Азербайджан: власти все более жестко борются с оппозицией

Когда ветеран оппозиции Тофик Ягублу появился после нескольких часов, проведенных в полиции, с лицом в синяках и заплывшими глазами, на него было страшно смотреть.

Правоохранительные органы Азербайджана уже давно печально известны жестоким обращением с задержанными, часто доходящим до пыток. Но явные следы насилия, подобные тем, которые полицейские оставили на лице Ягублу, по-видимому, свидетельствуют об интенсификации усилий по запугиванию оппозиции. Кое-кто связывает это с тем, что после победы в прошлогодней войне с Арменией власти стали вести себя более решительно.

Ягублу был задержан 1 декабря на проходившем в Баку митинге в поддержку другого оппозиционера, Салеха Рустамли, который находился в заключении и держал голодовку с начала ноября.

Тофик Ягублу после освобождения из полиции. (Нигяр Хези/Facebook)

Как впоследствии рассказал журналистам Ягублу, в полиции его неоднократно избивали, а затем сотрудники в штатском посадили его в машину и увезли из города.

«Меня все время били и требовали, чтобы я сказал на камеру, что отрекаюсь от борьбы, — вспоминал Ягублу. — Я отказывался, и меня снова били».

Когда его наконец выпустили на свободу, Ягублу — который ничего не видел из-за заплывших глаз — узнал от местных жителей, что находится в Аляте, городке, расположенном в 76 километрах к югу от Баку, и позвонил дочери, чтобы вызвать ее на помощь.

Случай жестокого обращения с Ягублу был уникальным даже для Азербайджана, где многие политические и другие заключенные на протяжении долгих лет сообщали о пытках, которым подвергали их сотрудники правоохранительных органов. Эти сообщения были зафиксированы в докладе ООН 2019 года. Но чаще всего полицейские, по-видимому, старались не оставлять столь явных следов.

Однако на этот раз сразу несколько участников митинга рассказали, что офицеры полиции, как им показалось, прямо приказывали своим подчиненным жестко обращаться с задержанными, выкрикивая приказы вроде «скрути его» и «дай ему по руке».

Правозащитная группа Defense Line (Линия обороны), наблюдавшая за митингом и ответными действиями полиции, пришла к выводу, что полиция действовала с «необычайной жестокостью и нетерпимостью», сказал радиостанции «Голос Америки» директор группы Руфат Сафаров.

13 декабря у представителей Defense Line была встреча с министром внутренних дел Вилаятом Эйвазовым и другими высокопоставленными сотрудниками министерства, на которой они подняли вопрос об избиении Ягублу и других аспектах поведения полиции на митинге 1 декабря. «Министр отрицал все обвинения в адрес полиции и заявил, что силу пытались применить именно протестующие, а полицейские адекватно на это реагировали», — сказал Сафаров Eurasianet.org.

Пресс-секретарь министерства не ответил Eurasianet.org на просьбу прокомментировать эти события.

3 декабря Ягублу вызвали в районную прокуратуру и допрашивали в течение четырех с половиной часов. В интервью, которое он дал после освобождения, он сказал, что, по его мнению, власти знают, кто его избил, но у них нет «желания или смелости найти и наказать этих людей».

Обвинения Ягублу «безосновательны», но «они будут расследованы должным образом», сказал местным СМИ пресс-секретарь МВД Эльшад Гаджиев.

Хотя большинство задержанных на митинге 1 декабря освободили в тот же день, четыре члена Народного фронта (партии, в которой состоит и Рустамли) были арестованы на 90 суток по обвинению в «нарушении режима эпидемиологического карантина».

С этим митингом было связано еще одно новшество: один из арестованных и получивших обвинение утверждает, что его там вообще не было.

Студент университета Рустам Исмаилбейли раньше регулярно участвовал в митингах оппозиции, но этот он решил пропустить, опасаясь, что участие в нем помешает его учебе, написал впоследствии в региональном новостном издании Jam News его отец. Однако через несколько часов после окончания митинга Исмаилбейли поехал в центр города, где его нашли и посадили в фургон сотрудники полиции. На видеозаписи видно, как он кричит, что «не участвовал» в митинге. (Исмаилбейли был освобожден 15 декабря.)

Тем временем 16 декабря Салех Рустамли, в поддержку которого проводился митинг, прекратил голодовку, которую держал 42 дня. Об этом сказал его врач Адиль Гейбулла. 9 декабря Рустамли обследовала группа турецких медиков; они заключили, что некоторые из клеток его мозга — связанные с такими функциями как речь, понимание и память, — отмерли и уже не восстановятся. 15 декабря на очередном митинге за освобождение Рустамли были задержаны по меньшей мере 20 человек, в том числе Ягублу, но затем их отпустили.

Рустамли был арестован в 2019 году по обвинениям в незаконной коммерческой деятельности и отмывании денег, которые международная правозащитная организация «Хьюман Райтс Вотч» назвала «сфабрикованными». В начале ноября, когда правительство объявило «победную» амнистию и помиловало до 16 000 азербайджанцев, имевших то или иное отношение к конфликту с Арменией, Рустамли не попал в список амнистированных, хотя в 1990-е годы сражался в первой войне между двумя сторонами. В ответ на это Рустамли начал голодовку, требуя немедленного освобождения.

Один из депутатов парламента выступил в защиту Рустамли и написал президенту Ильхаму Алиеву письмо с просьбой о его помиловании. Адвокаты Рустамли направили в суд прошение о его освобождении в связи с ухудшающимся состоянием здоровья, но власти пока что никаких мер не приняли.

Некоторые связывают новую тактику борьбы правительства с оппозицией с победой Азербайджана в войне и вновь укрепившимся, как оно считает, доверием общества.

«Правительство может себе позволить избить еще несколько граждан благодаря тому престижу, который оно завоевало в результате прошлогодней военной победы, — написал в Facebook председатель полуоппозиционной партии ReAl Ильгар Мамедов. — Это как заработанные очки, которые оно тратит, как хочет».

Другой участник митинга 1 декабря, Амрах Тахмазов, тоже сказал, что полиция, как ему показалось, обращалась с протестующими еще жестче, чем до войны.

По его словам, когда его задержали, его били ногами в спину, а задержанного одновременно с ним председателя оппозиционного движения D18 Ахмеда Мамедли били ногами в лицо. Когда его уже посадили в полицейский фургон, сотрудники полиции «в буквальном смысле швырнули» в фургон еще одну задержанную активистку, беременную Конул Ахмадову, и пытались бить ее ногами в живот, но Тахмазову удалось ее прикрыть, сказал он Eurasianet.org.

Другому протестующему, задержанному в тот же день Паше Дадашзаде, в полиции сломали руку, но скорая помощь приехала к нему только через полтора часа, сказал Тахмазов.

Он вспоминал схожую акцию – митинг за освобождение Ягублу (который в то время находился в тюрьме и держал голодовку), организованный незадолго до прошлогодней войны. Но тогда после задержания «никого сильно не избивали».

Казалось, что сами полицейские относятся к своей новой тактике довольно легкомысленно, сказал Тахмазов. «На этот раз полицейские перешучивались насчет того, как “по-доброму” они задерживают протестующих, и как их за это наградят — никогда раньше я не видел на митингах ничего подобного, — сказал он. — Когда я это услышал, я рассмеялся от возмущения».

Но есть и те, кто считает, что правительство не хочет заходить слишком далеко и ставить под угрозу заработанную им в последнее время общественную поддержку. «Власти не столь склонны к жестким репрессиям, особенно против рядовых граждан, так как это может произвести и обратный эффект и нанести ущерб их легитимности», — сказал Eurasianet.org аналитик Наджмин Камильсой.