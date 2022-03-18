«Исламское государство в Афганистане» пытается вербовать узбеков, таджиков и кыргызов

«А вы, неверные и отступники повсюду и в особенности отступники из Таджикистана…» (Кадр видеоматериала «Исламского государства» с арабскими субтитрами)

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«Исламское государство» пытается расширить число своих сторонников в Центральной Азии. В последнее время афганское отделение этой организации интенсифицировало производство, перевод и распространение пропагандистских материалов, предназначенных для жителей региона, говорящих на узбекском, таджикском и кыргызском языках.

Это происходит в рамках информационной кампании по дискредитации новых властей Афганистана, старающейся представить «Талибан» не настоящим исламским движением, а пуштунской этно-националистической организацией. Поэтому «Исламское государство — вилаят Хорасан» (ИГВХ) пытается использовать напряженность между «Талибаном» и различными этническими группами, которые, возможно, считают, что подвергаются маргинализации, в то же время стараясь распространять свое влияние и за пределы Афганистана — в Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан.

Начиная с 2015 года ИГВХ развивает внутреннюю информационную инфраструктуру, ориентированную на разноязычные группы в Афганистане и вне его. Позиции ИГВХ усилились, когда в том же году оставшиеся члены «Исламского движения Узбекистана» (ИДУ) заявили о приверженности «Исламскому государству» и разорвали связи с «Талибаном».

Деятельность ИГВХ в этой сфере расширилась после взятия «Талибаном» Кабула в августе прошлого года.

У «Аль-Азаим», главного новостного органа ИГВХ, начали выходить публикации на языках Центральной Азии. Например, с 1 февраля это агентство издало две книги на узбекском, в том числе длинный текст о рабской зависимости «Талибана» от Китая, России, США, Пакистана и Турции. Обе книги были напечатаны латиницей, использующейся в Узбекистане. Было выпущено не менее 15 аудиозаписей на узбекском языке.

Кроме того, стратеги ИГВХ пытаются привлечь узбекскую аудиторию, переиздавая аудиозаписи лекций песенника и идеолога ИДУ Асадуллаха Ургенчи. Некоторые отрывки, опубликованные в Telegram, были переведены на таджикский и кыргызский языки. Хотя считается, что Ургенчи мертв, пропаганда ИГВХ изображает его харизматичным религиозным авторитетом, подчеркивая, что он родом из Ургенча на севере Узбекистана, и пытаясь сделать его кумиром граждан Узбекистана.

Уже в этом месяце «Аль-Азаим» выпустило книгу «Почему джихад — это обязанность», напечатанную по-таджикски кириллицей, использующейся в Таджикистане. Этот религиозный текст критикует движения, которые утверждают, что участвуют в джихаде, но на самом деле, по мнению автора книги, являются «отступниками». К этой категории причисляются «Свободная сирийская армия», иракская группировка «Аль-Хашд аш-Шааби» и «Талибан» в Афганистане.

В последние месяцы узбекоязычная группа Xuroson Ovozi («Голос Хорасана») в Telegram начала транслировать и публиковать официальные заявления высших руководителей ИГВХ. Одно из них под названием «Мы люди действия!», сделанное пресс-секретарем Султаном Азизом Эззамом, оправдывало убийство трех афганских журналисток и призывало к терактам внутри Афганистана. Сеть Aqida Darsliklari часто публикует в Telegram от имени фонда «Аль-Азаим» проповеди о доктрине и методиках джихада на узбекском языке. Использование латиницы подчеркивает, что эти сообщения предназначены для граждан Узбекистана.

Совсем недавно канал Xuroson Ovozi опубликовал перевод заявления, в котором медийное отделение «Аль-Азаим», как и другие связанные с ИГ медиа-группы по всему миру, клянется в верности новому лидеру ИГ Абу аль-Хасану аль-Хашеми аль-Кураши. На этой неделе «Аль-Азаим» опубликовало таджикский перевод этого же заявления.

Боевики «Исламского государства» знают, что обращаясь к этническим группам постсоветской Центральной Азии, они засевают потенциально плодородную почву.

Перед самым падением республиканского правительства Афганистана в августе прошлого года оно подтвердило, что удерживает несколько связанных с ИГВХ боевиков из Центральной Азии. 3 мая 2021 года тогдашний руководитель разведслужб Ахмад Зия Сираж сказал, что из 408 таких заключенных, в том числе женщин и детей, 15 процентов происходили из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Вероятно, некоторые из них бежали и вновь присоединились к ИГВХ во время взятия Кабула «Талибаном», когда были выпущены на свободу около 2000 заключенных.

С тех пор, как показывают наши исследования, основанные на утверждениях официального еженедельного бюллетеня «Аль-Наба» «Исламского государства», деятельность ИГВХ в северном Афганистане стала интенсивнее. Эти области по большей части населены узбеками и таджиками — этническими группами, которые практически не представлены в правительстве «Талибана». ИГВХ утверждает, что осуществило после 15 августа пять террористических актов в провинции Кундуз и четыре в провинции Тахар. Обе эти провинции граничат с Таджикистаном, власти которого часто возлагают вину за спорадические вспышки насилия на «Исламское государство».

Распространение пропаганды ИГВХ несомненно должно беспокоить власти стран Центральной Азии, никогда не бывшие мишенью «Талибана».

В прошлом году была опубликована видеозапись штурма тюрьмы в городе Джелалабаде на востоке Афганистана боевиками ИГВХ. Среди них был молодой таджик, выкрикивавший угрозы в адрес властей Душанбе, которые он называл «тагхути»: это слово означает тиранию с оттенками отступничества и идолопоклонства. При этом он называл имя президента Эмомали Рахмона, одного из самых долговечных автократов мира.