Азербайджанцы снова блокируют Лачинский коридор

Группа азербайджанцев заблокировала дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией. Движение по этому коридору прервано во второй раз за неделю с небольшим: Азербайджан продолжает кампанию давления на эту жизненно важную транспортную артерию.

Около 10:30 утра 12 декабря несколько десятков азербайджанцев, принадлежащих к связанным с государством экологическим организациям, начали демонстрацию на дороге вблизи Шуши. Протестующие утверждали, что хотят привлечь внимание к незаконной, по мнению Азербайджана, добыче полезных ископаемых в Карабахе и использованию дороги для перевозки минерального сырья в Армению.

Они развернули плакаты на русском, английском и азербайджанском языках, на которых было написано «Незаконная добыча — военное преступление» и «Эксплуатация минеральных месторождений = отмывание денег».

Представители многих азербайджанских новостных СМИ присутствовали на месте событий и запечатлели стычки между протестующими и российскими миротворческими войсками, которые охраняют эту дорогу со времен войны 2020 года между Арменией и Азербайджана. В какой-то момент российский военный отшвырнул микрофон азербайджанского журналиста; также сообщается, что российский солдат ударил прикладом автомата по автомобилю новостного веб-сайта Report.az. Были там и азербайджанские военные: одна из видеозаписей показывает, как они сходятся лицом к лицу с российскими миротворцами, пытаясь заставить последних пропустить машину с журналистами.

Хотя протестующие не объясняли, кого именно они представляют, а проправительственные СМИ называли их «экологическими активистами», многое говорило о том, что дело не обошлось без участия властей. Одна из протестующих, Нармина Гарибова, сказала сайту Report.az, что Министерство экологии и природных ресурсов выдало им палатки, в которых они будут жить. На одном из протестующих была форменная куртка государственной водопроводной компании AzerSu. В числе протестующих был известный своей провластной позицией писатель Ган Туралы.

К моменту захода солнца протестующие так и не разошлись и, по-видимому, были готовы остаться на месте на долгое время: они стали ставить палатки и разводить костер. Сайт Report.az сообщил, что подъемные краны установили на месте событий «модульные жилблоки» для российских военных. «Вероятно, миротворцы пришли к выводу, что акции продолжатся до ночи», — пишет сайт.

«Мы можем оставаться тут месяцами», — сказала Гарибова.

Живущие в Карабахе этнические армяне, для которых Лачинский коридор служит единственным выходом во внешний мир, сообщали, что перекрытие движения по дороге создало многокилометровые очереди из автомобилей. Ближе к Степанакерту, де-факто столице этой территории, местная полиция также перегородила дорогу, чтобы не допустить на место проведения протестов местных армян и избежать возможных столкновений между ними и протестующими. Тех армян, которым все же удалось пробраться за эти заграждения, развернули не доезжая до Шуши российские миротворцы.

Тем временем, пока этот материал готовился к публикации, другие местные жители продолжали стекаться в Степанакерт, где они собираются обсудить дальнейшие действия.

Азербайджанцы блокируют дорогу уже во второй раз за последнюю неделю с небольшим. 3 декабря шоссе было перекрыто на несколько часов во время противостояния между азербайджанскими должностными лицами и российскими миротворцами. Азербайджанцы утверждали, что пытаются попасть в часть Карабаха, контролируемую российскими миротворцами, чтобы расследовать сообщения о незаконной добыче полезных ископаемых. Однако в тот раз дорога была разблокирована уже через несколько часов.

Официальные представители Азербайджана заявили, что они с российскими миротворцами пришли к соглашению о допуске чиновников в сектор, находящийся под российским контролем, для обсуждения вопросов экологического мониторинга.

10 декабря группа азербайджанцев попыталась посетить один из спорных рудников в Карабахе, но, как сообщили де-факто власти Карабаха, была заблокирована местными жителями. 12 декабря пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде выступил с заявлением для печати, в котором обвинил в срыве посещения рудника российских миротворцев и сказал, что его министерство передало российской стороне ноту протеста.

«Азербайджанская сторона во второй раз закрыла единственную магистраль, соединяющую Арцах с Арменией и миром, по ложным и надуманным причинам», — заявил де-факто руководитель Карабаха Араик Арутюнян. (Арцах — альтернативное армянское название этой территории). Арутюнян сказал, что целью Баку, по-видимому, является «разжигание внутреннего раскола и паники в Арцахе».

«Это очередное проявление геноцидальной политики Баку, — говорится в заявлении де-факто Министерства иностранных дел Карабаха, — направленное на запугивание народа Арцаха, создание атмосферы нестабильности в регионе и воспрепятствование деятельности российской миротворческой миссии».

«[Это] провокация […], и как международное сообщество будет реагировать? Как оно реагирует? От этого многое зависит», — написал в своем Telegram-канале Давид Бабаян, до недавнего времени бывший де-факто министром иностранных дел Карабаха.

Напряженность вокруг дороги возникает в то время, когда Баку пытается подтолкнуть правительство Армении к подписанию мирного соглашения, которое должно разрешить продолжающийся десятилетиями конфликт между двумя странами.

12 декабря Азербайджан также опубликовал документы, которые Баку представил на рассмотрение ООН в качестве доказательства того, что армянские вооруженные силы используют дорогу для перевозки мин, которые они устанавливают на азербайджанской территории.

Хотя обе стороны предсказывали, что соглашение будет подписано к концу этого года, впоследствии они отказались от этих прогнозов.

Азербайджан использует это противостояние для повышения ставок в переговорном процессе, утверждает бакинский политический аналитик Шуджаат Ахмедзаде. Было бы «наивно» принимать всерьез озабоченность экологической обстановкой, пишет он в Twitter.

Баку бросает вызов России, которая увязла в Украине и все сильнее зависит от близкого союзника Азербайджана, Турции.

«Плюс к тому, [у России] есть риск потерять Азербайджан. Противодействие Азербайджану может подтолкнуть Баку к еще более тесному сотрудничеству с евроатлантическими акторами. Короче говоря, сегодня руки России связаны по многим направлениям, и Азербайджан очень хорошо это понимает, — пишет Ахмедзаде. — Азербайджан использует эту напряженную ситуацию к своей выгоде, преследуя две основные цели: во-первых, нейтрализовать Россию, чтобы подписать поддерживаемый Западом мирный договор; во-вторых, одновременно добиться от России как можно больше уступок по Карабаху и другим вопросам».