«Языковая полиция» в Казахстане провоцирует российских политиков

Разъезжающая по всему Казахстану небольшая группа самозваных инспекторов по проверке изучения и внедрения казахского языка дает повод националистам в России, одной из ближайших союзниц страны, бить себя в грудь, изображая праведный гнев.

Так называемые «языковые рейды» начал проводить месяц назад костанайский активист Куат Ахметов, который вдохновил небольшое движение казахов, требующих, чтобы их обслуживали на их родном языке.

Ахметов публикует в интернете видеоролики, на которых он и его соратники входят в магазины или правительственные здания в поисках надписей на русском языке. Затем они задают работникам вопросы о том, почему надписи не на казахском. Иногда эти конфронтации, которые имели место в Нур-Султане, Алматы, Павлодаре, Актау и Уральске, приобретают крайне нелицеприятный характер.

Видео публикуются на YouTube-канале Ахметова «Til Maydani» («Поле языковой битвы»). Вирусными они не становятся, но некоторые собрали более 20 тыс. просмотров.

«Я борюсь за интересы казахского народа, за его будущее. Нам необходимо восстановить статус казахского языка. Мы не обязаны знать русский язык, чтобы жить в Казахстане. Поэтому мы должны требовать обслуживания на казахском языке», – пояснил Ахметов в недавнем видео.

В Казахстане широко распространены и казахский, и русский языки, но последний чаще услышишь в городах и на севере, где в некоторых регионах этнические русские составляют большинство. Согласно Конституции, оба языка являются официальными, хотя там также говорится, что власти обязаны продвигать казахский, который в советский период превратили во второстепенный.

Некоторые российские официальные лица подвергли правительство Казахстана критике за то, что оно обуздало агитаторов. 12 августа Евгений Примаков, глава Россотрудничества, – российского правительственного агентства, которому поручено оказывать поддержку этническим русским за рубежом, – заявил одному из прокремлевских СМИ, что «дружба народов заканчивается, начинаются национальные интересы».

Также гнев российских политиков вызвал схожий случай в Кыргызстане, когда мужчина-кыргыз ударил русскую девушку в развлекательном центре, якобы за то, что она говорила по-русски.

Российские СМИ широко освещают примеры, по их словам, «действий против русского языка» в Центральной Азии.

В частности, крайне правый пропутинский телеканал «Царьград», созданный при содействии бывшего продюсера Fox News, назвал языковые рейды в Казахстане «русофобскими», сравнив их с националистическими движениями в Украине, которые Москва использовала в качестве оправдания для вторжения в эту страну.

Высокопоставленный деятель Госдумы, которому в следующем месяце предстоит переизбираться на свой пост, воспользовался новостью о языковых рейдах, чтобы озвучить плохо завуалированную угрозу.

«В Казахстане могут позволить себе роскошь думать о том, что они самодостаточны, поскольку казахи на работу в Россию, как правило, не едут, — заявил «Новой газете» первый заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. — На самом деле никто не самодостаточен ни в отношении безопасности, ни в отношении экономики. Все республики зависят от России по-прежнему очень сильно, в том числе и Казахстан, у которого самая длинная сухопутная граница в мире с РФ. Но, как мы видим, это никоим образом ничему не учит».

Казахстанские чиновники дистанцировались от агитаторов.

«Такие прецеденты [языковые рейды] являются неприемлемыми и возмутительными. Подавляющее большинство наших граждан осуждает такие проявления пещерного национализма», – сказал 12 августа в телеинтервью Даурен Абаев, первый заместитель руководителя Администрации президента Казахстана.

Но некоторые пользователи социальных сетей остались недовольны подобной оценкой, обвинив правительство в том, что оно слишком мало сделало для внедрения казахского языка после обретения страной независимости в 1991 году.

«Абаев только что назвал нас пещерными людьми? Во-первых, виноваты правители этой самой пещеры, потому что именно их ограниченные усилия по поддержке казахского языка» и привели к спорам между казахами и не говорящими по-казахски русскими, которые можно увидеть на видео Ахметова, написала 13 августа в Facebook активистка Айгуль Орынбек. «За 30 лет независимости мы так и не смогли повысить статус казахского языка», – добавила она.

Политолог Шалкар Нурсеитов сказал Радио «Азаттык», что заявление Абаева было посланием Москве, чтобы «заверить их, что правительство Казахстана не имеет никакого отношения к этим антироссийским инициативам».

Арман Шураев, бывший руководитель ряда проправительственных телеканалов, заявил в социальных сетях, что российские политики раздувают ситуацию, привлекая внимание к отдельным инцидентам, чтобы набрать очки перед выборами в Думу 19 сентября.

«Все это является просто агиткой, одним из способов получить как можно больше голосов для правящей партии “Единая Россия”», – сказал Шураев. – И заместитель руководителя администрации президента нашей страны вольно или невольно подыграл им в этом деле, извиняющимся тоном называя наших ребят пещерными националистами. … Я думаю, что, конечно, это комплекс маленького брата».