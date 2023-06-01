Азербайджан: блокировавшие Карабах «экоактивисты» жалуются на сокращение финансирования

В Азербайджане самопровозглашенные экологические активисты, принимавшие участие в блокаде Нагорного Карабаха при поддержке властей, выражают недовольство по поводу выделяемых их организациям средств.

26 мая группа руководителей азербайджанских НПО собралась перед зданием администрации президента в Баку, протестуя против того, что они назвали сокращением государственных грантов.

Эти же граждане принимали участие в акции протеста на единственной дороге, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией, которая продолжалась 138 дней и завершилась после того, как на другом конце дороги появился новый азербайджанский таможенный пост.

С 12 декабря по 28 апреля расположившиеся в палатках представители НПО периодически скандировали лозунги и размахивали плакатами, обвиняя армянское руководство Нагорного Карабаха в «экоциде».

Поводом для выступления руководителей НПО стал список победителей грантового конкурса, обнародованный в тот же день Агентством государственной поддержки НПО. Ряд из них не попали в список, другим же было выделено меньше средств, чем они просили.

Хотя между грантовым конкурсом и акциями протеста на дороге Лачин-Степанакерт нет связи, некоторые явно считают, что их должны были вознаградить за верность, которую они продемонстрировали государству своим участием в блокаде.

Одна из протестующих Матанат Асгаргызы, председатель Общественного союза поддержки солдатских семей, сказала, что она расстроена тем фактом, что ее организации выделили всего 8 тысяч манатов (около 4705 долларов) на конкурс рисунков на тему Шуши, ключевого города Карабаха.

«Мы были первыми, кто пошел [на демонстрации]. Мы были лицом к лицу с русскими [миротворцами] и армянами в течение нескольких недель. Они [власти] говорят: “Вам не стыдно упоминать о вашем присутствии в Шуше”. Я не считаю, что мне должны дать 20 тысяч манатов только за то, что я была в Шуше. Мне просто интересно, почему люди, которые всегда поддерживают свое государство, обделены вниманием?» – спросила она в ходе интервью местному новостному изданию Abzas Media.

Руководитель другого НПО Тахира Мамедова, которая прославилась в социальных сетях тем, что в первые дни блокады случайно убила голубя, также была недовольна размером выделенного для ее организации гранта. «Они обещали 15 тысяч манатов (около 8 820 долларов) на один проект, но не выделили их. А на фильм о погибшем в Шуше шехиде выделили всего лишь 6 тысяч манатов (около 3530 долларов). Эти 6 тысяч манатов показались мне оскорблением», – сказала она Радио «Азадлыг». (Она не принимала участие в акции протеста в Баку).

Член наблюдательного совета Агентства по государственной поддержке НПО Гюнель Сафарова отметила, что объемы выделяемых средств были сокращены из-за низкого качества представленных проектов. «Кроме того, попытки увязать участие в Шуше с участием в грантовом конкурсе грантов вызывает серьезные вопросы. Агентство не организовывало эти демонстрации. Это была добровольная акция. Люди приехали туда добровольно, не для того, чтобы потом просить гранты. Это полный абсурд», – сказала она Abzas Media.