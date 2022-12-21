Азербайджанская блокада продолжается, но Азербайджан отрицает, что это блокада

На десятый день организованной Азербайджаном блокады Нагорного Карабаха, которую все сильнее осуждает международная общественность, становится все яснее, что речь не идет о блокаде в привычном смысле этого слова.

Азербайджанцы обещают, что позволят армянам проезжать по дороге. По меньшей мере в одном случае это действительно произошло: 19 декабря проехала машина скорой помощи в сопровождении представителей Международного комитета Красного Креста. Также был отмечен проезд нескольких конвоев российской военной техники.

Проблема, однако, заключается в том, что это происходит на условиях Азербайджана.

Поддерживаемые правительством Азербайджана протестующие, которые и установили блокаду, утверждают, что готовы пропускать армянское гражданское население и предназначенные для него грузы продуктов и лекарств, — если заранее позвонить одному из протестующих и договориться о проезде, а также пройти досмотр на предмет наличия оружия или запрещенных товаров. По их словам, на это предложение не соглашаются сами армяне.

Эти утверждения поддерживают и азербайджанские власти, которые отказываются официально признать, что ведут блокаду армян.

«Режим перемещения граждан, товаров и транспорта по дороге остается без изменений. […] Видеоматериалы, распространяемые в социальных сетях, показывают беспрепятственный проезд транспортных средств различных типов, в том числе автомобилей скорой медицинской помощи и гуманитарных конвоев, — говорится в заявлении МИД Азербайджана от 20 декабря, появившемся после того, как этой темой заинтересовался Совет безопасности ООН. — Правительство Азербайджана неоднократно выражало готовность незамедлительно заняться удовлетворением всех гуманитарных нужд, с которыми могут столкнуться армянские жители».

Армяне считают передачу контроля над движением по дороге азербайджанским властям неприемлемым условием.

«Появляются сообщения, что дорога открыта, но это неверно, — сказал в видеообращении от 20 декабря де-факто глава правительства (аналог премьер-министра) Нагорного Карабаха Рубен Варданян. — Азербайджанцы остаются на дороге и могут останавливать или пропускать машины, когда пожелают. Мы считаем это неприемлемым: они должны уйти и не создавать помех движению».

По его словам, согласие на неофициальные досмотры равнозначно де-факто установлению таможенного режима, на чем давно настаивает Баку. «Если мы позволим им останавливать и досматривать наши автомобили, это практически даст им возможность установить контрольно-пропускные пункты», — сказал он.

Движение по дороге, известной под названием Лачинского коридора, — единственной, ведущей в Нагорный Карабах и из него, — остановлено с 12 декабря. В этот день группа протестующих, поддерживаемых азербайджанскими властями, начала демонстрацию, требуя, чтобы российские миротворцы, которые обеспечивают безопасность дороги, пропустили на рудники в контролируемой Россией части Карабаха экологических инспекторов для проверки утверждений о том, что армяне крадут полезные ископаемые с азербайджанских земель.

Миротворцы отказались это сделать, и последовавшее противостояние остановило движение по дороге. Десятки тысяч этнических армян, живущих в Карабахе, оказались практически отрезаны от внешнего мира. По мере продолжения кризиса начали появляться сообщения о нехватке продовольствия и топлива. Местные власти установили нормы выдачи на товары первой необходимости, а некоторые продовольственные магазины и овощные рынки закрылись из-за отсутствия товаров. Возникли и проблемы с медицинским обслуживанием, так как исчезла возможность перевозки пациентов в Армению, где имеются лучшие возможности для их лечения.

Одна из протестующих, Диляра Эфендиева, организовала «горячую линию», на которую карабахские армяне могут обращаться за помощью в пересечении места протестов. Однако, хотя она говорит, что на горячую линию поступает «множество» звонков, «это по большей части звонки с угрозами и давлением, — сказала она Eurasianet.org 21 декабря. — У нас есть информация, что обращаться к нам запрещено».

Армянский аналитик из Карабаха обсуждает с азербайджанцем горячую линию в Twitter:



Тигран Григорян: В Нагорном Карабахе значительная нехватка продуктов. В Степанакерте почти невозможно найти картошку. С лекарствами тоже проблемы. У моей мамы диабет, и она не может купить в аптеках Степанакерта свои таблетки.

Эльнур Бабаев: Скажите ей позвонить на горячую линию +994702779911

Тигран Григорян: Пошел на х$й.

Живущие в Карабахе армяне не доверяют обещаниям азербайджанцев относительно безопасного проезда, сказал Eurasianet.org бывший глава правительства Карабаха Артак Бегларян. «У нас нет никаких гарантий, что азербайджанцы не попытаются провоцировать проезжающих рядовых граждан или причинять им вред, — сказал он в интервью в Ереване, где он вынужден был остаться после неожиданного начала блокады, в момент которого он оказался по армянскую сторону границы. — Если дорога находится под их [азербайджанским] контролем, они могут проверять машины, разворачивать их, не пропускать их или даже унижать граждан».

Что касается азербайджанской горячей линии, «это фальшивая пропагандистская уловка, — сказал он. — Я тоже могу оставить номер горячей линии и сказать, что если у каких-нибудь политзаключенных в Баку есть жалобы, они могут обращаться ко мне. Они не собираются помогать».

«Наши требования просты: мы должны вернуться к тому режиму использования дороги, который был 11 декабря, когда азербайджанцы не контролировали дорогу», — сказал он.

Протестующие и те в азербайджанском правительстве, кто их поддерживает, утверждают, что их требования направлены не против карабахских армян, а против российских миротворцев. Это российские силы, заявляют они, установили пропускные пункты, через которые не могут проехать армяне.

Утверждения армянской стороны — «не что иное как лицемерие», заявило Министерство иностранных дел Азербайджана на второй день блокады.

«Следует отметить, что Лачинская дорога была перекрыта не азербайджанскими протестующими, а миротворческим контингентом Российской Федерации. […] Азербайджан готов удовлетворить гуманитарные нужды всего армянского населения, проживающего на его территориях, а утверждения армянской стороны безосновательны», — говорилось в этом заявлении.

Но, хотя официальные органы и утверждают, что не имеют отношения к преднамеренному закрытию дороги, многое в их заявлениях позволяет предположить, что установление азербайджанского контроля над дорогой было по меньшей мере одной из целей их действий.

В репортаже о сложившейся ситуации, вышедшем 18 декабря на азербайджанском государственном телевидении, утверждалось: «как считают эксперты, чтобы положить конец этому и другим беззакониям [имеются в виду сообщения о незаконной добыче полезных ископаемых в Карабахе], необходимо установить на дороге в Лачин азербайджанский контрольно-пропускной пункт».

Один высокопоставленный чиновник правительства Азербайджана сказал Eurasianet.org на условиях анонимности: «Мы протестовали другими способами на протяжении 30 лет. [...] Поддержка сепаратистов — не решение проблемы. Мы хотим, чтобы армяне прекратили красть то, что принадлежит нам».

«Фактическое закрытие коридора, несомненно, преследует политические цели» — таким образом Азербайджан пытается «оказывать давление» на Армению, Россию и де-факто власти Карабаха, сказал Eurasianet.org бакинский политический аналитик Шуджаат Ахмедзаде.

«Азербайджан дает карабахским армянам понять, что миротворцы не обеспечивают им “полной защиты”, — продолжил он. — Политика дискредитации миротворцев уже принесла некоторые результаты, так как их восприятие общественностью в Армении и Карабахе изменилось в основном в худшую сторону. Таким образом, говорится следующее: “Мы [то есть Азербайджан] не допустим гуманитарной катастрофы, но сделаем это, продемонстрировав слабость миротворцев и сепаратистских властей”».