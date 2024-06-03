Азербайджан: Баку ровняет с землей армянское наследие в Карабахе
Некоторые действия противоречат постановлению Международного суда ООН.
Международный суд ООН (МС) обязал Азербайджан соблюсти право на возвращение армянских беженцев, покинувших Нагорный Карабах после того, как азербайджанская армия отвоевала эту территорию. Но если армяне и вернутся, то могут не узнать места, которые были вынуждены покинуть в конце 2023 года.
С осени прошлого года, когда Карабах перешел под полный контроль Баку, Азербайджан активно перестраивает ключевые части региона, очевидно, в попытке устранить все свидетельства присутствия армян на этой территории. Преобразования не ограничиваются сменой названий населенных пунктов: например, столица Карабаха, называвшаяся c советских времен Степанакертом, теперь именуется Ханкенди. Новые спутниковые снимки показывают масштабное разрушение жилых домов, церквей и других культурно значимых объектов, связанных с некогда проживавшим здесь армянским населением.
Одно из самых впечатляющих изменений – разрушение целого квартала и автобусной станции в Ханкенди. Снесенный район расположен по соседству с бывшим Арцахским государственным университетом, который был переименован в Карабахский университет. Проект реконструкции города является частью инициативы властей Азербайджана, цель которой привлечь в Ханкенди 1200 студентов со всей страны. Власти расширяют кампус, строят новые аудитории и общежития, а также приводят другие весомые аргументы в пользу обучения в этом ВУЗе, включая бесплатное обучение и жилье. Власти обещают, что обновленный университет будет готов к началу нового академического года.
Ранее на территории, расчищенной для расширения университета, проживали около тысячи карабахских армян.
Еще одним крупным подвергшимся разрушению объектом стала деревня Карин Так – армянское поселение, расположенное неподалеку от города Шуша, которое, похоже, было полностью снесено. Причина сноса неясна.
Новые спутниковые снимки показывают, что в некоторых случаях с личным имуществом, обнаруженным в некоторых частных домах, предназначенных под снос, обращались как с мусором – его просто выбрасывали на улицу.
В марте государственное телевидение Азербайджана продемонстрировало кадры с места демонтажа здания парламента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), которая была населена преимущественно армянами, а также расположенного по соседству центра армянских ветеранов войны, заявив, что эти постройки являются «незаконными» и «не соответствуют архитектурным требованиям».
Помимо этого, азербайджанские власти уничтожают армянские церкви, кладбища и православные христианские религиозные символы. Имеются документальные доказательства, подтверждающие факт разрушения армянских культовых сооружений в Шуше и Лачине.
Также сносятся статуи и памятники, связанные с советским и армянским наследием Карабаха. Например, памятник революционеру-большевику Степану Шаумяну, в честь которого армяне назвали столицу Карабаха, был демонтирован, как и другие памятники армянским политическим и военным деятелям.
Как минимум некоторые решения Азербайджана по сносу объектов, похоже, противоречат принятому в ноябре постановлению Международного суда ООН. Согласно этому постановлению, Азербайджан, исходя из обязательств Баку по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, должен был «принять все необходимые меры для предотвращения и наказания актов вандализма и осквернения, затрагивающих армянское культурное наследие, включая церкви и другие места поклонения, памятники, достопримечательности, кладбища и артефакты, но не ограничиваясь ими».
Примерно в то же время, когда Международный суд ООН вынес свое постановление, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что возвращение армянских беженцев в Карабах в существующих условиях «нереально». С тех пор ситуация для беженцев, питающих надежды на возвращение на родину, только усугубилась.
Армянские беженцы говорят, что им нужны гарантии безопасности, прежде чем они задумаются о возвращении, а также некоторые особые привилегии, такие как возможность жить в компактных поселениях и пользоваться некоторыми формами муниципальной автономии. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, однако, категорически исключил возможность предоставления каких-либо особых прав возвращенцам. Он заявил, что те армяне, которые пожелают вернуться в Карабах, будут иметь такой же правовой статус, как и все остальные граждане Азербайджана.
Лилит Шахвердян – независимая журналистка.
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