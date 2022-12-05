«Русские» села Грузии

Унца – отдаленная и захудалая деревушка в глубинке на юге Грузии, которая не может похвастаться ничем, кроме нескольких ветхих домов и покосившихся деревянных заборов.

Однако, согласно официальным данным, это село стало местом средоточия деловой активности российских предпринимателей, своего рода Каймановыми островами Грузии.

По информации из открытых источников, с начала войны в Украине более 400 принадлежащих россиянам бизнес-субъектов были зарегистрированы по конкретным адресам в Унце. Сейчас здесь зарегистрировано больше российских предприятий, чем жителей: по данным последней переписи населения, проведенной в 2014 году, население поселка составляет 270 человек.

С тех пор Унца, кажется, значительно опустела. Пешеходы здесь редкость, и лишь немногие двери открываются на стук. В деревне, где преобладает натуральное хозяйство, не наблюдается никаких признаков присутствия российского бизнеса (да и вообще какого-либо бизнеса в принципе).

«Сюда не приезжают даже городские жители, что уж говорить о русских, – сказала стоящая в дверях своего дома пожилая женщина, расхохотавшись до слез в ответ на вопрос Eurasianet.org о наличии в деревне новых компаний. – Заходите, может, найдете русских под столом».

Поиски неуловимых российских предпринимателей уводят на север, в село покрупнее – в Вахани. В одном из домов (ничем не примечательных на первый взгляд) должна бы бурлить активная деятельность: по этому адресу зарегистрировано более 200 российских компаний.

Дом оказался пустым. На вопрос о русских в этом районе, сосед со всей серьезностью указал на руины близлежащего замка, где 300 лет назад царь Соломон II подписал соглашение о передаче Имеретинского царства под протекторат России.

Жители таких деревень неохотно говорят о том, что некоторые из них продают свои адреса всем, кому нужно открыть бизнес в Грузии, для чего и требуется почтовый адрес. Поскольку россияне массово бежали в Грузию после вторжения их страны в Украину, многие перевезли сюда свой бизнес или открыли его здесь, и начали скупать эти адреса.

Географическая близость Грузии, безвизовый режим и упрощенная процедура регистрации бизнеса стали спасением для фрилансеров и бизнесменов, пострадавших от международных санкций против России. С марта по сентябрь россияне открыли в Грузии почти 9500 компаний, согласно данным грузинского отделения международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

Большинство из этих компаний являются индивидуальными предприятиями, и их число увеличилось в десять раз по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в сообщении организации. И это было до того, как в конце сентября в Грузию хлынула очередная волна россиян, спасающихся от военной мобилизации.

Хотя исчерпывающих данных о характере российского бизнеса в Грузии нет, в Тбилиси и Батуми появились принадлежащие россиянам рестораны и магазины, а цифровые кочевники заполнили кафе и коворкинг-пространства. Еще есть те, кто предлагает услуги по ремонту жилых объектов.

Eurasianet.org удалось разыскать нескольких таких владельцев предприятий.

Одна из них – Марина. Она вместе с супругом экспортирует подержанные автомобили из Грузии в Россию. Марина прописана в деревне, название которой она попросила не называть, впрочем, как и свою фамилию. «Сейчас много проявлений ненависти по отношению к русским, и нам не нужны проблемы», – сказала она.

Она призналась, что никогда не была в деревне. Она заплатила 100 лари (около 35 долларов) одному из брокеров, собравшихся перед Домом юстиции в Тбилиси, где расположено правительственное ведомство, занимающееся вопросами бизнеса и владения недвижимостью. Брокеры выступают посредниками между иностранцами, которым нужен бизнес-адрес, и владельцами недвижимости, готовыми «принять гостей», и делят между собой полученные за это деньги.

«Случается, что хозяева разрешают использовать адрес квартиры, которую вы у них снимаете, но не все идут на это, – говорит Марина. – Поэтому самый простой способ, как я выяснила, это поговорить с дамами возле Дома юстиции».

В интернете встречается также реклама агентств, которые предоставляют целый ряд других услуг. Наряду с почтовыми адресами они помогают россиянам с вопросами, требующими участия нотариуса, переводом и открытием банковских счетов. «Я заплатил 150 лари за все и получил статус индивидуального предпринимателя буквально за один день, – рассказал Eurasianet.org Влад, предоставляющий ИТ-услуги международным клиентам. – Это было невероятно дешево и просто».

Несмотря на то, что эти услуги предоставляются на законном основании и приносят доход многим грузинам, они также являются предметом серьезных споров в Грузии. Большинство грузин активно болеют за победу Украины, но существуют опасения, что, предоставляя российскому бизнесу подобную лазейку, Грузия подрывает международную кампанию по экономическому давлению на Москву с целью прекращения войны.

Также беспокойство вызывает экономическая зависимость от России, которая может сделать Грузию политически уязвимой к давлению со стороны Москвы и помешать ее стремлению к более тесной интеграции с США и Европой. Кроме того, в исторической памяти грузинского народа навсегда сохранились воспоминания о российских имперских амбициях в Грузии, которые впервые были реализованы еще до прихода к власти Соломона II.

Учитывая все это, растущее российское присутствие заставляет многих грузин чувствовать себя неуютно. Тех, кто помогает русским пустить корни в Грузии, оказывая им поддержку в регистрации их бизнеса, часто публично клеймят и называют коллаборационистами. «Все это не значит, что я продал часть своей родины, я просто сдал в аренду адрес, – сказал один домовладелец в Хванчкаре, городе на севере Грузии. – Нам не пришлось бы этого делать, если бы мы не были такими бедными, так что оставьте нас в покое».

Марина утверждает, что российский бизнес в Грузии действует полностью в рамках закона и что грузины от этого только выигрывают. «Я не могу говорить за всех, но не думаю, что мы кому-то вредим, покупая и продавая автомобили», – сказала она. Она отказалась комментировать вопросы, касающиеся политики России в отношении Грузии и Украины. «Мы не интересуемся политикой и предпочитаем держаться от нее подальше», – сказала она.

Влад, бежавший в Грузию от военной мобилизации, занимает более жесткую позицию. Он утверждает, что его нельзя осуждать за то, что охваченный манией величия лидер его страны развязывает войны против соседей. «Никто не спрашивал моего согласия, когда [Владимир] Путин напал на Украину или Грузию, или когда он практически провозгласил себя пожизненным правителем России, – сказал он. – Я понимаю обеспокоенность местных жителей, но я думаю, что совершенно очевидно, что нас бы здесь не было, если бы мы были довольны происходящим в России».