«Формула-1» обещает «зажечь город», но жители Баку настроены скептически

Официальный девиз Гран-при Азербайджана в гонках «Формулы-1» — Ignite the City («Зажжем город»). Однако многие бакинцы не пылают восторгом по поводу этой гонки, считая, что международная известность, которую она приносит стране, не оправдывает множества неудобств для местных жителей.

Гонка, которая пройдет в этом году 26–28 апреля, проводится уже в четвертый раз. Она стала одним из результатов многосторонних усилий по привлечению в Баку крупных международных мероприятий, и по некоторым меркам можно считать, что задуманное удалось. В последние два года бакинские соревнования признавались на официальной веб-странице болельщиков «Формулы-1» лучшей гонкой сезона. В течение одних выходных в году внимание огромной международной аудитории приковано к Баку и его роскошному фасаду.

По прогнозам организаторов, в этом году гонку будут смотреть по телевидению и в интернете 87 млн человек во всем мире. Растет и количество зрителей, приезжающих на место проведения соревнований. Организаторы утверждают, что увеличение продаж билетов за рубежом позволит им превысить рекордное число зрителей, зарегистрированное в прошлом году, — 94 000 человек. В последний день мероприятия состоится концерт, главным номером которого будет выступление американской поп-звезды Карди Би.

По условиям нового контракта между «Формулой-1» и компанией Baku City Circuit, местным организатором гонки, она будет проводиться ежегодно, по меньшей мере до 2023 года включительно. «Азербайджан оказывает поистине великолепный прием всем, кто имеет отношение к “Формуле-1”, а прекрасный город Баку служит потрясающим фоном для величайшего автогоночного шоу в мире», — сказал в феврале на подписании контракта председатель и генеральный директор «Формулы-1» Чейз Кэри.

Но жителям Баку гонка приносит прежде всего неудобства. Начиная с февраля, рабочие обрамляют улицы, по которым проходит трасса, неприглядными заграждениями и бетонными барьерами. Перед самой гонкой большую часть центра Баку, от площади Азнефть до торгового комплекса «Порт Баку», закрывают на целую неделю для последних подготовительных работ.

Гунель, работающая в отделении банка, расположенном недалеко от проложенной трассы, сказала, что после установки заграждений ей приходится в два раза дольше добираться на работу и домой на общественном транспорте. «Той же логики придерживаются многие. Они знают, что движение становится более плотным, и пытаются ездить на автобусе или на метро. Проблема в том, что все рассуждают одинаково, и система просто не справляется», — уточнила она.

Как рассказал Гошгар, водитель Uber, при ограничениях дорожного движения ему труднее искать пассажиров, и клиентов у него становится меньше. «В целом я зарабатываю, наверное, половину того, что зарабатывал до [подготовительных работ]», — сказал он Eurasianet.org.

Недовольны не все. Хозяин азербайджанского ресторана на улице Истиглалият, которая представляет собой часть гоночной трассы, проходящей по краю окруженного стенами старого города, находящегося под защитой ЮНЕСКО, сказал, что заграждения скрывают фасад его заведения. Но увеличение числа прохожих с лихвой окупает это неудобство, отметил владелец ресторана, попросивший не называть его имени, чтобы не привлекать к нему внимания властей. Во время самой гонки у него бывает «слишком много посетителей», сказал он. «В общем-то, я рад, что моя страна участвует в этом международном мероприятии», — сказал он, добавив, что «возможно, если бы у меня было заведение какого-нибудь другого рода, например, магазин одежды, я бы думал иначе. Такие события отражаются на всех по-разному».

Возражения против гонок по большей части высказываются в интернете, но, когда появились слухи о том, что перед мероприятием городские власти уничтожили большое количество бродячих собак, 22 апреля перед зданием городской администрации собралась демонстрация протеста. Протестующие окружили вход в здание, требуя встречи с мэром, но их требования остались без ответа.

Разочарование общественности в гонке усиливается из-за непрозрачности ее финансовых аспектов. Компанию Baku City Circuit возглавляет Ариф Рахимов, сын азербайджанского министра по делам молодежи и спорта Азада Рахимова. Подробности контракта не разглашаются, но в материале, опубликованном российской газетой «Коммерсантъ», расходы Азербайджана на гонку этого года оцениваются приблизительно в 60 млн долларов.

По данным аудиторской проверки, которую компания Baku City Circuit заказала в 2018 году агентству PricewaterhouseCoopers, гонка принесла местной экономике более 270 млн долларов дополнительных доходов, 164 млн из которых были получены за счет «прямых трат» туристов и участников состязаний.

В своем недавнем интервью президент Ильхам Алиев превозносил экономические выгоды гонки. «Одни только мероприятия “Формулы-1” создали условия для прямого поступления в нашу страну и ее сферу обслуживания около 300 млн долларов. Эти состязания, за которыми следят полмиллиарда зрителей, конечно, приносят огромную выгоду Азербайджану», — сказал он телекомпании Real TV. Однако не обошлось и без оправданий, видимо, связанных с тем, что критики называют это мероприятие бесполезным и бессмысленно дорогостоящим. Гонки «Формулы-1», сказал президент, «проводятся в 21 городе. Если бы эти соревнования были бесполезными или приводили к экономическому ущербу, разве они проводились бы в развитых городах? Конечно, нет!»

Однако многих бакинцев это не убеждает. Исмаил Тагиров, работающий в банке в центре города, сказал, что уверен, что государство тратит на это мероприятие больше, чем зарабатывает на нем. «Если бы государство тратило столько денег на здравоохранение и образование, у нас не было бы половины тех проблем, которые у нас есть сегодня. Проведение этого мероприятия в течение еще четырех или пяти лет тоже никому не поможет», — добавил он.

Хотя некоторые местные жители испытывают радостное возбуждение, большинству азербайджанцев не удастся лично присутствовать на гонке. Самый дешевый билет, однодневный пропуск за 80 манатов (около 47 долларов), — непозволительная роскошь для жителей страны, в которой среднемесячный заработок оценивается в 540 манатов. Официальные лица утверждают, что бо́льшую часть билетов покупают иностранные болельщики, причем объем продаж крупнее всего в России, Великобритании и Монако.

Тем временем бакинцам придется мириться с гонками еще несколько лет. «Никто не спросил нас, хотим ли мы продления [контракта], — сказал Тагиров. — Так что, наверное, мы просто постараемся, насколько возможно, получить от всего этого удовольствие».