Азербайджанское телевидение при помощи государства скатывается все ниже

В прилизанной телевизионной студии сидят в глубоких креслах юрист, поэт, актриса и психолог. Напротив них — 35-летний Вугар и его родители. Тема разговора: предполагаемая супружеская неверность жены Вугара. В ходе часовой программы эта экспертная комиссия разбирает по косточкам взаимоотношения внутри семьи.

«Почему ты выбрал эту женщину, чтобы родить тебе детей? — допытывается юрист у Вугара, внутреннего переселенца из Карабаха, живущего сейчас на Апшеронском полуострове рядом с Баку. — На Страшном Суде твой ребенок спросит: „Зачем ты женился на ней, зачем я появился из ее тела?“»

«Ее сестра такая же, — отвечает Вугар. — А их мать еще хуже. Когда мы поженились, я плохо их знал».

Это передача «Расскажи о своем горе», одна из самых популярных программ на частном телеканале Space TV, близком к правящей семье. Выбор в пользу пикантных мелодрам — с большим количеством проблем в личных отношениях, конфликтов между свойственниками и домашнего насилия — типичное явление на сегодняшнем азербайджанском телевидении.

В число других популярных в Азербайджане передач входят программы «Позвольте сказать», «Наш народ, наша тайна», «Ты с нами». Их многие смотрят и широко обсуждают в социальных сетях; вокруг них часто возникают споры.

«В наше время на телевидении появлялись люди, достойные подражания, — сказал в недавнем интервью известный актер Расим Балаев. — Теперь в телевизор может попасть любой человек с улицы. Аморальные люди читают мне мораль, коррумпированные рассказывают о вреде коррупции, глупые рассуждают об уме».

Хотя такие программы существуют во всем мире, в Азербайджане они пользуются необычайно мощной поддержкой государства.

Последние годы правительство выдает частным телеканалам весьма существенные субсидии. В 2011 году оно предоставило телевизионным станциям 5 млн манатов (в то время около 6 млн долларов) на производство программ; в 2013 на те же цели было выделено 6 млн манатов.

В указе, подписанном президентом Ильхамом Алиевым в 2011 году, говорится, что эти деньги были потрачены, «учитывая большое значение телефильмов, пропагандирующих культурное наследие азербайджанского народа и прививающих духовно-нравственные ценности, в формировании национального сознания». Как сообщается в отчете Национального совета по телевидению и радио, благодаря этим средствам было выпущено приблизительно 40 программ, по большей части мыльных опер.

А в январе текущего года Алиев объявил о предоставлении частным телеканалам государственной субсидии в размере 3 млн манатов (около 1,8 млн долларов) для оказания им помощи в эксплуатации недавно запущенного азербайджанского спутника Azerspace-1.

Связи с государством

Многие из нынешних частных телеканалов были созданы в начале 2000-х, когда Азербайджан получил членство в Совете Европы, который попытался заставить Баку диверсифицировать СМИ. В одном из своих докладов 2000 года Совет критиковал засилье государственного телевидения и трудности в создании частных телевизионных станций.

Однако все новые каналы были организованы людьми, тесно связанными с правительством. Основатель и президент Lider TV, частного телеканала, известного кампаниями по очернению оппозиционных политиков и независимых журналистов, — Адалят Алиев, родственник Ильхама Алиева. Севиль Алиева, сестра президента, стала основательницей телеканала Space TV.

«У бизнесменов в Азербайджане нет никакой возможности владеть телеканалом, если только у них нет тесных связей с правительством», — сказал Eurasianet.org Халид Агалиев, специалист по азербайджанскому законодательству о СМИ.

Некоторые независимые деятели пытались получить лицензии на право вещания, но потерпели неудачу. В 2011 году, когда правительство объявило тендер на новую лицензию на радиовещание, в нем приняли участие журналист Яшар Агазаде и правозащитник Расул Джафаров. Их заявка была отклонена, а лицензию получила радиостанция «Араз», которую возглавляет сын Али Гасанова, высокопоставленного советника Алиева.

В связи с этим Институт прав медиа, местная организация, выступавшая в защиту свободы прессы, обратилась в Комитет ООН по правам человека с жалобой на нарушение свободы слова. В 2017 году этот международный орган вынес решение, осуждающее действия правительства, — первое в его практике решение, касающееся Азербайджана. (Тем временем Институт прав медиа был вынужден прекратить свою работу из-за ужесточения ограничений на деятельность организаций гражданского общества в Азербайджане.)

Государственное финансирование помогает частным телеканалам покрыть катастрофический недостаток средств. Экономика страны находится в упадке, что приводит к снижению доходов от рекламы, которые могли бы позволить каналам работать более независимо. По данным государственной статистики, объем рекламы в СМИ упал с 25,1 млн манатов в 2014 году до 4,6 млн манатов в 2017-м (это последние доступные сведения).

«СМИ нуждаются в доходах от рекламы, но в Азербайджане такого рынка нет», — сказал Агалиев.

По-видимому, это связано не только с экономическими, но и — по меньшей мере частично — с политическими причинами. Компании, которые могли бы размещать свою рекламу на телевидении, часто контролируются государством и, следовательно, могут испытывать политическое давление при распределении расходов на рекламу. В опубликованном в 2012 году докладе организации Article 19, борющейся за свободу прессы, отмечалось: «Азербайджанская экономика по большей части управляется государством, таким образом, имеющиеся на рынке ресурсы для СМИ принадлежат правительству. В 2008 году 40 % всех расходов были оплачены банковским сектором, а еще 25 % — телекоммуникационными компаниями, причем все эти организации контролируются государством».

«Авторитарному режиму, который заинтересован в информационном управлении и дезориентации общества, не выгодно иметь большой и свободный рекламный рынок», — писало независимое новостное агентство Turan в докладе о телевизионной рекламе. Такой рынок «угрожает формированием независимых в финансовом, а значит в политическом отношении СМИ, как это уже было в 90-х годах прошлого столетия».

«Эта ситуация намеренно создавалась десятилетиями, и частному телевидению ничего не остается, кроме как ждать государственной помощи», — сказал Eurasianet.org Агалиев.

«Измены — настоящая манна небесная»

Азербайджанское телевидение расцвело в первые годы постсоветской эпохи; тогда на нем были относительно независимые новостные программы и ток-шоу по широкому спектру тем. Но с начала 2000-х, по мере развития частного телевидения, развлекательные передачи — обычно низкого качества — начали вытеснять более «умные» программы.

Первыми развлекательными программами, завоевавшими широкую популярность, стали сплетни из жизни звезд и реалити-шоу свадебной тематики; в обоих случаях передачи копировались с турецких оригиналов. Сектор реалити-шоу рос, к нему добавились сериалы, посвященные семейным драмам, а также программы благотворительной помощи оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Даже независимый телеканал ANS, который когда-то был серьезной новостной станцией, к моменту закрытия в 2016 году (якобы за пропаганду терроризма) в основном переключился на программы «реального жанра».

«Качественные дискуссии на телевидении бывают редко, да и то только благодаря конкретным журналистам, — сказал Гулу Магеррамли, профессор факультета журналистики Бакинского государственного университета, проработавший в государственных вещательных организациях почти 30 лет. — Зрители перестали надеяться на телевидение».

«Каналы отдают предпочтение шоу о драмах в отношениях, чтобы привлечь внимание, — сказал Eurasianet.org на условиях анонимности один бывший сотрудник телевидения. — Есть любимые темы, в том числе изнасилования и побои. А супружеские измены — настоящая манна небесная».

Иногда драмы бывают срежиссированными: в социальных сетях появилась видеозапись, сделанная за кулисами реалити-шоу «Я ищу тебя», в которой продюсеры инструктируют одного из участников программы.

«Действительно, многое из этого срежиссировано, а истории сфабрикованы», — сказал бывший сотрудник телевидения.

Даже сам Алиев критиковал низкое качество частного азербайджанского телевидения. «Зачастую частные телеканалы ведут борьбу за рекламу. Поэтому стараются показывать более зрелищные передачи, порой уровень в них несколько снижается», — сказал он в марте группе деятелей культуры.

Однако погоня за рейтингами — не единственный побудительный мотив. В 2010 году, перед парламентскими выборами, государство выделило каждому кандидату по четыре минуты эфирного времени на государственном телевидении для участия в дебатах за круглым столом. «Рейтинг этих передач был самым высоким за последние годы», — сказал Агалиев.

«Зависимые [от государства] СМИ напуганы, — пояснил Агалиев. — Они распространяют безопасный контент, с которым они ничем не рискуют, и это нравится власти, которая их контролирует. А какой контент нужен зрителям, их не волнует».