Авторитарные правительства усилили давление на СМИ на фоне пандемии – доклад

Публикация Индекса свободы прессы в этом году совпала с разгоревшимся в Армении скандалом, в рамках которого члены руководства гостелевидения подали в отставку после появления в интернете кадров с кашляющим премьер-министром Николом Пашиняном. (Фото: Primeminister.am)

Авторитарного лидера Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова сместили с пьедестала главного притеснителя СМИ в мире. Согласно «Индексу свободы прессы за 2020 год», составленному организацией «Репортеры без границ», у Туркменистана – «чемпиона» прошлого года – «корону первенства» отобрала Северная Корея, которая теперь является обладательницей титула самого злостного нарушителя в том что касается репрессий в отношении журналистов и препятствования свободному распространению информации.

Это, однако, не означает, что ситуация в Туркменистане улучшилась.

В подготовленном «Репортерами без границ» индексе оцениваются действия правительств 180 стран мира в отношении СМИ. Многие постсоветские страны традиционно плетутся в хвосте индекса.

«Репортеры без границ» пришли к выводу, что многие авторитарные государства воспользовались пандемией COVID-19 для усиления репрессий. В качестве особо вопиющих примеров в индексе упоминаются Китай и Венгрия. По мнению генерального секретаря организации Кристофа Делуара, подавление важной информации о коронавирусе усугубляет экономические и социальные последствия пандемии.

«Пандемия коронавируса иллюстрирует негативные факторы, угрожающие праву на достоверную информацию, и сама по себе является обостряющим фактором, – сказал Делуар в своем заявлении. – Какой будет ситуация со свободой информации, плюрализмом и достоверностью в 2030 году? Ответ на этот вопрос определяется сегодня».

Кавказ является достаточно благополучной частью постсоветского пространства с точки зрения свободы прессы: Грузия и Армения получили самые высокие баллы среди государств бывшего СССР (за исключением стран Балтии), и заняли соответственно 60 и 61 места. Между тем Азербайджан оказался на другом конце спектра, заняв 168 место – одно из худших в мире. В качестве проблемных аспектов в Грузии и Армении были отмечены поляризация средств массовой информации и вмешательство владельцев в работу принадлежащих им СМИ.

«В Армении значительно расширилось разнообразие средств массовой информации, но правительство, пришедшее к власти весной 2018 года в результате “Бархатной революции”, не смогло ослабить поляризацию СМИ», – отмечается в индексе.

Публикация «Индекса свободы прессы» в этом году совпала с разгоревшимся в Армении скандалом, в рамках которого члены руководства гостелевидения подали в отставку после появления в интернете кадров с кашляющим премьер-министром Николом Пашиняном.

В Центральной Азии Узбекистан обогнал в рейтинге Казахстан. При усопшем диктаторе Исламе Каримове Узбекистан считался одним из самых репрессивных государств на планете, но теперь в стране были проведены реформы, позволившие ей подняться на четыре пункта до 156 места. Казахстан – экономический «тигр» Центральной Азии, где однако в последние годы ухудшается ситуация с правами человека – оказался на 157 месте.

В индексе также отмечается, что в некоторых аспектах ситуация в Казахстане улучшилась, но «государство применяет все более продвинутые методы репрессий, в частности, усилив контроль за интернетом, где сейчас массово осуществляется слежка».

Самые высокие баллы в Центральной Азии получил Кыргызстан (82 место), а самым отстающим (161 место) оказался Таджикистан (где, кстати, по утверждению властей, не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19).

Что касается других постсоветских государств, Россия заняла 149 место, как и в прошлом году. Украина, где олигархи долгое время оказывали сильное влияние на средства массовой информации, заняла 96 место, поднявшись на шесть позиций по сравнению с 2019 годом.

В страновом отчете по России отмечается, что «с экранов телевизоров на зрителей продолжают литься потоки пропаганды, а те, кто подвергает сомнению новый патриотический и неоконсервативный курс, или просто пытается придерживаться высоких журналистских стандартов, оказались в особо тяжелом положении».

Говоря об Украине, «Репортеры без границ» высоко оценили достигнутый страной прогресс в диверсификации и либерализации сферы СМИ после Евромайдановской революции 2014 года. Но «эти достижения хрупки», добавляют авторы индекса.