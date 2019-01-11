Азербайджан видит новые возможности для диалога с Арменией

С приходом к власти в Армении нового правительства в Баку растут надежды, что после многих лет застоя наконец появилась реальная возможность добиться прогресса в разрешении конфликта между Арменией и Азербайджаном.

В последние недели высокопоставленные азербайджанские чиновники выступают с необычайно позитивными заявлениями. В декабре президент Ильхам Алиев написал в Твиттере, что «2019 год даст новый импульс процессу разрешения нагорно-карабахского конфликта между Арменией и Азербайджаном». Также в декабре министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров сказал после встречи со своим армянским коллегой, что «впервые за долгое время мы достигли взаимопонимания». Ни в том, ни в другом случае не было ясно, что именно вызвало эти оптимистичные замечания, но заметное изменение тона обратило на себя внимание.

Кроме того, во внешнеполитическом аппарате Азербайджана произошли кадровые перестановки, свидетельствующие об усилении стремления к диалогу со стороны Баку. В конце декабря главой правительственной организации, представляющей перемещенных из Нагорного Карабаха азербайджанцев, стал молодой дипломат Турал Гянджалиев. Он сменил на этом посту более старого чиновника, которого многие считали некомпетентным и неспособным эффективно представлять эту организацию.

Этому предшествовало сентябрьское назначение главным советником Алиева по международным делам Хикмета Гаджиева. Хотя Гаджиев, занимавший до этого должность пресс-секретаря Министерства иностранных дел, прославился агрессивными выпадами в отношении Армении, во внешнеполитических кругах Баку он известен как сторонник спокойной и умеренной политики, выступающий за установление контактов с армянами. Гаджиев и Гянджалиев не ответили на просьбы Eurasianet.org о комментариях.

Все это кажется реакцией на приход в Армении к власти нового правительства и свержение бывшего президента Сержа Саргсяна. Саргсян, родившийся в Карабахе и участвовавший в войне, считался в Баку олицетворением жесткой позиции Армении по вопросу о Карабахе. Эта территория, международно признанная частью Азербайджана, контролируется армянскими силами со времен войны между двумя сторонами, прошедшей в 1990-х годах. Приход к власти премьер-министра Никола Пашиняна, как кажется многим в Баку, дает возможность вывести из тупика давно буксующие переговоры по разрешению конфликта и в какой-то мере вернуть Азербайджану контроль над этой территорией.

«Азербайджанцы, по-видимому, дают Пашиняну и его команде некоторую поблажку, чтобы посмотреть, улучшит ли это ситуацию, — сказал Eurasianet.org Том де Вааль, специалист по Кавказу аналитического центра Carnegie Europe. — Пока что это очень небольшие шаги, и все они абсолютно обратимы, но в контексте последних лет они выглядят весьма позитивно».

«Изменения, связанные с приходом к власти новой молодой элиты, пробудили во многих сегментах азербайджанской общественности надежду на реальные, ориентированные на результат переговоры и диалог, — писал в недавней статье в журнале «Кавказский выпуск» работающий в Баку аналитик Заур Шириев. — Бóльшая часть общества и руководство в Баку считают, что прежнее армянское правительство извлекало выгоду из наследия карабахской войны, в то время как новое руководство более открыто, и некоторые его члены имеют опыт миротворческой деятельности. Существует возможность укрепления доверия для достижения прогресса в разрешении конфликта».

За последние месяцы произошло заметное, хотя пока и скромное, улучшение двусторонних отношений. В сентябре прошла краткая встреча между Пашиняном и Алиевым, на которой они договорились о создании нового канала связи; с тех пор международные наблюдатели отметили явное сокращение числа нарушений прекращения огня на линии противостояния. Обе стороны смягчили направленную друг против друга риторику в публичных выступлениях, а их министры иностранных дел трижды встречались за последние полгода, и должны снова встретиться в конце января. «Такие встречи, естественно, создают возможность для развития процесса переговоров», — сказала в своих ответах на письменные вопросы Eurasianet.org пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Изменения, происходящие в Баку, по-видимому, отчасти мотивированы беспокойством о необходимости не отставать от нового руководства Армении, ставшего любимчиком мировой общественности благодаря харизматичной фигуре Пашиняна и его команде молодых реформаторов.

В частности, предполагается, что назначение Гянджалиева связано с попытками Пашиняна привлечь к участию в переговорах в качестве третьей стороны непризнанное армянское руководство Нагорного Карабаха; сейчас переговоры ведутся только между правительствами Армении и Азербайджана. Баку отвергает такие попытки, утверждая, что правительство Карабаха незаконно и является марионеткой Еревана. Вместо этого Азербайджан собирается выдвинуть в качестве противовеса непризнанному карабахскому правительству группу Гянджалиева, которая официально называется Азербайджанской общиной Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики.

Гянджалиев — «один из самых ярких представителей Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, — сказала Абдуллаева. — Установление народных контактов между азербайджанской и армянской общинами Нагорно-Карабахского региона позволит укрепить понимание и доверие».

«Сейчас Азербайджан, вероятно, сильнее, чем раньше, ощущает потребность в человеке, который представлял бы эту общину более профессионально и дипломатично, — сказал в интервью Eurasianet.org Фуад Чирагов, специалист по внешней политике, работающий в азербайджанском государственном аналитическом Центре стратегических исследований. — Его назначение — знак того, что Азербайджан готов начать поддержку диалога на общинном уровне в рамках более широкого межэтнического примирения. Поэтому в этом отношении назначение Турала Гянджалиева можно считать реакцией на недавние позитивные сдвиги в диалоге между Арменией и Азербайджаном».

Однако это стремление к диалогу проявляется в Баку параллельно с другой тенденцией стратегического мышления. В соответствии с нею охлаждение отношений Армении с Россией — ее формальным союзником и гарантом ее безопасности — может помочь Азербайджану извлечь пользу в политической и, возможно, военной сферах. Бакинский аналитик Шириев приводит в своей статье результаты опроса сотрудников МИД и экспертов по внешней политике, в котором их спрашивали: «Создаст ли ухудшение отношений между Арменией и Россией возможности для Азербайджана?» Шестьдесят процентов респондентов дали положительный ответ.

Бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров заявил в своем недавнем интервью, что «Россия, озабоченная своими проблемами, которых с санкциями становится все больше, скорее всего, избавится от политического груза, коим является Армения […] в этих условиях, в условиях отсутствия перспективной позиции Армении в отношении переговоров, отсутствия серьезных усилий со стороны сопредседателей для интенсификации переговоров, опасность возобновления военных действий очень высока».

В течение тех недель, которые прошли после назначения Гянджалиева, этот 37-летний сотрудник Министерства иностранных дел родом из Карабаха часто выступал в азербайджанских СМИ и активно писал в Twitter. По большей части он придерживался привычной для Азербайджана темы незаконности непризнанных властей Карабаха. Однако вместе с этим он подчеркивал важность «народных» контактов с армянами, живущими в Карабахе. «К сожалению, режим Сержа Саргсяна в Армении не допускал такого диалога, — сказал он азербайджанским СМИ. — Мы надеемся, что сможем установить контакты с армянской общиной и начать конструктивный диалог на новой стадии в процессе урегулирования конфликта».

Неясно, до какой степени власти в Ереване и Степанакерте отзовутся на этот призыв. В ответ на вопрос Eurasianet.org де-факто Министерство иностранных дел Нагорного Карабаха сослалось на заявление из недавнего интервью де-факто министра иностранных Масиса Маиляна, в котором он сказал: «Думаю, никакая сторона не должна чинить препятствия, если представители общественных организаций беженцев из Арцаха, Азербайджана и Армении решат обсудить свои проблемы». (Арцах — армянское название Нагорного Карабаха)

Хотя назначение Гянджалиева может отчасти быть тактическим ходом, оно также может свидетельствовать о «возобновлении попыток установления настоящего диалога, выходящего за рамки риторики агрессии и угроз, препятствовавшей мирному процессу, — сказал работающий в Ереване аналитик Ричард Гирагосян. — Возлагать на этот шаг слишком большие надежды пока рано, хотя любое движение к взаимодействию и диалогу следует приветствовать».