» сторонники ИГ презрительно отзывались о таких контактах в сообщениях в Telegram, называя «Талибан» «проститутками», потворствующими Пекину ради официального признания. Некоторые каналы распространили фотографии этого мероприятия, обращая особое внимание на видеозапись, на которой исполняющий обязанности министра иностранных дел Амир Хан Муттаки угощает министра иностранных дел Вана орешками, и снова обвинили «Талибан» в предательстве китайских мусульман.

Связанное с ИГХП агентство Khalid Media и другие организации — например, Asawirti Media, а также отдельные сторонники в мессенджерах, — часто заостряют внимание на изображениях встреч «Талибан» с китайскими, американскими и российскими представителями.

Voice of Hind грозит «отомстить» Китаю за «массовое заточение мусульман» и клянется не позволить Пекину «погасить свет ислама в Китае». В сентябре этот журнал называл Китай «империалистической державой», а в одном из следующих выпусков заявлял, что «Талибан» «лижет сапоги крестоносцев, а теперь еще и России с Китаем».

В такой антикитайской пропаганде нет ничего нового. Ранее ИГИЛ распространяло с территории Ирака и Сирии видеозаписи уйгурских боевиков, угрожавших Китаю, свои пропагандистские материалы, переведенные на уйгурский язык, и даже песнопения на китайском. Но теперь Пекин сталкивается с сопротивлением гораздо ближе к своим границам.