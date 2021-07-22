Азербайджану следует избавиться от нефтегазовой зависимости или ждать потрясений – доклад

Ветряные турбины в Иордании, установленные саудовской компанией ACWA, которая сейчас строит ветряную электростанцию на азербайджанском побережье Каспийского моря. (Фото: ACWA)

В опубликованном недавно докладе Международного энергетического агентства (МЭА) говорится, что если нефть и газ продолжат оставаться основным столпом экономики Азербайджана, то страна рискует столкнуться в будущем с серьезными экономическими потрясениями.

Освоение значительных запасов энергоносителей в Азербайджане в постсоветский период, и строительство новых трубопроводов для их транспортировки на европейские рынки, позволили экономике страны вырасти на ошеломляющие 2178 процентов в период с 1995 по 2014 год.

Но, как отмечается в 160-страничном докладе МЭА, мировые энергетические рынки переживают период быстрых перемен.

Промышленно развитые страны, в которые направляется большая часть азербайджанского энергетического экспорта, обязались достичь чистых нулевых выбросов к 2050 году, чтобы выполнить свои обязательства по Парижскому соглашению об изменении климата. Достичь этого предполагается за счет значительного сокращения потребления нефти и газа.

И даже международные нефтяные компании, такие как BP, которые в значительной степени и финансировали разработку углеводородных запасов Азербайджана, стремятся сократить выбросы углерода и диверсифицироваться за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

По словам МЭА, это создаст серьезные проблемы для Баку. Нефть и газ обеспечивают 90 процентов экспортных доходов Азербайджана и 60 процентов государственного бюджета. Более того, за счет углеводородов покрывается 98 процентов энергетических нужд страны и вырабатывается 90 процентов электроэнергии.

Подобная крайняя зависимость от углеводородов делает Азербайджан уязвимым перед изменениями на мировых рынках. По данным Всемирного банка, после обвала цен на энергоносители в 2014-2015 годах ВВП Азербайджана сократился вдвое: с 75 миллиардов долларов в 2014 году до 38 миллиардов в 2016-м. Это привело к резкому падению уровня жизни и массовым протестам.

Пандемия COVID-19 также привела к падению мировых цен на энергоносители, и в рамках сделки ОПЕК+ в ответ на снижение спроса Азербайджан согласился сократить добычу нефти. В 2020 году ВВП Азербайджана сократился на 4,3 процента.

Основная часть доклада посвящена тому, что Азербайджан может сделать для реструктуризации своего энергетического сектора, чтобы удовлетворить растущие внутренние потребности в электроэнергии, одновременно сокращая выбросы углекислого газа.

В настоящее время потребление энергии на душу населения в Азербайджане примерно на 30 процентов ниже, чем в среднем по миру, но оно растет примерно на 2,5 процента в год и, как ожидается, будет продолжать увеличиваться. Кроме того, авторы доклада отмечают, что у Азербайджана «нет конкретной климатической стратегии», и рекомендуют разработать долгосрочный стратегический план, а также новую правовую базу для содействия сокращению выбросов парниковых газов, повышению энергоэффективности и развитию возобновляемых источников энергии.

При этом в докладе также отмечается, что Минэнерго страны занимается – совместно с Программой развития ООН – разработкой национального плана действий.

Потенциал Азербайджана в области ВИЭ велик, но почти не реализуется. Лишь 17 процентов генерируемой электростанциями страны энергии приходится на возобновляемые источники энергии, а 82 процента – на природный газ.

Большая часть существующих мощностей в сфере ВИЭ приходится на ГЭС, но выработка ими энергии носит сезонный характер и, по состоянию на 2019 году (более свежих данных нет), покрывает лишь 6 процентов потребности Азербайджана в электроэнергии.

МЭА считает, что Азербайджан может увеличить генерацию энергии из возобновляемых источников в три с половиной раза, в основном за счет солнечных электростанций, и что ВИЭ могут легко удовлетворить все энергетические потребности страны.

Баку уже предпринимает определенные усилия по созданию рыночных условий в сфере энергетики и ускорению развития ВИЭ.

В докладе МЭА также отмечается, что в Азербайджане разработан законопроект об электроэнергетике, направленный на создание правовой базы для либерализации рынка к 2025 году, что даст возможность приватизировать государственные электростанции и позволит частным производителям строить новые электростанции и продавать электроэнергию.

Минэнерго объявило о планах по увеличению доли ВИЭ до 30 процентов к 2030 году и подписало соглашения с 11 международными энергетическими группами о создании новых мощностей по производству энергии из возобновляемых источников.

Однако большинство из этих 11 соглашений являются лишь ни к чему не обязывающими меморандумами о взаимопонимании. На сегодняшний день реально реализуется всего два проекта – ветряная электростанция на 240 мегаватт, которую строит саудовская компания ACWA Power, и солнечная электростанция на 230 мегаватт, строительством которой занимается Masdar из ОАЭ. Причем реализация этих проектов стала возможной только благодаря заключению договора с государством о закупке производимой ими энергии, что ставит под сомнение декларируемое Баку намерение провести рыночные реформы.

Некоторые дополнительные подробности о формировании правовой базы для развития возобновляемых источников энергии стали известны 12 июля, но вопрос о том, когда будет осуществлен полный переход на рыночные рельсы, и произойдет ли это вообще, остается открытым.