«Королева Закавказья» нанесла государственный визит в Москву

Первый вице-президент и первая леди Азербайджана совершила свой первый государственный визит в Россию, что свидетельствует о ее растущем влиянии в правительстве Азербайджана.

Мехрибан Алиева находилась в Москве с 20 по 25 ноября и встретилась с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Дмитрием Медведевым и рядом других высокопоставленных чиновников. Она приняла участие в церемонии открытия азербайджанского павильона на ретро-советской Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ), посетила Московскую международную биеннале современного искусства и азербайджано-российский бизнес-форум.

Однако сам факт того, что она находилась в России с государственной миссией, кажется более знаковым, чем любой вклад, который она внесла в азербайджано-российские отношения.

Алиева была назначена на должность первого вице-президента более двух с половиной лет назад, хотя она никогда не проявляла особого интереса к государственным делам, помимо того, что руководила благотворительным Фондом Гейдара Алиева, посвященным отцу и предшественнику ее мужа, президента Ильхама Алиева.

Однако с тех пор ее роль в правительстве становилась все более значимой, и в конечном счете она поехала с государственным визитом в страну, которая является наиболее важным партнером Азербайджана. Этот визит, как сообщает независимое информационное агентство Turan, стал свидетельством того, что «продвижение Мехрибан по государственной лестнице набирает обороты».

Но некоторые обозреватели видят в этом событии попытку отвлечь внимание от того, что правление Алиева вызывает у населения все большее недовольство. Недавним визитом в Москву, скорее всего, хотели «показать общественности, что к ней относятся серьезно», сказал глава Бакинского исследовательского института Алтай Гоюшов.

«Есть две противоположные версии, которые могли бы объяснить ее растущее влияние, – сказал Гоюшов Eurasianet.org. – Или Ильхам хочет, чтобы общественность решила, что он собирается передать ей власть, или он действительно хочет это сделать». Гоюшов сказал, что склоняется ко второму: «Он хочет, чтобы народ поверил в это, потому что недовольство в обществе достигло критического уровня».

Повышение Алиевой, независимо от того, было это пиар-ходом или нет, является частью более масштабного и продолжающегося процесса кадровых перестановок в правительстве, в рамках которого многих чиновников, проработавших долгие годы, заменили более молодые, технократические и экономически подкованные кадры. Многие из «новичков» связаны с состоятельной семьей Алиевой – Пашаевыми, которая представляет собой один из важнейших центров власти в Азербайджане.

Последним резонансным кадровым решением стала отставка в конце октября давнего руководителя администрации Алиева Рамиза Мехтиева. За пару недель до этого ушел со своего поста тогдашний премьер-министр Новруз Мамедов.

«Победителями из этой борьбы выходят… Алиева и ее родственники, семья Пашаевых, – сказал аналитик по Кавказу Европейского центра Карнеги Том де Ваал независимому азербайджанскому новостному каналу Meydan TV. – Алиева сейчас председательствует на правительственных заседаниях по экономическим вопросам». Де Ваал добавил, что «нахичеванский клан» из родного региона Алиевых отходит на второй план: «Они уступили место бакинской деловой и политической элите».

В российской прессе звучали и другие предположения. Находясь в России, Алиева сказала, что Москва для нее «родной город», где прошли ее студенческие годы. Прокремлевский новостной сайт Regnum, анализируя визит азербайджанской первой леди, отметил ее «приход в большую политику» в контексте продолжительного социального разделения между гражданами с русским и азербайджанским языками образования. Первых, в число которых входит и Алиева, Regnum назвал «бакинским субэтносом», который «отвоевывает позиции… по мере укрепления позиций России на международной арене».

Другие СМИ особо подчеркнули ее гламурную внешность. Новостной портал Gazeta.ru, ссылаясь на этот фактор и, возможно, все более династическую форму правления в Азербайджане, озаглавил свой материал о ее визите «Королева Закавказья».