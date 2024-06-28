«Исламское государство провинции Хорасан» – растущая угроза для Центральной Азии

«Крокус Сити Холл» в Москве горит после атаки террористов в марте 2024 года. Центральная Азия может быть следующей целью для террористической группировки ИГ-Х, взявшей на себя ответственность за теракт. (Фото: gov.ru)

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«Исламское государство провинции Хорасан» (ИГ-Х), террористическая группировка, взявшая на себя ответственность за нападение на концертный зал в Москве в марте, в результате которого погибли более 140 человек, активизирует работу со СМИ в Центральной Азии. Существуют опасения, что пропагандистская деятельность может способствовать организации террористического акта в регионе.

Произошедшая в Москве трагедия открыла миру глаза на серьезность транснациональной угрозы, исходящей от ИГ-Х. Это нападение стало третьей успешной операцией ИГ-Х, проведенной ею за рубежом в течение менее чем трех месяцев, после устроенного террористом-смертником взрыва в Кермане (Иран) и стрельбы в церкви в Стамбуле (Турция).

Еще несколько заговоров были раскрыты в Евразии за указанный период, а в июне была ликвидирована якобы связанная с ИГ сеть, агенты которой базировались в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Филадельфии. Многие из тех, кто имеет отношение к организованным в последние годы терактам или раскрытым заговорам ИГ-Х, являются выходцами из Центральной Азии, и больше всего среди них таджиков. Однако несмотря на то, что граждане Центральной Азии играют заметную роль в проводимых ИГ-Х операциях, растущей угрозе для самой Центральной Азии уделяется мало внимания.

Возросшее за последние несколько месяцев число сообщений о связанных с ИГ-Х арестах указывает на рост влияния группировки в Центральной Азии. Например, в конце декабря 2023 года два подростка были арестованы после того, как спецназ раскрыл предполагаемый заговор, направленный на несколько объектов в расположенном на юге Кыргызстана городе Джалал-Абад. Произошедший несколько месяцев спустя взрыв автомобиля в Кулябской области Таджикистана был признан террористическим актом, к которому причастна ИГ-Х.

В середине июня Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана задержал 15 человек в Бишкеке и других городах предположительно из-за связей с ИГ-Х и изъял «большое количество литературы». Подозреваемые обвиняются в размещении в интернете видеороликов, содержащих тактические советы по использованию оружия и взрывчатых веществ. В это же самое время в Казахстане появилось сообщение о раскрытии женской ячейки, планировавшей нападение на объект, связанный с одной из стран Запада, хотя власти опровергли это сообщение.

Эти инциденты вызывают тревогу, поскольку свидетельствуют о расширении влияния ИГ-Х в регионе за счет пропагандистской кампании, проводимой ею среди населения центральноазиатских стран. В 2022 году «Аль-Азаим», информационное крыло ИГ-Х, создало подразделения, производящие контект на таджикском и узбеком языках. Кроме того, теперь у нее есть действующее русскоязычное подразделение. Рассчитанная на Центральную Азию кампания, которая набрала обороты в 2020/2021 годах, продолжает задействовать новые способы передачи своих идей, и вскоре после мартовского теракта в Москве был выпущен новый журнал на таджикском языке.

Исследователь джихадизма Риккардо Валле сказал Eurasianet.org, что ИГ-Х теперь «призывает к действиям, аналогичным московскому теракту». По мнению Валле, группировка также не скупится на подробности в сообщениях, касающихся таджикских властей, с тем чтобы подтолкнуть своих сторонников к насилию, используя враждебные настроения, вызванные конкретными решениями, такими как недавний запрет на хиджабы в Душанбе.

ИГ-Х также пытается набрать очки, акцентируя внимание на тесных отношениях Душанбе и Ташкента с Москвой. По словам Валле, ИГ-Х представляет Узбекистан как союзника России, а власти Таджикистана – как «марионетку Москвы, цель которой насадить коммунизм и искоренить ислам в стране». Помимо этого «Аль-Азайм» выпускает пропагандистские издания, которые теперь начинают выходить на языках этих стран. В совокупности все эти инициативы свидетельствуют о все более растущем внимании, которое движение уделяет Центральной Азии.

Центральная Азия занимает центральное место в сменившейся доктрине ИГ-Х, направленной на расширение военного присутствия группировки, позиционирующей себя как единственное средство, доступное нелояльным к режимам экстремистам в регионе, с помощью которого они могут бросить вызов прочно закрепившимся во власти лидерам. В рамках активизации своей деятельности ИГ-Х привлекает членов «Джамаат Ансарулла», Туркестанской исламской партии и других организаций, заявляя о себе как об альтернативе радикалам, которых, по ее мнению, сдерживают талибы, не позволяя им вести борьбу в Центральной Азии.

Проводимая в Центральной Азии кампания ИГ-Х начинает приобретать иные формы: помимо пропаганды группировка также проводит работу по расширению базы сторонников в регионе, вербовке членов и сбору средств. Эта стратегия стала приобретать четкие очертания после ракетных ударов по Узбекистану и Таджикистану в 2022 году, которые были объявлены началом «великого джихада Исламского государства в Центральной Азии». Теперь, когда ИГ-Х разработала основы своей стратегии в Центральной Азии и успешно расширила свое влияние среди радикалов в регионе, ее пропагандистская машина начинает действовать по прежнему сценарию, реализованному ранее в Иране, Турции и России. Становится очевидным, что в Центральной Азии они намерены применить ту же схему, при которой ИГ-Х заполняет информационное пространство пропагандой, прежде чем перейти к прямым атакам.