Азербайджан: антивоенные активисты оказались под прицелом властей

Изображение воображаемой сети армянских агентов, появившееся в ряде проправительственных СМИ, в том числе на странице YouTube-канала под названием «Знайте предателей в лицо».

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Начало второй карабахской войны в 2020 году ознаменовалось появлением в Азербайджане антивоенного дискурса и развитием гражданского активизма как антигегемонистского ответа на милитаристские настроения, охватившие общество.

С критикой войны и последующего националистического возрождения выступали не организованные структуры, а различные неформальные сообщества и независимые лица, объединившиеся вокруг антимилитаристских и промиротворческих идей. В то время деятельность движения сводилась в основном к публиковавшимся в социальных сетях сообщениям и виртуальным дискуссиям.

В отличие от России и к удивлению многих западных наблюдателей, азербайджанские власти раньше никогда открыто не подавляли выступающих против войны людей. Долгое время официальные и контролируемые государством СМИ в основном игнорировали их. Преследованиям они повергались лишь в интернете со стороны националистов.

Но сейчас ожесточенная кампания против «предателей», развернутая в ведущих СМИ, вызывает у активистов чувство тревоги. Учитывая высокий уровень легитимности политической власти, недавний арест известного экономиста и оппозиционера Губада Ибадоглу, а также аресты бастующих курьеров, эти опасения могут еще больше парализовать самое противоречивое направление прогрессивного активизма в Азербайджане.

По всей видимости, поводом для кампании послужило заявление феминистской группы Feminist Peace Collective, в котором они призвали власти Азербайджана прекратить продолжающуюся уже девять месяцев блокаду населенного армянами Нагорного Карабаха. В заявлении группа обвиняет власти в «осуществлении инструментализации идентичности» с целью разделения азербайджанцев и армян, а блокада Карабаха рассматривается в контексте с репрессиями внутри страны, такими как ограничение на въезд в село Союдлу, введенное после экологических протестов в июне.

Ответная реакция последовала незамедлительно.

«Feminist Peace Collective: В Азербайджане появилась еще одна «оппозиционная группа», защищающая армян», – гласил один из заголовков. В статье утверждалось, что движение за мир является частью более широкой омерзительной кампании Евросоюза и Канады по пропаганде ЛГБТ и «антинациональных» идей, распространяемых среди азербайджанцев.

Гомофобные ноты проскакивали и в других пропагандистских материалах, в том числе в репортаже явно проправительственного телеканала Real TV, где ведущий саркастически заметил, что «геи могут делать все, что хотят», пока они «являются патриотами».

Вскоре кампания против антивоенных активистов начала стремительно набирать обороты. После того как «Либеральное общество» организовало в Баку дискуссию о состоянии, в котором находится антивоенное движение с 2020 года, СМИ и даже официальные лица призвали наказать «предателей».

Мероприятие было открыто для всех желающих, и проправительственные СМИ тоже там присутствовали. Впоследствии они продемонстрировали снятые на мероприятии ролики с выступлениями, чтобы шокировать свою аудиторию и предать анафеме «пятую колонну».

В ходе развернутой в СМИ кампании по дискредитации активистов звучали такие заголовки, как «Местные сторонники движения «Нет войне»: маска спала с предателей» и «Либерализм азербайджанских сторонников «Нет войне» означает поддержку террористов: видеосвидетельство предательства».

Затем кампанию подхватили депутаты парламента. Депутат Эльман Мамедов призвал правоохранительные органы принять «срочные и серьезные меры, потому что это акция направлена против нашей государственности и безопасности». Еще один депутат Айдын Мирзазаде заявил, что активисты движения «Нет войне» «не имеют никакого отношения к народу Азербайджана» и «служат интересам определенных зарубежных кругов в Азербайджане, которые предоставляют им финансовую помощь».

Наконец, Общественный союз ветеранов Карабаха призвал власти «незамедлительно расследовать и допросить таких людей, проживающих в Азербайджане», и заставить их «извиниться».

Эта кампания формирует националистическую среду, в которой активисты движения за мир (еще один «внутренний враг») не должны чувствовать себя в психологической и физической безопасности.

Непрекращающиеся репрессии

Примечательно, что в рамках кампании антивоенных активистов настойчиво пытаются увязать с традиционными противниками режима.

Среди них – Губад Ибадоглу и его дочь Жале. В конце июля власти арестовали и предположительно подвергли пыткам популярного среди образованной молодежи экономиста и политика, проживающего в Великобритании, но находившегося на момент ареста в Азербайджане. Его обвиняют в связях с проживающим в США турецким клириком Фетхуллахом Гюленом, которого азербайджанские власти считают террористом. Однако многие уверены, что арест Губадоглу связан с его обещанием добиться конфискации денег, которые коррумпированные азербайджанские чиновники украли у государства и хранят на счетах в зарубежных банках.

В отношении антивоенных активистов также звучат обвинения в связях с представителями профсоюзов, которые организовывали забастовки курьеров службы доставки продуктов питания. В начале августа по ложным обвинениям были задержаны три активных члена Конфедерации профсоюзов «Рабочий стол». Преследование профсоюзных активистов являются новым явлением для Азербайджана и демонстрирует острую реакцию властей на любые формы протестов.

Спустя три года после победы Азербайджана в войне 2020 года власти все так же пользуются чрезвычайно высокой поддержкой среди населения. Однако за это время власти не только не прекратили применять репрессивные меры, но и ужесточили репрессии настолько, что любая критика в адрес властей скоро станет невозможной.

В такой угнетающей обстановке сообщество антивоенных активистов испытывают страх и опасения, поэтому многие из них сейчас предпочитают молчать и избегают внимания журналистов. Многим прогрессивным активистам, да и всему политическому спектру Азербайджана, будущее кажется туманным и бесперспективным.