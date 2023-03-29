Россия

«Особый российский путь» не терпит альтернативы

Опыт преподавания госуправления в военную эпоху.

Кирилл Шамиев Mar 29, 2023
В социальных науках под «науку» легче подогнать пропагандистские работы, прикрепив к ним лейбл «суверенной» науки. (Фото: Brendan Church on Unsplash) В социальных науках под «науку» легче подогнать пропагандистские работы, прикрепив к ним лейбл «суверенной» науки. (Фото: Brendan Church on Unsplash)

Данный материал публикуется Центром независимых социальных исследований на сайте Eurasianet.org в рамках информационного сотрудничества. Представленные в тексте мнения, оценки и выводы могут не совпадать с позицией редакции Eurasianet.org.

 

Альтернатива безальтернативности 

Один из столпов авторитарной политики – это чувство безальтернативности политического развития. 

Как показал мой опыт, независимые проекты по обучению принципам демократического государственного управления и политического анализа позволяют учащимся поверить в то, что альтернативные изменения в России возможны. Именно поэтому государство ограничивает способности российских граждан обсуждать и находить альтернативы существующей модели государственного устройства и управления. 

После вторжения в Украину российское политическое руководство, опасаясь альтернативных объяснений своей внешней политики, интенсифицировало пропагандистские кампании в университетах. Усилилось давление на независимо мыслящих преподавателей. Ограничена свобода дискуссий на общественно-политические темы. Существенная часть преподавателей уехала за границу, опасаясь преследования или мобилизации.

Репрессии против социально-гуманитарного образования не только подавляют угрозу делигитимации российских действий в Украине. Эти репрессии имеют стратегические последствия для общества. 

 

Диплом или знания?

В дискуссиях по поводу возможной демократии в России часто говорят, что российское общество в целом высокообразованное, и это должно положительно сказываться на перспективе демократического развития. 

Однако в реальности формальное наличие российского диплома о высшем образовании не обязательно дает их обладателям базовые социально-политические и философские знания по поводу развития общества, политики и государства. Структурные ограничения (плохое финансирование, незнание иностранных языков, погоня за публикационной отчетностью) и политическое влияние («нежелательные» темы исследований и политизация университетских менеджеров) подталкивают российских социальных преподавателей к выдумыванию так называемой «суверенной науки». В социальных науках под «науку» легче подогнать некачественные или откровенно пропагандистские работы, прикрепив к ним лейбл «национальной», «суверенной», «традиционной» науки. На каждого Джона Локка и Роберта Даля можно найти Льва Гумилева и Ивана Ильина. 

Последствия этой ошибки проявляются через десятилетия, когда миллионы граждан начинают верить во всемирный заговор Римского клуба, желание «Запада» силой отнять российские ресурсы и другие выдумки. Поэтому формальный диплом о высшем образовании вовсе не означает наличие адекватных знаний об общественном развитии в России.

 

Как работает демократическое госуправление 

Российский проект «Новая школа политических наук» был создан осенью 2022 с надеждой, «что в ситуации катастрофы, в которую погрузилась Россия, наша школа кому-то вернет почву под ногами, кого-то вдохновит и подготовит участников к будущему, в котором политика вернется в повседневную жизнь граждан». 

Курс «Государственное управление», который я проводил в 2022-м, был направлен на формирование у слушателей комплексного представления о том, 

  • что такое государство, 
  • как политики организуют его работу, 
  • каким образом они создают и реализуют реформы. 

Цикл занятий был основан на классических курсах по “Policy Analysis” в американских и европейских университетах и рамке компетенций Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): аналитическое и гибкое мышление, дипломатическая чувствительность. Я хотел показать, как работает демократическое госуправление, и объяснить, почему «особого российского пути» не существует – в контексте функционирования государства. 

В начале и конце курса я попросил слушателей пройти анонимный опрос, написав три ассоциации с терминами 

  • «государство», 
  • «политика», 
  • «реформы». 

Результаты опроса показаны в трех группах облаков слов (см. ниже).

 

До и после

Слушатели курса в целом продемонстрировали заметное уточнение понимания трех заданных терминов. 

 

Государство ассоциируется у студентов с властью, управлением и насилием (принуждением). 

Однако после курса у слушателей пропали ассоциации государства с монополией, суверенитетом и демократией

Этот результат перекликается с моим желанием показать, что государство не обладает безусловной монополией и суверенитетом во внутренней политике, так как на практике государство создается активными людьми, которые желают решить проблему коллективного действия.

Ассоциации с термином «государство»: до и после
Ассоциации с термином «государство»: до и после.

 

Политика. Более заметна разница в динамике понимания политики. До курса слушатели ассоциировали этот термин с управлением, борьбой, властью, дебатами и компромиссом.

После курса наиболее частыми ассоциациями стали термины демократия, курс (как политический курс), выборы и свобода

Политика была контекстом курса о госуправлении. Я показывал практическую невозможность аполитичного, «технократичного» госуправления. 

Ассоциации с термином «политика»: до и после.

 

Реформы. Изначально термин «реформы» ассоциировался у слушателей с изменениями, улучшениями, развитием, прогрессом и экономическими реформами

По итогам курса студенты продолжили видеть в реформах изменения и развитие, но дополнили свой ассоциативный ряд стратегией, циклом (политическим) и двумя государственными деятелями (Петр Столыпин и Алексей Кудрин). 

Ассоциации с термином «реформы»: до и после.

Понимание реформ перестало быть экономоцентричным и ассоциироваться с прогрессом. На практике реформы затрагивают все сферы общественной жизни и могут быть антипрогрессивными. 

В начале курса я рассказывал о том, что государство выходит далеко за пределы сферы денег и богатства. Оно влияет на людей еще до момента их рождения (перинатальная помощь беременным женщинам) и после смерти (правила вскрытия и погребения). 

Более того, много печальных примеров регрессивных реформ:

  • реформа охраны женского здоровья, включая запрет на аборты в Польше (2020-2022), 
  • избирательные реформы в путинской России, например, введение электронного голосования в 2019 году.

 

Этот простой опрос хорошо продемонстрировал, как актуальное социально-гуманитарное образование влияет на людей и их понимание государства, политики и реформ. Студенты стали видеть динамику политических и государственных процессов – вместо простых статичных ассоциаций. 

При помощи примеров из демократических и развивающихся стран я старался показать, что с одной стороны, российские проблемы решаемы, но с другой, решение крупных социально-политических проблем требует планомерного и скрупулёзного подхода со стороны политиков.

 

«Практические» знания

Независимые образовательные проекты – такие как Свободный университет, «Новая школа политических наук», «Возрождение» и другие – способны противостоять падению качества социально-гуманитарного образования в России. 

Как показывает мой опыт, курс будет актуальным и полезным для студентов, если связывать «практические» знания – о государственном управлении, способах анализа реформ, основных компонентах политического процесса – с демократическими ценностями и примерами. 

В анкете об оценке преподавания несколько слушателей заявили, что начали использовать полученные знания в работе в коммерческих и некоммерческих организациях. 

 

Ограничения и возможности для роста

У новых проектов есть и несколько серьезных ограничений. 

Во-первых, такие курсы могут обучать сравнительно небольшое число слушателей. Проблема «капли в море» является естественной для образовательных проектов и может частично компенсироваться приемом наиболее мотивированных слушателей, желающих и имеющих возможности применять и распространять свои знания в лидерском качестве. 

На мой взгляд, таргетирование гражданских лидеров и специалистов с потенциалом карьерного роста на управленческие позиции должно быть приоритетом для таких проектов. 

 

Во-вторых, демократический мейнстриминг и ориентированность на общественные изменения должны быть частью основы любого независимого гражданского образовательного проекта в социально-гуманитарной сфере. 

Ложная «нейтральность», когда права человека или демократическая политика представляются «идеологией», а не наиболее успешными принципами организации общественной жизни, лишь играет на руку автократам. Критическая дискуссия, выявление провалов этих систем и поиск решений этих ошибок являются частью демократического развития. Они играют ту же роль, что и краш-тесты и оценка структурной стойкости в инженерном деле. 

 

В-третьих, независимые социально-гуманитарные курсы должны развивать свою чувствительность к классовым, этническим и гендерным аспектам. Нечувствительность к искажениям социально-гуманитарного знания из-за исключения из анализа опыта непредставленных групп людей делает курсы менее актуальными в современных условиях. 

 

* * *

Итак, чувство безальтернативности политического развития – основа авторитарной политики. 

Преподавание социально-гуманитарных дисциплин, ориентированных на государственные изменения, нарушает эту монополию. В свою очередь это может создавать мировозренческие условия для прогрессивного коллективного действия.

Кирилл Шамиев – PhD по политологии Центрально-Европейского университета (Вена), консультант по институциональному развитию в Евросоюзе, бывший преподаватель ЕУСПб и НИУ ВШЭ СПб.

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