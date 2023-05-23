«Росатом» теряет позиции на мировом рынке

За год полномасштабного вторжения в Украину Запад почти отказался от российского газа и нефти, что сильно ударило по доходам России. Между тем российский атомный экспортв краткосрочной перспективе избежал проблем – по подсчетам экспертов, в 2022-м году рост зарубежных поставок составил более 20% – и РФ остается одним из мировых лидеров на рынке атомной энергетики.

Между тем в среднесрочной и долгосрочной перспективе ситуация для России складывается весьма неутешительная: мир активно переходит на возобновляемые источники энергии, у Кремля становится меньше денег на геополитические авантюры, а российский ядерный монополист «Ростатом» столкнулся с потерей контрактов на ключевых международных рынках и угрозой обширных санкций.

Насколько велико влияние российской атомной промышленности в мире и что ее ждет в будущем?

Сети «Росатома»

Основная причина, по которой многие страны ЕС больше чем за год войны так и не смогли полностью отказаться от услуг «Росатома», кроется в их зависимости от российского ядерного сырья и технологий, заместить которые сложнее, чем углеводороды.

На протяжении многих десятилетий Россия активно заключала контракты – в том числе с государствами ЕС и НАТО – на строительство АЭС, поставку ядерного топлива и оказание услуг по переработке (конверсии), обогащению и утилизации урана.

Ключевое преимущество «Росатома» заключается в том, что это единственная компания, предоставляющая все необходимые услуги в сфере ядерной энергетики, в то время как его конкуренты специализируются на отдельных направлениях, отмечали эксперты Исследовательской группы по климату и энергии Норвежского института международных отношений в статье для Nature.

По сути, «Росатом» – это «универсальный ядерный магазин», где можно купить строительство энергоблоков, обучение персонала, услуги ядерной безопасности, топливо и его утилизацию. Но главное – госкорпорация строит АЭС по системе беспроцентных госкредитов, выделяемых российским правительством и позволяющих странам-клиентам практически не тратить собственных денег.

В результате «Росатому» удалось добиться значительных успехов на ряде направлений. Например, доля России на мировом рынке обогащения урана составляет около 30%, что делает ее лидером в этом сегменте. В Евросоюзе на поставки российского ядерного топлива полагаются коммунальные предприятия, вырабатывающие электроэнергию для 100 млн человек, посчитали в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI).

Однако в последнее время «Росатом» столкнулся со значительными проблемами на мировых рынках, и они будут только усугубляться, т.к. против российской госкорпорации работает целый ряд мощных факторов.

Фактор №1: потеря рынков из-за геополитических амбиций Кремля

Будучи государственной корпорацией, «Росатом» полностью контролируется правительством России, а ее руководство назначается Путиным. Это делает ее не столько коммерческой структурой, сколько орудием российской внешней политики, которая в последнее время все больше сводится к шантажу и запугиванию.

Это заставляет многие страны отказываться от сотрудничества «Росатомом», либо сокращать его.

В частности, сразу после начала развязанной Кремлем полномасштабной войны в Украине от всех планов по закупке российского ядерного топлива отказались Германия и Швеция. Они также заявили, что не будут размещать новые заказы в РФ.

Схожие шаги, хотя и не так резко, начали предпринимать Болгария, Венгрия, Словакия, Финляндия и Чехия, где работают восемнадцать АЭС, построенных по советской технологии водо-водяных энергетических реакторов (ВВЭР).

В частности, в мае прошлого года финская проектная компания Fennovoima расторгла контракт, по которому «Росатом» должен был участвовать в строительстве АЭС «Ханхикиви-1». Пока Финляндия продолжает закупать ядерное топливо из России, но заявляет о намерении переключиться на сотрудничество с американской компанией Westinghouse Electric.

Чехия и Болгария уже снизили объем поставок топлива для АЭС из РФ. Словакия, где недавно заработал еще один энергоблок типа ВВЭР на АЭС в Моховце, который помогал строить «Росатом», также озвучивает подобные планы.

Наиболее верным союзником «Росатома» в ЕС остается Венгрия, планирующая построить еще два атомных блока на АЭС «Пакш». Контракт на достройку станции, на который Москва выделила Будапешту кредит в $10 млрд, подписали еще 2014-м. Однако, как отмечает сопредседатель группы «Экозащита!» Владимир Сливяк, до конца не ясно, будет ли этот проект реализован. В конце апреля сообщалось, что правительство Венгрии допустило: подрядчиком в проекте «Пакш-2» может быть и не «Росатом».

В последние годы заместить российское топливо старается и Украина. Ожидается, что уже в следующем году все энергоблоки АЭС Украины, остающихся под контролем Киева, перейдут на продукцию Westinghouse.

Однако переход европейских стран на альтернативные источники поставок может затянуться на годы (по разным оценкам, от семи до десяти лет). Но также возможно, что процесс займет гораздо меньше времени, так как после начала полномасштабной войны в Украине, ядерного шантажа на ЗАЭС и российских угроз о прекращении экспорта ядерного топлива, репутация России как надежного поставщика подорвана, считает Сливяк.

Чехия, Болгария и Финляндия уже подписали соглашения с Westinghouse на будущие поставки ядерного топлива. Согласно им, Прага и София смогут перейти на американское сырье уже в 2024-2025 годах, а Хельсинки – в 2027-2030-м. «На данный момент речь идет об одном или двух годах, а не об оценке в семь-десять лет», – полагает эксперт.

Сложнее преодолеть зависимость от российского импорта обогащенного урана и услуг по его конверсии и обогащению (процессов, необходимых для использования природного материала в качестве топлива на АЭС).

«Росатом» обеспечивает примерно пятую часть обогащенного урана для США – экономики с сильнейшей в мире атомной промышленностью. В 2022 году США импортировали российского урана на сумму USD 829,8 млн (примерно столько же приобрели в 2021-м), а в январе 2023 года – еще на USD 70 млн. Франция, тоже располагающая собственными мощностями по обогащению, за прошлый год закупила у России обогащенного урана на сумму 377,5 млн долларов, что в 3,5 раза больше, чем в 2021-м.

Госсубсидии, дешевая электроэнергия и низкие экологические стандарты делают российский продукт очень привлекательным для иностранных заказчиков.

«На одну тонну обогащенного урана приходится шесть, семь, а иногда восемь тонн опасных радиоактивных отходов. Все эти отходы после производства остаются в России и хранятся в ужасных экологических условиях», – характеризует издержки «выгодной» бизнес-схемы эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов», инженер-физик Андрей Ожаровский.

«Раньше никто всерьез не планировал отказываться от российского топлива еще и по той причине, что его выгодно покупать. Из-за того, что “Росатом” занимается экологическим демпингом (то есть производит продукцию в РФ с меньшими издержками за счет огромного ущерба экологии, что невозможно во многих других странах – прим. ред.), российское топливо получается дешевым», – добавляет эксперт.

Фактор №2: назревающие санкции

Предложения ввести санкции против российской атомной промышленности впервые зазвучали еще в прошлом году. Они могли войти в последний, десятый пакет санкций Евросоюза, принятый в конце февраля этого года, но в итоге этого не случилось. Как сообщала газета Politico, против санкций резко выступила Венгрия. Опасения высказала также Франция. Для обхода потенциального вето Венгрии обсуждалось включение в санкционный список отдельных сотрудников и структур «Росатома», но и от этой идеи пока отказались.

Однако в конце февраля Великобритания ввела персональные санкции против гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева, других топ-менеджеров госкорпорации, а также нескольких научно-исследовательских институтов, входящих в структуру госкорпорации.

В апреле к точечным санкциям присоединились США. В список Минфина попали несколько структур корпорации, включая «Русатом Оверсиз», отвечающую за продвижение проектов «Росатома» за рубежом. Ограничения затронули Ковровский механический завод и «Точмаш», производящие центрифуги для обогащения урана.

Следом за американскими санкциями пять стран «Большой семерки» — Великобритания, Канада, США, Франция и Япония – договорились вытеснить Россию с рынка ядерной энергетики. Конкретные планы пока неясны, но ожидается, что альянс, в первую очередь, планирует заместить поставки уранового топлива, а также снизить общую зависимость других стран от российских технологий, оборудования и материалов. По мысли инициаторов, это должно перекрыть еще один источник пополнения российского бюджета и приблизить окончание войны.

Внешние проекты «Росатома» приносят России не так много прибыли, как нефтегазовая отрасль. В 2021 году «Росатом» перечислил в бюджет 250 млрд рублей налогов, в то время как доходы от газа и нефти тогда же составили 9 трлн рублей. Аналитики считают, что сам факт предоставления госкредитов на постройку АЭС говорит о том, что для России атомная отрасль – больше «геостратегическая, нежели коммерческая». Она помогает Москве закрепляться во многих странах и распространять в них свое влияние.

Тем не менее бюджет, несомненно, пострадает. «Атомная энергетика не приносит таких доходов, как ранее нефть и газ, но все-таки приносит в бюджет России несколько миллиардов долларов в год. Если санкции будут распространены на всю атомную промышленность, это приведет к сокращению поступлений», — полагает Владимир Сливяк.

При этом Андрей Ожаровский видит в санкциях благо для российской экологии. «В стране и так в плохих условиях хранится 1,2 млн тонн обедненного урана. И чем меньше необходимости экспортировать и производить обогащенный уран, тем меньше опасных отходов будет образовываться и храниться на территории России» – считает он.

Перспективы «Росатома» на Востоке и Юге выглядят лучше, чем на Западе. Помимо экспорта топлива и топливных компонентов «Росатом» продолжает строить атомные реакторы в Китае, Индии, Турции, Бангладеш и Египте (эти страны не объявили собственных санкции против России, но стараются не нарушать введенные другими государствами ограничения). В планах госкорпорации также расширить свое присутствие на африканском континенте.

Однако Китай и другие незападные страны вряд ли смогут полностью заменить для России платежеспособный западный рынок.

«Сейчас «Росатом» строит ряд реакторов в Китае, но вряд ли в обозримом будущем он подпишет там новые контракты. Топливо покупается под конкретные реакторы. Следовательно, нет никакого смысла покупать топливо в большем количестве», — полагает Сливяк.

В итоге, какой бы оптимизм ни демонстрировал глава «Росатома», война уже сказывается на возможностях компании. Часть клиентов в ЕС отказалась от совместных проектов с российской монополией, другие ищут альтернативных поставщиков. Новых контрактов с западными странами нет, и по-видимому, не предвидится.

Если санкции будут всеобъемлющими, это может подорвать позиции «Росатома» на рынках других (в том числе, развивающихся) стран.

Фактор №3: финансовые проблемы Кремля

Чтобы убедить страны-клиенты одобрить строительство своих АЭС «Росатомом», российскому правительству обычно приходится их финансировать за счет беспроцентных займов. Таким образом, станции фактически строятся на средства российского бюджета. Как подсчитали специалисты группы «Экозащита!», в 2020 году Россия финансировала создание АЭС в других странах на сумму не менее $90 млрд. Это сомнительные с экономической точки зрения инвестиции, но в «тучные» времена Кремль, похоже, больше интересовали геополитические аспекты подобного сотрудничества.

Однако на фоне войны Россия стала испытывать серьезные финансовые проблемы. В частности, по результатам января-апреля 2023 года дефицит бюджета взлетел до рекордных 3,4 трлн рублей (примерно $42 млрд) на фоне стремительно роста военных расходов и обвала доходов (в том числе на 52% в ключевом для бюджета нефтегазовом секторе). Между тем еще недавно власти предполагали, что за весь 2023 год дефицит не превысит 2,9 трлн, в то время как в 2022-м он составил 3,3 трлн.

В этой связи Кремль вряд ли будет способен активно финансировать новые инициативы «Ростатома», либо даже может сорвать или задержать реализацию уже заключенных контрактов.

Фактор №4: переход мира на возобновляемые источники энергии

Тем временем даже без учета войны, санкций и прочих последствий геополитических игр Москвы ситуация для «Ростатома» складывается неблагоприятная.

Одной из причин лидерства «Росатома» в сфере ядерной энергетики является то, что во многих странах интерес к ней значительно снизился, так как ее считают малоперспективным и устаревающим направлением, использующим невозобновляемые источники энергии и несущим значительные экологические риски. Большинство государств мира – особенно США, ЕС и наиболее развитые страны Азии – во многом переключились на развитие возобновляемых источников, которые экологичнее АЭС, а также требуют меньше денег и времени на реализацию.

В 2022 году возобновляемые источники обеспечили 83 процента общего объема запущенных в мире новых мощностей по генерации электроэнергии.

Например, в Евросоюзе в 2022-м эта цифра составила около 90%. В результате ветряки и солнечные батареи стали самым крупным источником энергии, обеспечив 22,3% потребностей ЕС и впервые обогнав атомные (21,9%) и газовые (19,9%) электростанции. Более того, в 2023 году невозобновляемые источники ждет сокращение еще на 20%, а энергетику ветра и солнца – как минимум двузначный рос.

В США запущенные в эксплуатацию в прошлом году ветряные и солнечные генераторы составили 64,7% всех новых генерационных мощностей, в Индии и Китае – 92% и 76.2%, соответственно.

На этом фоне атомная энергетика (и, как следствие, спрос на ее элементы, которые поставляет «Росатом») постепенно атрофируется: в 2022 году ее доля сократилась до менее 10% мировой генерации – самого низкого уровня с 1980-х годов.

Последствия

Глава госкорпорации Алексей Лихачев заявил этой весной, что «Росатом» с уверенностью смотрит в будущее, работая на перспективу и якобы уже сейчас зная, что нужно будет международным клиентам через 10-15 лет и что «обеспечит нам глобальное лидерство».

Однако мечтам руководства «Росатома» о глобальном доминировании предстоит столкнуться с реальностью представленных выше негативных факторов – от геополитических до сугубо экономических и экологических. И, учитывая масштаб этих факторов, а также то, как они усиливают и усугубляют друг друга, вопрос стоит уже не о том, понесет ли российская госкомпания потери, а о том, какие масштабы они примут.