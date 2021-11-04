Азербайджанцам обещают рост доходов на фоне растущей инфляции

Натаван Агаева, 60-летняя домохозяйка из Баку, говорит, что инфляция никогда так остро не ощущалась, как в последние годы. «Она коснулось всего: от сахара до фруктов и овощей. Когда вы проголодаетесь и вам захочется купить что-то в магазине, ценник и деньги в кармане заставят вас еще раз подумать», – сказала она Eurasianet.org.

Будучи этнической талышкой, Агаева любит готовить плов по особому рецепту, а также блюда азербайджанской кухни. Но из-за возросших цен на продукты, в том числе и на рис, ей ничего не остается, как готовить традиционные блюда только по особым случаям.

И она в этом не одинока. Опрошенные местными СМИ жители Баку в целом сетуют на растущие цены и на то, что им все сложнее сводить концы с концами.

По данным Государственного комитета по статистике, цены на продукты питания, напитки и сигареты выросли на 2,6 процента в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем. Нынешние цены выше на 10,4 процента, чем в сентябре предыдущего года. Согласно официальным данным, азербайджанцы тратят половину своих доходов на еду.

В целом, инфляция за период январь-сентябрь 2021 года достигла 5,2 процента по сравнению с 2,9 процентами за аналогичный период 2020 года.

Комитет также в ежемесячном режиме фиксирует изменение цен на 140 наименований продуктов питания. По некоторым из позиций инфляция ударила особенно сильно. Например, растительное масло в сентябре подорожало на 40 процентов по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

По словам экономиста Фарида Мехрализаде, повышение цен на социально значимые продукты питания оказывает сильное психологическое воздействие на потребителей. «Учитывая, что обычно инфляция заметнее сказывается на стоимости продуктов, которые мы потребляем больше, люди еще острее чувствуют ее воздействие», – сказал Eurasianet.org Мехрализаде.

Продукты питания – не единственное, на что азербайджанцы стали тратить больше. В июле правительство повысило плату за используемый в жилых помещениях газ, удвоив тариф для граждан, умеренно потребляющих газ, и в 2,5 раза для тех, кто использует более 2500 кубометров газа в месяц.

А с 1 ноября расходы азербайджанцев, потребляющих менее 1200 кубометров газа, также возрастут на 20 процентов. Для промышленных и сельскохозяйственных объектов стоимость повысилась чуть меньше – на 10 процентов. Цены на электроэнергию для объектов торговли и сферы услуг также повышаются примерно на 22 процента.

Тарифный совет (орган, устанавливающий цены на предоставляемые государством товары и услуги) обосновал повышение тарифов на коммунальные услуги тем, что это «повысит конкурентоспособность экономики», обеспечит энергетическую безопасность и максимально «эффективное использование ресурсов» при ограничении субсидий из государственного бюджета.

Некоторые независимые эксперты с этим не согласны. Экономист Зохраб Исмаил сказал Радио «Азадлыг», что рост цен на энергоносители вызван «отсутствием прозрачности» в деятельности государственной нефтяной компании SOCAR. «Наблюдается бесхозяйственное отношение к расходам и расточительство, что приводит к росту цен на коммунальные услуги», – сказал он.

Стоимость моторного топлива тоже растет: в середине сентября цена на бензин марки АИ-95 выросла с 1,45 маната до 1,6 (с 85 до 95 центов), а на АИ-98 – с 1,6 маната до 1,9 (с 95 центов до 1,12). Только в этом году это уже третье подобное повышение цен. Но если эти виды бензина импортируются из-за рубежа и не подлежат регулированию со стороны Тарифного совета, то в начале этого года он также повысил цены на бензин марки AИ-92 и дизельное топливо.

По словам Мехрализаде, именно подорожание топлива способствовало разгону продовольственной инфляции, поскольку увеличилась стоимость эксплуатации сельскохозяйственной техники.

Вдобавок ко всему, парламент Азербайджана приступил к обсуждению нового законопроекта, предусматривающего повышение стоимости целого ряда государственных услуг. Согласно новому закону, например, стоимость получения нового паспорта вырастет с 40 до 60 манатов (с 24 долларов до 35), а водительских прав – с 20 до 40 манатов (с 12 долларов до 24).

Правительство объясняет повышение пошлин ростом инфляции, но некоторые относятся к этому скептически. Нет смысла «платить 40-50 манатов за документы, реальная стоимость которых может составлять всего 2 маната», – сказал азербайджанской службе Би-би-си экономист и бывший член парламента Назим Байдамирли. – И, если действительно имеет место повышение реальной стоимости, они должны обосновать его перед людьми».

Хотя инфляция наблюдается в Азербайджане на протяжении многих лет, у нынешней волны есть новые причины. По словам Мехрализаде, «ограничения, связанные с пандемией по всему миру, включая потерю и ограниченность человеческих трудовых ресурсов, привели к росту цен на продовольствие» повсеместно. И это напрямую влияет на Азербайджан, где большая часть продовольственных товаров импортируется, добавил он.

По данным Госкомстата, в 2019 году Азербайджан потратил 1,7 миллиардов долларов на импорт продовольствия. По прогнозам Мехрализаде, в 2021 году этот показатель вырастет примерно до 2 миллиардов долларов.

Работников бюджетной сферы в Азербайджане ждет некоторое утешение. Своим указом от 16 октября президент Ильхам Алиев отдал распоряжение правительству заложить в бюджет на 2022 год средства на повышение зарплат бюджетникам.

Повышение должно составить от 20 до 40 процентов, сообщил информационному агентству АПА заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Каримов. По его словам, от этого выиграют около 1,8 миллиона работников.

Минимальная заработная плата в Азербайджане составляет 250 манатов (147 долларов); до очередного всплеска инфляции в 2019 году она находилась на отметке 130 манатов.