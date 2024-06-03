Азербайджан: Баку ровняет с землей армянское наследие в Карабахе

Бульдозеры активно работают в столице Карабаха, которая еще с советских времен называлась Степанакертом, а сейчас именуется Ханкенди. (Фото: Azertac, t.ly/BS4yx)

Международный суд ООН (МС) обязал Азербайджан соблюсти право на возвращение армянских беженцев, покинувших Нагорный Карабах после того, как азербайджанская армия отвоевала эту территорию. Но если армяне и вернутся, то могут не узнать места, которые были вынуждены покинуть в конце 2023 года.

С осени прошлого года, когда Карабах перешел под полный контроль Баку, Азербайджан активно перестраивает ключевые части региона, очевидно, в попытке устранить все свидетельства присутствия армян на этой территории. Преобразования не ограничиваются сменой названий населенных пунктов: например, столица Карабаха, называвшаяся c советских времен Степанакертом, теперь именуется Ханкенди. Новые спутниковые снимки показывают масштабное разрушение жилых домов, церквей и других культурно значимых объектов, связанных с некогда проживавшим здесь армянским населением.

Одно из самых впечатляющих изменений – разрушение целого квартала и автобусной станции в Ханкенди. Снесенный район расположен по соседству с бывшим Арцахским государственным университетом, который был переименован в Карабахский университет. Проект реконструкции города является частью инициативы властей Азербайджана, цель которой привлечь в Ханкенди 1200 студентов со всей страны. Власти расширяют кампус, строят новые аудитории и общежития, а также приводят другие весомые аргументы в пользу обучения в этом ВУЗе, включая бесплатное обучение и жилье. Власти обещают, что обновленный университет будет готов к началу нового академического года.

Ранее на территории, расчищенной для расширения университета, проживали около тысячи карабахских армян.

Еще одним крупным подвергшимся разрушению объектом стала деревня Карин Так – армянское поселение, расположенное неподалеку от города Шуша, которое, похоже, было полностью снесено. Причина сноса неясна.

Новые спутниковые снимки показывают, что в некоторых случаях с личным имуществом, обнаруженным в некоторых частных домах, предназначенных под снос, обращались как с мусором – его просто выбрасывали на улицу.

В марте государственное телевидение Азербайджана продемонстрировало кадры с места демонтажа здания парламента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), которая была населена преимущественно армянами, а также расположенного по соседству центра армянских ветеранов войны, заявив, что эти постройки являются «незаконными» и «не соответствуют архитектурным требованиям».

Помимо этого, азербайджанские власти уничтожают армянские церкви, кладбища и православные христианские религиозные символы. Имеются документальные доказательства, подтверждающие факт разрушения армянских культовых сооружений в Шуше и Лачине.

Также сносятся статуи и памятники, связанные с советским и армянским наследием Карабаха. Например, памятник революционеру-большевику Степану Шаумяну, в честь которого армяне назвали столицу Карабаха, был демонтирован, как и другие памятники армянским политическим и военным деятелям.

Как минимум некоторые решения Азербайджана по сносу объектов, похоже, противоречат принятому в ноябре постановлению Международного суда ООН. Согласно этому постановлению, Азербайджан, исходя из обязательств Баку по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, должен был «принять все необходимые меры для предотвращения и наказания актов вандализма и осквернения, затрагивающих армянское культурное наследие, включая церкви и другие места поклонения, памятники, достопримечательности, кладбища и артефакты, но не ограничиваясь ими».

Примерно в то же время, когда Международный суд ООН вынес свое постановление, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что возвращение армянских беженцев в Карабах в существующих условиях «нереально». С тех пор ситуация для беженцев, питающих надежды на возвращение на родину, только усугубилась.

Армянские беженцы говорят, что им нужны гарантии безопасности, прежде чем они задумаются о возвращении, а также некоторые особые привилегии, такие как возможность жить в компактных поселениях и пользоваться некоторыми формами муниципальной автономии. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, однако, категорически исключил возможность предоставления каких-либо особых прав возвращенцам. Он заявил, что те армяне, которые пожелают вернуться в Карабах, будут иметь такой же правовой статус, как и все остальные граждане Азербайджана.