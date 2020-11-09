Азербайджанцы празднуют возврат под свой контроль Шуши

После объявления правительства Азербайджанца о возвращении Шуши – города, который азербайджанцы считают своим историческим и культурным центром в Нагорном Карабахе, – по всей стране начались празднования.

«Мы так долго ждали этой новости», – сказала Нурия Ахундова сквозь слезы. Она бежала из Шуши в 1992 году, когда ей было 14 лет, после взятия города армянскими войсками во время первой войны между двумя сторонами на фоне развала СССР. Сейчас она живет в Пиршаги, поселке, где осели азербайджанцы, которые были вынуждены бежать из своих домов во время войны. «Вернуться назад было моей заветной мечтой, я жила с этой тоской 28 лет, – сказала Ахундова Eurasianet.org. – Слава Богу».

Президент Ильхам Алиев объявил о взятии Шуши в обращении к нации утром 8 ноября. «Сообщить об этом азербайджанскому народу в такой исторический день – может быть, один из самых счастливых дней в моей жизни», – сказал Алиев в обращении к народу c Аллеи шахидов в Баку, где похоронены павшие на войне. – Ты свободна, родная Шуша! Мы вернулись, родная Шуша! Мы возродим тебя, родная Шуша!».

Но в обращении Алиева было мало подробностей, а официальные лица в Армении заявили, что в течение дня в городе продолжались бои.

Однако азербайджанцы не стали ждать дополнительных подтверждений, и сразу после заявления Алиева по всей стране начались торжества по поводу победы.

Возможно, больше всех радовались в Пиршаги, расположенном примерно в 30 километрах от центра Баку, где около 90 процентов населения составляют внутренне перемещенные лица (ВПЛ) из Шуши. Они входят в число свыше 600 тыс. этнических азербайджанцев, которые покинули свои дома, когда армяне взяли под свой контроль Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов.

Узнав о взятии Шуши, жители Пиршаги выбежали из своих квартир на улицу, и стали обнимать друг друга и плакать. Некоторые скандировали: «Мученики не умирают, Родина не будет разделена».

Пиршаги, некогда бывший молодежным лагерем на балансе государственной компании «Азербайджанские железные дороги», был преобразован в лагерь для перемещенных лиц вскоре после взятия Шуши армянскими войсками в мае 1992 года. После начала нынешней войны 27 сентября жители с нетерпением следили за ходом военной кампании. Несколько молодых людей из лагеря погибли в боях; кого-то призвали в армию, другие пошли добровольцами. Некоторые еще ждут призыва.

Турецкие флаги здесь висят рядом с азербайджанскими в ознаменование решительной поддержки со стороны Анкары развернутого Баку наступления. Есть даже несколько пакистанских флагов в знак благодарности за поддержку Исламабада, и вывески, на которых традиционный лозунг азербайджано-турецкой дружбы – «Два государства, одна нация» – переиначен на «Три государства, одна нация».

«Я никогда не видела Шушу, – сказала Садагат Исмаилзаде, которой сейчас 21 год. Ее семья бежала из города еще до ее рождения, но, по ее словам, родственники прививали ей любовь к городу. – Я так счастлива, что даже не могу говорить. Я хочу увидеть, где жили мои родители, школы, в которые они ходили».

Шуша – лишь последний из множества городов и селений, взятых азербайджанскими войсками в ходе наступления. Их бывшие жители с радостью встречают новости о каждой такой победе.

Гасан Гусейнов, которому сейчас 68 лет, раньше жил в селе Валигулубейли Зангеланского района. Сейчас он живет в лагере для ВПЛ «Лала» неподалеку от Пиршаги, где в основном проживают ВПЛ из Зангеланского и Джебраильского районов.

Когда 22 октября Алиев объявил о взятии Валигулубейли, «я встал и поцеловал телевизор, – сказал Гусейнов Eurasianet.org. – Если он прямо сейчас скажет, что мирные жители могут пойти посмотреть свои земли, я бы пошел пешком, сколько бы времени это ни заняло».

Но на пути возвращения ВПЛ остается множество препятствий, в том числе тот факт, что война, возможно, еще далека от завершения. Но даже когда условия для возвращения станут более благоприятными, не вполне ясно, сколько ВПЛ захотят вернуться в свои прежние дома, которые они покинули 30 лет назад.

Камала Гулиева, 50-летняя ВПЛ из села в Физулинском районе, сказала, что надеется вернуться, но не насовсем. «Когда мы уезжали, мы не думали, что на то, чтобы вернуться, уйдет 30 лет, – сказала она. – Мы знали, хотя иногда и теряли надежду, что наши земли будут освобождены».

Она хочет вернуться. «Я туда босиком пойду, если придется, чтобы вспомнить молодость, и мою маму», которая погибла во время войны и похоронена в Карабахе. Но у нее сейчас двое взрослых детей, которые построили свою жизнь в Баку. «Я не могу их оставить», – сказала она.

Однако о подобных практических аспектах пока предпочитают не задумываться.

Исмаил Аллахьяров, ВПЛ из Шуши, тоже проживающий в Пиршаги, вспоминает свой старый дом. «Такие красивые архитектурные строения, дома беев и ханов, – сказал он. – Словами их не опишешь. Даже художник не сможет изобразить эту картину».

Но сейчас, по его словам, «мне кажется, что сердце выскочит из груди; я с ума сойду от счастья».