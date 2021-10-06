Азербайджанцы объединяются на фоне угроз со стороны Ирана

На фоне военных учений по обе стороны ирано-азербайджанской границы набирает обороты и словесная война между двумя странами.

По мере эскалации кризиса азербайджанцы не стушевались пред лицом исходящей из Тегерана агрессивной риторики, опровергая иранские заявления об израильском присутствии в Азербайджане и даже начав платить Ирану на угрозы той же монетой.

5 октября президент Ильхам Алиев впервые прямо ответил на главный тезис иранской кампании против Баку: что в Азербайджане имеет место некое присутствие Израиля, заклятого врага Ирана.

«Официальные лица [Ирана] стали выдвигать против нас необоснованные обвинения. Якобы Азербайджан привел в эти регионы Израиль. Пусть раскроют глаза, посмотрят. Где они увидели здесь Израиль?! Здесь не живет ни один человек. Здесь нет ни одного здания. Есть доказательства? Нет», – заявил он во время посещения Джебраила, расположенного всего в нескольких километрах от иранской границы.

А затем сам пригрозил иранцам: «Я говорю это здесь, в Джебраиле, на берегу реки Араз [служащей естественной границей с Ираном], азербайджанскому народу и всему миру – необоснованные обвинения против нас не останутся без ответа».

Новый виток напряженности между двумя странами начался в сентябре, когда азербайджанская полиция арестовала нескольких иранских водителей грузовиков, доставлявших товары в Нагорный Карабах. С тех пор напряженность только усилилась: 1 октября Иран начал беспрецедентные военные учения на границе с Азербайджаном, а иранские официальные лица разразились в отношении Азербайджана жесткими высказываниями.

Звучание со стороны Ирана обвинения в основном касаются тесных связей Азербайджана с Израилем, но также затрагивают другие вопросы, включая использование Баку сирийских наемников в прошлогодней войне с Арменией (что Баку продолжает отрицать) и перспективу некоего «пересмотра границ» на Кавказе.

Градус напряженности в отношениях между странами продолжает расти, хотя не вполне понятно, что конкретно так разозлило Иран.

Также 5 октября азербайджанские СМИ сообщили, что Иран перекрыл свое воздушное пространство для полетов азербайджанских ВВС в азербайджанский анклав Нахичевань. Это произошло, когда в Нахичевани проходили совместные с Турцией военные учения. Растущее влияние в Азербайджане Турции, регионального соперника Ирана, служит для Тегерана дополнительным раздражителем.

Кроме того, в тот же день Азербайджан закрыл бакинское представительство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Власти объяснили это тем, что представительство находилось в здании, признанном очагом коронавирусной инфекции. Но примечательно, что всего за два дня до этого сам Хаменеи высказался по поводу конфликта между странами.

Обращаясь с речью к недавним выпускникам военной академии, высказывания из которой затем были опубликованы в Twitter на азербайджанском языке, Хаменеи озвучил едва прикрытую угрозу в адрес Азербайджана: «Те, кто роет яму своим братьям, сами же в ней и окажутся».

На фоне напряженности многие азербайджанцы, в том числе представители политической оппозиции, объединились против Ирана и высказались в поддержку отношений с Израилем.

«Хаменеи открыто угрожает Азербайджану в Twitter», – написал в Facebook известный активист Бахтияр Гаджиев.

Налаживание хороших отношений с Израилем – «одно из немногих хороших вещей, которые произошли в Азербайджане», написал историк и интеллектуал Алтай Гоюшов.

Кроме того, когда несколько религиозных азербайджанок на военном кладбище подвергли Израиль и евреев резкой критике и были задержаны полицией, известная журналистка Хадиджа Исмаил раскритиковала полицию за ограничение права женщин на свободу слова, но добавила, что «необходимо объяснить семьям шехидов, чтобы они не превращали могилы своих детей в открытое поле для иранской разведки».

В ходе другой акции четыре члена группы под названием «Националистическая молодежная организация» установили перед посольством Ирана в Баку три традиционных кувшина для туалета, известных как афтафа, окрашенных в цвета иранского флага. Фотография широко разошлась в соцсетях, а активистов задержали и оштрафовали на 100 манатов (около 60 долларов США), сказал местному новостному агентству Anews.az один из них, Мушфиг Валиев.

Валиев добавил, что мотивом для акции послужило «унижение азербайджанцев Ираном». По оценкам, четверть населения Ирана – этнические азербайджанцы, населяющие в основном северо-западную часть страны, на границе с Азербайджаном.

Между тем возросла и дипломатическая активность. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиян 4 октября принял своего армянского коллегу Арарата Мирзояна в Тегеране, а 6 октября слетал в Москву, чтобы встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Азербайджан по большей части занимал оборонительную позицию, опровергая различные претензии со стороны Ирана. МИД выступил с пространным заявлением в ответ на различные заявления Амира-Абдоллахияна и настаивал, что «отношения между нашими народами находятся на самом высоком уровне. Отношения между Азербайджаном и Ираном основаны на крепких исторических связях, дружбе и сотрудничестве».

Но звучали и встречные угрозы. Эсмира Джафарова, аналитик государственного Центра анализа международных отношений, сказала турецкому телеканалу ANews, что «Азербайджан – независимое государство, и если какая-нибудь страна будет демонстрировать силу или пытаться вмешиваться в наши внутренние дела, очевидно, что Азербайджан оставляет за собой право ответить соразмерно. Но я верю, что вскоре прагматизм и здравый смысл возьмут верх, и ситуация разрешится».

Отрицая присутствие израильтян в Азербайджане, Алиев, однако, привлек внимание к одному неоспоримому фактору влияния Израиля в Азербайджане: большим запасам современного оружия, которое Азербайджан закупал у Израиля на протяжении многих лет. Находясь в Джебраиле, он торжественно открыл погранзаставу, где попозировал для фотографа, в том числе с широкой улыбкой на фоне дрона Harop израильского производства.