Азербайджанские войска перекрыли ключевую дорогу через юг Армении

Дорога между армянскими городами Горис и Капан неподалеку от азербайджанского села Эйвазлы. По сообщению армянских властей, 26 августа азербайджанские солдаты закрыли этот участок дороги. (Фото: Джошуа Кучера)

По сообщению официальных лиц Армении, азербайджанские силы заблокировали два участка крупной магистрали, пролегающей через южную часть Армении. По словам официальных лиц Азербайджана, это произошло после нападения на азербайджанского солдата в этом районе.

Азербайджанские войска заблокировали дорогу вблизи сел Кармракар и Шурнух около 23:00 25 августа, сообщила Служба национальной безопасности Армении. Уполномоченный по правам человека Арман Татоян написал в Facebook, что дорогу заблокировали 50 или более азербайджанских солдат.

«Мне известно, что пограничники Российской Федерации, пограничники Республики Армения также на месте вели переговоры об открытии дороги, и гражданские автомобили были вывезены, – написал Татоян. – Это заранее спланированное открытое преступление против мирного населения Республики Армения».

В полдень 26 августа Татоян сообщил о перекрытии еще одного участка дороги – в районе села Воротан. На момент публикации этой статьи дорога оставалась закрытой. Ожидается, что переговоры будут продолжены, но азербайджанская сторона не выдвинула никаких требований, сказал РСЕ/РС мэр Капана Геворг Парсян.

После окончания прошлогодней войны между Арменией и Азербайджаном последний восстановил контроль над значительными участками своей территории, многие из которых примыкают к главной артерии Армении, проходящей с севера на юг через Сюникскую область, или даже охватывают ее с обеих сторон. На участках, где дорога пересекает территорию Азербайджана, азербайджанские пограничники установили несколько пограничных постов, но до сих пор по большей части пассивно наблюдали за ней и ничего не предпринимали. Оба заблокированных участка, судя по всему, находятся на территории, которую обе стороны теперь фактически считают азербайджанской.

Власти Азербайджана пока не прокомментировали блокировку дороги, но за несколько часов до этого они сообщили, что два армянских солдата закололи азербайджанского военнослужащего штыком возле села Ашагы Джибикли, расположенного на азербайджанской стороне границы между Кармракаром и Шурнухом.

Армения отвергает обвинения, а премьер-министр Никол Пашинян призвал Азербайджан представить доказательства касательно якобы имевшего место инцидента.

Выступая в парламенте 26 августа, Пашинян сказал, что некоторые отрезки 21-километрового участка дороги пересекает «спорные территории». Он также зачитал текст декабрьского соглашения, согласно которому российские пограничники должны помогать обеспечивать безопасность дороги, а пограничники Армении и Азербайджана – делать то же самое по свою сторону границы.

Он добавил, что в этом районе уже идет ремонт альтернативных дорог, и что вопрос будет практически полностью закрыт с завершением строительства нового транспортного коридора Север-Юг, пересекающего всю территорию Армении.

В то время как многие армянские жители региона были встревожены присутствием азербайджанских пограничников, а также размещенными на видных местах азербайджанскими флагами и знаками с надписью «Добро пожаловать в Азербайджан» на участках дороги на подконтрольной Баку территории, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что им не о чем беспокоиться.

В феврале Алиев сказал журналистам, что знаки «Добро пожаловать в Азербайджан» были установлены, «чтобы армяне, проезжающие по этой дороге, чувствовали себя в безопасности на территории Азербайджана».

Закрытие дороги произошло на фоне растущей напряженности между двумя странами, включая регулярные стычки и перестрелки.

25 августа в городе Мартакерт в Нагорном Карабахе был задержан азербайджанский солдат. По сообщению правоохранительных органов самопровозглашенной республики, солдат Джамиль Бабаев был обнаружен в одном из домов города. Ему были предъявлены обвинения в том, что он незаконно пересек границу и угрожал жителям дома, включая детей.

Министерство обороны Азербайджана подтвердило, что Бабаев перешел линию соприкосновения, и сообщило, что Бабаев «добровольно» покинул психиатрическое отделение Гянджинской больницы. «Считается, что наш военнослужащий перешел на территорию, контролируемую российскими миротворцами», – говорится в заявлении министерства.

Двумя днями ранее Минобороны Армении сообщило, что старший лейтенант Артур Давидян покинул свою позицию, перешел на контролируемую Азербайджаном территорию из-за плохой видимости и заблудился. Его пока так и не нашли. В сообщении не уточняется, на каком именно участке Давидян перешел границу.

Гейдар Исаев принял участие в подготовке данного репортажа.