Абхазский лидер ставит ультиматум своим российским покровителям

Де-факто лидер Абхазии сделал на редкость резкое заявление против России, обвинив российские СМИ в умышленной дестабилизации Абхазии и предупредив, что Москва рискует совершить «недружественные действия», если не выполнит требования Сухуми.

Недовольство было вызвано сообщением в российских СМИ о том, что один из ведущих кандидатов на предстоящих выборах де-факто президента в этой непризнанной большинством стран мира республике был отравлен. Кандидат Аслан Бжания почувствовал себя плохо, находясь в России 2 марта, менее чем за две недели до голосования. Из-за того, что летом прошлого года Бжания был вынужден отказаться от участия в выборах по состоянию здоровья, обвинив тогдашнего президента в попытке его отравить, возникло предположение, что очередные недопустимые действия могли иметь место и в этот раз.

Эти подозрения на следующий день повторило российское информационное агентство «РИА Новости», сообщив, что Бжания был «отравлен неизвестным веществом». Информатором РИА был анонимный «источник в медицинских кругах на Кубани» – российском регионе, где был госпитализирован Бжания.

Это вызвало гневную реакцию со стороны исполняющего обязанности лидера Абхазии Валерия Бганба, который на следующий день вызвал посла России в Абхазии и устроил ему публичный разнос. Бганба заявил, что сообщения об отравлении являются «неприкрытой попыткой дестабилизации общественно-политической ситуации в Абхазии, которая может привести к гражданскому противостоянию».

Он также потребовал, чтобы Россия передала абхазским властям все имеющиеся факты об отравлении (что прозвучало как попытка показать эту историю как блеф) и возбудила уголовное дело по факту отравления.

«Невыполнение наших требований будем расценивать как недружественный акт в отношении Абхазии, и оставляем за собой право на действие по защите суверенитета и граждан Абхазии», – заключил он.

Посол Алексей Двинянин пообещал довести озабоченность Бганбы до Москвы и сказал, что сообщения об отравлении «если они действительно имели место» были «абсолютно лживыми и сфальсифицированными», говорится в пресс-релизе администрации Бганбы.

Беспокойство по поводу существенного влияния Москвы – не редкость в Абхазии, где многие видят в России лишь меньшее из двух зол (вторым из которых является Грузия, от которой Абхазия откололась в результате гражданской войны в 1990-х годах). Но публичная критика такого рода на высоком уровне – из ряда вон выходящий случай, учитывая глубокую зависимость Абхазии от финансовой и военной поддержки Москвы. И это указывает на серьезность кризиса, охватившего абхазскую политику в последние месяцы.

«Такой риторики в абхазо-российских отношениях не было никогда прежде и не должно быть в принципе, – говорится в предвыборном заявлении Бжании в ответ на демарш Бганбы. – Она может повлечь негативные последствия в двусторонних отношениях и не имеет ничего общего с озабоченностью здоровьем кандидата Бжания».

Официальная реакция в России выражает сдержанную оценку ситуации, но, похоже, мягко предостерегает Бганбу.

«Внимательно следим за развитием внутриполитической ситуации в Абхазии… Призываем всех участников избирательных процессов избегать ненужных эмоций и действовать в правовом поле, с соблюдением демократических процедур», – говорится в заявлении МИД России.

Обвинение «по дипломатическим каналам будет доведено до Смоленской площади», т.е. до штаб-квартиры МИД в Москве, и «будет доложено руководству страны и будет соответствующим образом проанализировано», – заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, в ответ на вопросы российского издания РБК.

Между тем официальные источники опровергли сообщения об отравлении. Больница, где лечится Бжания, сообщила российскому информационному агентству ТАСС, что «данных об отравлении нет». Министерство здравоохранения Абхазии сообщило «Sputnik Абхазия», что Бжании был поставлен диагноз: двусторонняя полисегментарная пневмония.

Один из других кандидатов на предстоящих выборах, назначенных на 22 марта, призвал отложить голосование на месяц по состоянию здоровья Бжании. Однако официального объявления о переносе пока не было.