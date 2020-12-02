Азербайджан взял под контроль последний район, переданный по договору с Арменией

После передачи Лачинского района Азербайджан взял под свой контроль всю территорию, передача которой была оговорена в соглашении о прекращении огня, подписанном с Арменией и Россией 10 ноября.

Азербайджанские войска вошли в Лачинский район после полуночи 1 декабря. Министерство обороны опубликовало видео, на котором группа солдат стоит в темноте перед административным зданием, над которым был поднят азербайджанский флаг.

Лачинский район стал последней территорией, которая была передана согласно соглашению; ранее под азербайджанский контроль перешли Агдамский район (20 ноября) и Кельбаджарский район (25 ноября). Кроме того, во время предшествовавшей заключению договора войны Азербайджан уже взял под контроль четыре других оккупированных армянскими силами района – Физулинский, Джебраильский, Зангиланский и Кубатлинский – и часть Нагорного Карабаха.

Из перешедших Азербайджану районов Лачинский был наиболее плотно заселен армянами после их победы в первой войне в 1990-х годах: на начало этого года в районе проживало около 10 тыс. человек. По его территории также проходит «Лачинский коридор» – единственная дорога, которая в сейчас связывает Армению с оставшимися под армянским контролем районами Карабаха. Соглашение от 10 ноября предусматривает сохранение коридора шириной пять километров, который будет контролироваться российскими миротворцами.

Неопределенность по поводу этого коридора, его точных параметров и государственной принадлежности, вызвала путаницу перед передачей Лачинского района. Жителям говорили то одно, то другое по поводу того, будут ли их дома переданы Азербайджану.

В частности, 26 ноября местные власти сказали жителям города Лачин, через который проходит коридор, что им придется выехать до 1 декабря, но уже на следующий день заявили обратное.

В конечном итоге подавляющее большинство жителей, похоже, все-таки уехали, но некоторые – в Лачине (который армяне называют Бердзор) и селениях Сус и Агавно – остались.

«Эти три населенных пункта контролируются [российскими] миротворцами, но коридор все же находится в Кашатагском районе [армянское название Лачинского района], который передали азербайджанцам, – сказал глава Кашатагского района Мушег Алавердян 1 декабря в интервью новостному сайту «Кавказский узел». – Как это можно интерпретировать, не знаю, могу лишь сказать, что на сегодняшний день я продолжаю являться главой администрации, и коридор контролируют российские миротворцы».

Мэр Лачина сообщил местным СМИ 1 декабря, что российские миротворцы заявили, что в городе не должно быть никаких флагов, и поэтому местные власти сняли флаг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Мэр Нарек Алексанян также сказал, что в городе нет азербайджанских войск. (Неясно, где была проведена съемка с азербайджанскими солдатами на фоне их флага.) Также, по словам Алексаняна, в городе осталось не менее 200 жителей.

В среднесрочной перспективе, вопросов о судьбе Лачина еще больше.

Азербайджан намерен построить новую дорогу, которая будет огибать Лачин, чтобы город снова мог снова перейти под контроль Азербайджана и его бывшие жители могли вернуться, сказал президент Ильхам Алиев в своем обращении к народу 1 декабря.

«Сейчас город Лачин остается посередине данного коридора, – сказал Алиев. – Я же в ходе бесед с президентом России говорил, что город Лачин также должен быть возвращен нам. Поэтому мы предлагаем построить новый коридор. Разработать маршрут нового коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, и построить его. После определения параметров нового коридора город Лачин также будет возвращен нам».

По словам Алиева, когда район перешел под контроль армянских сил, там проживало немногим более 50 тыс. человек. «Сейчас численность населения Лачинского района достигла 80 тысяч, – сказал он, видимо, учитывая новых членов семей, которые были вынуждены покинуть район. – Конечно, одной из наших основных задач будет скорейшее возвращение лачинцев в Лачин».

Согласно одной международной оценке, предоставленной Eurasianet.org на условиях анонимности, на территориях, которые перешли под контроль Азербайджана, проживало около 34 тыс. армян. По словам уполномоченного по правам человека Карабаха Артака Бегларяна, в результате войны без крова осталось около 40 тыс. человек.