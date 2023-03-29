«Особый российский путь» не терпит альтернативы

В социальных науках под «науку» легче подогнать пропагандистские работы, прикрепив к ним лейбл «суверенной» науки. (Фото: Brendan Church on Unsplash)

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Альтернатива безальтернативности

Один из столпов авторитарной политики – это чувство безальтернативности политического развития.

Как показал мой опыт, независимые проекты по обучению принципам демократического государственного управления и политического анализа позволяют учащимся поверить в то, что альтернативные изменения в России возможны. Именно поэтому государство ограничивает способности российских граждан обсуждать и находить альтернативы существующей модели государственного устройства и управления.

После вторжения в Украину российское политическое руководство, опасаясь альтернативных объяснений своей внешней политики, интенсифицировало пропагандистские кампании в университетах. Усилилось давление на независимо мыслящих преподавателей. Ограничена свобода дискуссий на общественно-политические темы. Существенная часть преподавателей уехала за границу, опасаясь преследования или мобилизации.

Репрессии против социально-гуманитарного образования не только подавляют угрозу делигитимации российских действий в Украине. Эти репрессии имеют стратегические последствия для общества.

Диплом или знания?

В дискуссиях по поводу возможной демократии в России часто говорят, что российское общество в целом высокообразованное, и это должно положительно сказываться на перспективе демократического развития.

Однако в реальности формальное наличие российского диплома о высшем образовании не обязательно дает их обладателям базовые социально-политические и философские знания по поводу развития общества, политики и государства. Структурные ограничения (плохое финансирование, незнание иностранных языков, погоня за публикационной отчетностью) и политическое влияние («нежелательные» темы исследований и политизация университетских менеджеров) подталкивают российских социальных преподавателей к выдумыванию так называемой «суверенной науки». В социальных науках под «науку» легче подогнать некачественные или откровенно пропагандистские работы, прикрепив к ним лейбл «национальной», «суверенной», «традиционной» науки. На каждого Джона Локка и Роберта Даля можно найти Льва Гумилева и Ивана Ильина.

Последствия этой ошибки проявляются через десятилетия, когда миллионы граждан начинают верить во всемирный заговор Римского клуба, желание «Запада» силой отнять российские ресурсы и другие выдумки. Поэтому формальный диплом о высшем образовании вовсе не означает наличие адекватных знаний об общественном развитии в России.

Как работает демократическое госуправление

Российский проект «Новая школа политических наук» был создан осенью 2022 с надеждой, «что в ситуации катастрофы, в которую погрузилась Россия, наша школа кому-то вернет почву под ногами, кого-то вдохновит и подготовит участников к будущему, в котором политика вернется в повседневную жизнь граждан».

Курс «Государственное управление», который я проводил в 2022-м, был направлен на формирование у слушателей комплексного представления о том,

что такое государство,

как политики организуют его работу,

каким образом они создают и реализуют реформы.

Цикл занятий был основан на классических курсах по “Policy Analysis” в американских и европейских университетах и рамке компетенций Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): аналитическое и гибкое мышление, дипломатическая чувствительность. Я хотел показать, как работает демократическое госуправление, и объяснить, почему «особого российского пути» не существует – в контексте функционирования государства.

В начале и конце курса я попросил слушателей пройти анонимный опрос, написав три ассоциации с терминами

«государство»,

«политика»,

«реформы».

Результаты опроса показаны в трех группах облаков слов (см. ниже).

До и после

Слушатели курса в целом продемонстрировали заметное уточнение понимания трех заданных терминов.

Государство ассоциируется у студентов с властью, управлением и насилием (принуждением).

Однако после курса у слушателей пропали ассоциации государства с монополией, суверенитетом и демократией.

Этот результат перекликается с моим желанием показать, что государство не обладает безусловной монополией и суверенитетом во внутренней политике, так как на практике государство создается активными людьми, которые желают решить проблему коллективного действия.

Политика. Более заметна разница в динамике понимания политики. До курса слушатели ассоциировали этот термин с управлением, борьбой, властью, дебатами и компромиссом.

После курса наиболее частыми ассоциациями стали термины демократия, курс (как политический курс), выборы и свобода.

Политика была контекстом курса о госуправлении. Я показывал практическую невозможность аполитичного, «технократичного» госуправления.

Реформы. Изначально термин «реформы» ассоциировался у слушателей с изменениями, улучшениями, развитием, прогрессом и экономическими реформами.

По итогам курса студенты продолжили видеть в реформах изменения и развитие, но дополнили свой ассоциативный ряд стратегией, циклом (политическим) и двумя государственными деятелями (Петр Столыпин и Алексей Кудрин).

Понимание реформ перестало быть экономоцентричным и ассоциироваться с прогрессом. На практике реформы затрагивают все сферы общественной жизни и могут быть антипрогрессивными.

В начале курса я рассказывал о том, что государство выходит далеко за пределы сферы денег и богатства. Оно влияет на людей еще до момента их рождения (перинатальная помощь беременным женщинам) и после смерти (правила вскрытия и погребения).

Более того, много печальных примеров регрессивных реформ:

реформа охраны женского здоровья, включая запрет на аборты в Польше (2020-2022),

избирательные реформы в путинской России, например, введение электронного голосования в 2019 году.

Этот простой опрос хорошо продемонстрировал, как актуальное социально-гуманитарное образование влияет на людей и их понимание государства, политики и реформ. Студенты стали видеть динамику политических и государственных процессов – вместо простых статичных ассоциаций.

При помощи примеров из демократических и развивающихся стран я старался показать, что с одной стороны, российские проблемы решаемы, но с другой, решение крупных социально-политических проблем требует планомерного и скрупулёзного подхода со стороны политиков.

«Практические» знания

Независимые образовательные проекты – такие как Свободный университет, «Новая школа политических наук», «Возрождение» и другие – способны противостоять падению качества социально-гуманитарного образования в России.

Как показывает мой опыт, курс будет актуальным и полезным для студентов, если связывать «практические» знания – о государственном управлении, способах анализа реформ, основных компонентах политического процесса – с демократическими ценностями и примерами.

В анкете об оценке преподавания несколько слушателей заявили, что начали использовать полученные знания в работе в коммерческих и некоммерческих организациях.

Ограничения и возможности для роста

У новых проектов есть и несколько серьезных ограничений.

Во-первых, такие курсы могут обучать сравнительно небольшое число слушателей. Проблема «капли в море» является естественной для образовательных проектов и может частично компенсироваться приемом наиболее мотивированных слушателей, желающих и имеющих возможности применять и распространять свои знания в лидерском качестве.

На мой взгляд, таргетирование гражданских лидеров и специалистов с потенциалом карьерного роста на управленческие позиции должно быть приоритетом для таких проектов.

Во-вторых, демократический мейнстриминг и ориентированность на общественные изменения должны быть частью основы любого независимого гражданского образовательного проекта в социально-гуманитарной сфере.

Ложная «нейтральность», когда права человека или демократическая политика представляются «идеологией», а не наиболее успешными принципами организации общественной жизни, лишь играет на руку автократам. Критическая дискуссия, выявление провалов этих систем и поиск решений этих ошибок являются частью демократического развития. Они играют ту же роль, что и краш-тесты и оценка структурной стойкости в инженерном деле.

В-третьих, независимые социально-гуманитарные курсы должны развивать свою чувствительность к классовым, этническим и гендерным аспектам. Нечувствительность к искажениям социально-гуманитарного знания из-за исключения из анализа опыта непредставленных групп людей делает курсы менее актуальными в современных условиях.

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Итак, чувство безальтернативности политического развития – основа авторитарной политики.

Преподавание социально-гуманитарных дисциплин, ориентированных на государственные изменения, нарушает эту монополию. В свою очередь это может создавать мировозренческие условия для прогрессивного коллективного действия.