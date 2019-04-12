Азербайджанских студентов все больше привлекает Турция

Когда Аяз из города Кубы, будущий инженер, решал, куда пойти учиться, он подумывал остаться на родине. Получение образования в Азербайджане позволило бы ему начать карьеру, к которой он стремится: получить хорошую работу в крупной нефтегазовой отрасли страны.

Но в конце концов он решил поехать за границу; сейчас он студент-старшекурсник Ближневосточного технического университета в Анкаре. «Турецкое образование престижнее, — сказал он. — На самом деле, у меня может быть даже больше шансов найти работу в Азербайджане, хотя я и учусь не там».

Аяз далеко не одинок. За последние пять лет число азербайджанцев, которые учатся в турецких университетах, почти утроилось. По статистическим данным турецкого правительства, если в 2013–14 учебном году в университетах Турции учились 6177 студентов из Азербайджана, то в 2017-18 году их число возросло до 15 546 человек. Это составляет почти десятую часть общей численности азербайджанских студентов.

В первую очередь азербайджанских студентов привлекают в Турции более низкая стоимость и более высокое качество образования. Плата за обучение в турецком университете обычно составляет порядка 1000 долларов в семестр, в то время как в Азербайджане она может быть в два или в три раза больше. Да и качество образования в Турции, по широко распространенному мнению, выше, чем в Азербайджане.

«Турецкая система образования лучше нашей, — сказал Кавид Ага, известная личность в азербайджанских социальных сетях, который сейчас учится в Университете Анкары. — В том смысле, что в азербайджанских университетах до сих пор есть преподаватели, которые защищали диссертации по каким-нибудь там съездам КПСС».

Играют свою роль и культурные факторы. В Азербайджане очень распространены турецкие телепрограммы, фильмы и поп-музыка, которые дают молодежи представление о жизни в Турции, добавил Ага. Турецкое образование, сказал он, это возможность «выбраться из-под давления традиционной азербайджанской семьи ради дешевого и основательного образования».

Кроме того, благодаря родству языков азербайджанским студентам оказывается сравнительно легко освоить турецкий язык. К тому же, две страны состоят в тесном политическом союзе под лозунгом: «Один народ, два государства».

До недавнего времени многие азербайджанские студенты, обучающиеся за границей, получали финансовую помощь от Государственной программы зарубежного образования азербайджанской молодежи, которая ежегодно отправляла несколько сот студентов не только в Турцию, но и в Европу и в Северную Америку.

Но в 2015 году, в разгар острого экономического кризиса, эта программа была приостановлена. Однако азербайджанцы часто могут самостоятельно справиться с оплатой обучения в Турции, сказал Баба Керимли, руководитель программ обучения за рубежом бакинской компании CELT Colleges, оказывающей консультационные услуги в вопросах образования. «Хотя [азербайджанцы] — иностранные студенты и должны платить за обучение по тарифу для иностранных студентов, стоимость обучения [в Турции] все равно доступнее, чем в европейских и, тем более, в американских университетах», — сказал Керимли Eurasianet.

К тому же, в турецкие университеты легче поступить, чем в азербайджанские. Если в Азербайджане абитуриенты должны сдавать письменные экзамены по разным предметам, в турецких университетах им нужно только сдать американский стандартизованный тест (SAT) или его турецкий аналог, YÖS, что занимает меньше времени и требует меньше специализированных знаний. Предложенный в 2018 году в Азербайджане законопроект, предусматривавший отмену вступительных экзаменов для выпускников школ, показавших наиболее высокие результаты, в конце концов так и не был принят.

Но по мнению Керимли, самый важный фактор, способствующий росту числа студентов, уезжающих в Турцию, — это личные отзывы тех, кто там учился.

Айдан, которая изучает химию в одном из университетов Баку, сказала, что в основном у нее отнюдь не блестящие преподаватели, хотя, учитывая их невысокие зарплаты, она им сочувствует. Она рассказала о своей подруге, обучающейся в Турции, которая присылает ей восторженные рассказы о студенческой жизни и о возможности получить полезную, связанную с будущей работой, производственную практику. Хотя, как она говорит, ей очень хотелось перевестись в какой-нибудь турецкий университет и ее по-прежнему беспокоило качество образования в Азербайджане, она все же решила остаться, так как опасается преступности и терроризма в Турции. «Я предпочитаю жить здесь и потому не учусь ни в каком другом месте», — заключила она.

Исход студентов в Турцию может еще более усугубить и без того значительную утечку мозгов из Азербайджана. Эльчин, студент-политолог стамбульского Университета Едитепе, который собирается заниматься научной работой, сказал, что не питает больших надежд на карьеру в Азербайджане. В Азербайджане «у преподавателей низкие зарплаты, — пояснил он Eurasianet.org. — Нет никаких гарантий, что я найду работу [в другом месте], но [с иностранным дипломом] у меня по крайней мере будет бо́льшая мобильность».

Однако Турция тоже испытывает экономические проблемы, и, по словам Керимли, тамошних студентов, которые надеются найти высокооплачиваемую работу в Европе или где-нибудь еще, возможно, ждет разочарование. «Главное препятствие заключается в том, что студентам трудно найти работу в западных странах, особенно если они хотят работать в Google, IBM или других транснациональных компаниях», — заметил он.

Что же касается Аяза, будущего инженера из Кубы, он устроился на практику, связанную с турецкой нефтяной компанией, но впоследствии планирует искать работу в одной из крупных нефтяных компаний, работающих в Азербайджане, — SOCAR или BP. «Я хочу найти достойное применение своему образованию, но кроме того, я хочу быть поближе к родным», — сказал он.