Азербайджанские войска выдвинулись и перекрыли дорогу между Арменией и Карабахом

Вооруженные силы Азербайджана перерезали дорогу, которую армяне использовали для обхода блокады Нагорного Карабаха, еще больше закрутив гайки в отношении населения территории.

Министерство обороны Азербайджана объявило 25 марта, что его подразделения предприняли «необходимые локальные контрольные меры» для перекрытия грунтовой дороги, проходящей немного севернее Лачинского коридора. Этот шаг подтвердили местные власти в Карабахе, а также российская миротворческая миссия, которая должна обеспечивать безопасность коридора.

Азербайджанское наступление, которое, похоже, прошло без единого выстрела, вызвало редкую критику со стороны миротворцев, которые заявили, что попросили азербайджанцев отойти с занятых ими новых позиций.

Эта альтернативная дорога использовалась для обхода участка Лачинского коридора, который с начала декабря был заблокирован участниками протеста в защиту окружающей среды, поддерживаемыми азербайджанским правительством.

В последние недели правительство Азербайджана привлекало внимание к объездной дороге, утверждая, что армяне использовали ее для перевозки оружия из Армении в Карабах в нарушение соглашения о прекращении огня, положившего конец войне 2020 года.

В Минобороны Азербайджана заявили, что «в последние несколько дней» наблюдали «интенсификацию» работ на дороге.

Nasimi Aghayev: «На протяжении вот уже нескольких недель Армения осуществляла контрабанду оружия, солдат, мин и прочих предметов военного назначения на суверенную территорию Азербайджана для поддержки своих незаконных войск в Карабахе численностью 10 000. Незаконное строительство новых дорог. Убийство азербайджанских солдат и нанесение им ранений. Сегодня Азербайджан принял меры по прекращению этого беззакония».

Официальные лица самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики отрицали, что дорога использовалась для перевозки оружия, но заявили, что там велись ремонтные работы, чтобы обеспечить хоть какой-то доступ к внешнему миру, а также доступ к ряду сел в Карабахе, которые оказались изолированными в результате блокады.

«Они хотят перекрыть и эту дорогу, чтобы ужесточить блокаду и исключить любое сообщение с нашими застрявшими деревнями и внешним миром», — сказал Eurasianet.org Артак Бегларян, советник де-факто государственного министра Карабаха. – Мы даже пытались сделать небольшие улучшения на отдельных участках дороги, чтобы сделать ее более проходимой, но они несколько раз угрожали атаковать работающие там инженерные машины».

В заявлении Минобороны России говорится, что «подразделение ВС Азербайджана, в нарушение пункта 1 заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 г., пересекло линию соприкосновения сторон в Шушинском районе, заняло высоту с отметкой 2054,0 (2,9 км северо-восточнее горы Сарыбаба) и приступило к инженерному оборудованию поста».

CaucasusWarReport: «Карта района, который, как сообщается, был взят азербайджанскими войсками в ходе ночной операции против российско-НКР армянских позиций в Карабахе. Довольно стратегические высота и дорога».

В заявлении также добавляется, что «до азербайджанской стороны доведено требование о необходимости ... принятия мер по прекращению инженерных работ и отводу подразделений национальных вооруженных сил на ранее занимаемые позиции».

Позже де-факто власти Карабаха заявили, что российские миротворцы «заняли позицию» на той же высоте, которую заняли азербайджанские силы. По их словам, россияне «контролируют» высоту и «ведут переговоры с азербайджанской стороной, чтобы обеспечить их отступление». Подтверждения этому не было ни с российской, ни с азербайджанской стороны.

Объездная дорога начинается в Степанакерте и соединяется с Лачинским коридором примерно посередине, у села Лисагор, которое азербайджанцы называют Туршсу. До начала блокады ею пользовались редко: она проходит по гористой местности и находится в плохом состоянии, так что проехать по ней можно только на полноприводных автомобилях. По словам Бегларяна, это более чем в три раза увеличивает время в пути.

«Движение было довольно ограниченным, всего несколько автомобилей в день, — сказал он. — Но все равно эта дорога нам жизненно необходима, чтобы пользоваться ею в случае крайней необходимости».

Бегларян, недавно заявивший, что смог вернуться домой после того, как застрял в Армении после введения блокады, отказался сообщить, приехал ли он именно по этой дороге. Он сказал, что смог вернуться с помощью «обычных механизмов воссоединения семьи».

Азербайджан в течение нескольких недель приводил доводы в пользу того, что использование армянами дороги потребует каких-то действий с его стороны. Однако последние события, похоже, были только первым шагом, поскольку официальные лица вновь заявили о своем требовании разрешить им установить контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре.

«Недавние провокации со стороны Армении демонстрируют, что для предотвращения незаконной деятельности на суверенных территориях Азербайджана необходимо установить пограничный контрольно-пропускной пункт между Азербайджаном и Арменией в конечной точке Лачинской дороги», — говорится в заявлении МИД Азербайджана, опубликованном после взятия вышеупомянутой высоты у дороги.

Araz N. Imanov: «Все, что находится в пределах наших международно признанных границ, может и должно контролироваться нами. Контрольно-пропускной пункт — это вопрос времени, и чем раньше он будет установлен, тем лучше для обеих стран».

Хотя это и ограничит движение между Арменией и Карабахом, но не закроет его полностью. Согласно примечательной статье в издании «Новая газета Европа», российские миротворцы, судя по всему, создали систему, позволяющую массово обходить блокаду.

По данным издания, российские миротворцы, дислоцированные в армянском городе Горис, недалеко от конечной точки Лачинского коридора, могут организовать проход мирных жителей сквозь блокаду по цене до 1000 долларов на человека.

Схожим образом с помощью миротворцев подвозятся и продовольственные товары. В своей статье «Новая газета Европа» цитирует несколько источников, открыто говорящих об этой схеме.

«Более или менее продукты поставляют, – сказал изданию один из местных жителей. – Цены только очень поднялись, потому что страшно дорого привезти к нам. За каждую машину приходится платить несколько тысяч долларов. Вдруг в магазинах что-то появляется, и мы узнаем: это привезли российские миротворцы. Они-то ездить могут, их “экологи” пропускают. И они провозят продукты на своих машинах. Знаете, белые такие грузовики. Гуманитарная помощь? Что-то, наверное, раздают бесплатно как гуманитарную помощь, но в основном это идет в магазины. Спросите любого торговца, почему так дорого, вам каждый объяснит: потому что миротворцы берут за каждую машину несколько тысяч долларов».

Фактор Турции

Последние события в Карабахе произошли как раз в тот момент, когда Армения и Турция, находящиеся в процессе нормализации отношений, предпринимали шаги к их улучшению. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил 24 марта, что сухопутная граница с Турцией будет открыта для дипломатов и граждан третьих стран «к началу туристического сезона». Эта инициатива разрабатывается уже давно, но ее сорвал всплеск напряженности между Арменией и Азербайджаном после наступления Азербайджана на Армению в сентябре прошлого года.

Азербайджан давно стремится связать процесс нормализации турецко-армянских отношений со своими собственными усилиями по подписанию мирного соглашения с Арменией, которое закрепило бы контроль Баку над Карабахом. А Армения, наоборот, настаивает на том, что это два отдельных процесса. Позиция Турции более двусмысленна, но прогресс в турецко-армянских отношениях в прошлом встречал сопротивление со стороны Азербайджана. Когда прошлым летом Армения и Турция объявили, что планируют открыть их общую границу, Азербайджан в тот же день заявил, что закрывает свою сухопутную границу с Турцией. В качестве причины он назвал коронавирус, но мало кто этому поверил.

Взятие Азербайджаном дороги в Карабахе произошло за несколько часов до начала в Ереване отборочного матча чемпионата Европы по футболу между Турцией и Арменией. Предыдущий матч между двумя странами состоялся в рамках отборочных игр ЧМ-2008, когда Ереван и Анкара также пытались нормализовать отношения, но эти усилия в конечном итоге были сорваны Азербайджаном.

В этом году Армения забила первой. Связанный с Минобороны Азербайджана сайт Caliber.az написал по этому поводу в своем Telegram-канале: «Сборная Армения открыла счет в матче с Турцией. Древний и мудрый армянский народ в ту же секунду на радостях забыл о том, что произошло в Карабахе. Если братья-турки пропустят еще один гол, то можем и Ханкенди [азербайджанское название Степанакерта] брать». В итоге Турция перехватила инициативу и выиграла со счетом 2:1.