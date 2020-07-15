Азербайджан: выступающие за войну демонстранты прорвались в парламент

На фоне продолжающихся стычек с Арменией в Баку собрались десятки тысяч человек, чтобы выразить поддержку военным. (Фото: Facebook, Али Хаджизаде)

Десятки тысяч азербайджанцев устроили акцию протеста в Баку, требуя войны с Арменией. Демонстранты ворвались в здание парламента страны.

Эта беспрецедентная акция началась после трех дней боев на армяно-азербайджанской границе и гибели по меньшей мере 11 азербайджанских солдат, в том числе генерал-майора Полада Хашимова. Излияния гнева, отчасти в отношении правительства, показывают, насколько трудно будет властям удерживать под контролем патриотический пыл, возникший в результате наиболее кровопролитных столкновений между двумя сторонами за последние годы.

Протест, судя по всему, был спонтанным и никем специально не организовывался. Все началось с похорон одного из погибших солдат вечером 14 июля в Ахмедлинском районе Баку. По сообщениям местных независимых СМИ, скорбящие двинулись к центру города, и по дороге к ним присоединялись другие.

Протестующие скандировали лозунги «Карабах – наш», «Закончите карантин и начните войну», «Главнокомандующий, дайте нам оружие», «Карабах или смерть», «Наджмеддина в отставку», «Мы не уйдем, пока Карабах не будет освобожден». Наджмеддин Садыгов – начальник штаба Вооруженных сил Азербайджана.

«Мы достаточно терпели, – кричал один протестующий. – Нам не нужны деньги или работа, пойдем и будем сражаться!»

Протестующие шли в направлении центра, мимо военного мемориала, известного как Аллея мучеников, но полиция не позволила им войти на его территорию. Все это время, до поздней ночи, к ним присоединялось все больше и больше людей из разных частей города. Как сообщила независимая газета «Азадлыг», полиция помешала около 3 тыс. человек из Хырдаланского района Баку добраться до центра, чтобы присоединиться к демонстрации. По оценке Заура Шириева, работающего в Баку аналитика Международной кризисной группы, акция собрала порядка 30 тыс. человек.

В конечном итоге люди дошли до здания парламента, и некоторые из них пробились внутрь. После этого полиция применила слезоточивый газ и дубинки в попытке разогнать демонстрацию. Но люди оказали сопротивления: некоторые переворачивали полицейские автомобили, а кто-то пытался убедить полицейских присоединиться к ним. «Когда армяне восстали, полиция была на их стороне, а вы пришли нас бить», – крикнул один демонстрант. «Они хуже армян», – выкрикнул другой.

Тем не менее полиция в этот раз действовала гораздо более деликатно, чем с несанкционированными демонстрациями политической оппозиции, которые она обычно жестко подавляет. Было видно, что некоторые полицейские дружелюбно разговаривали с протестующими.

Акция протеста не освещалась местными проправительственными СМИ. На момент публикации данной статьи правительственные чиновники также почти не высказывались по этому поводу.

Некоторые интерпретировали прорыв в парламент и ряд других более ранних эпизодов как провокации, призванные дискредитировать протестующих. «Группа людей вошла в Милли Меджлис, полиция применила силу, и вместо того, чтобы стать свидетелями единства азербайджанского народа и государства, армяне увидели совсем другое», – написал активист Бахтияр Гаджиев на своей странице в Facebook.

С наступлением темноты люди разошлись.

Утром 15 июля пресс-служба парламента опубликовала заявление, в котором говорилось, что прорыв в парламент был делом «некоторых провокаторов, стремившихся нанести ущерб», и что это было проявлением «неуважения к святому духу мучеников».

В ходе акций протеста семь полицейских получили ранения, две машины были полностью уничтожены, а еще 14 – повреждены, говорится в совместном заявлении Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел. В заявлении также упоминается, что было начато расследование по факту «массовых беспорядков и сопротивления или применения силы в отношении представителя властей».

Менее масштабные митинги в поддержку военных, также начавшиеся с похорон погибших солдат, прошли и в других городах по всему Азербайджану. В Сумгаите, родном городе генерал-майора Хашимова, собрались тысячи человек. Независимый журналист Хадиджа Исмаилова сообщила со ссылкой на неназванные источники, что тело Хашимова было доставлено оттуда в Баку и что о его похоронах не сообщили даже его друзьям.

За день до протеста в социальных сетях бушевали дискуссии по поводу смерти Хашимова, причем многие выражали возмущение фактом гибели в бою офицера столь высокого ранга, сетуя, что это было результатом плохого руководства.

Протест «был подлинным, организованным без вмешательства правительства, и его масштабы были намного больше, чем мы видели во время апрельской эскалации [предыдущего наиболее серьезного столкновения между двумя сторонами в 2016 году], – сказал Шириев Eurasianet.org. – Поворотным моментом стала гибель генерал-майора и других офицеров высокого ранга. Раньше азербайджанцы думали, что события на границе в порядке вещей. Но это изменило мнение людей».

Шириев добавил, что протест был «обоюдоострым мечом и холодным душем» для правительства.

«Это первый случай за десятки лет, когда мы видим поистине исходящее от народа выражение разочарования, да еще в таких масштабах, в связи с событиями на линии фронта. Протестующие требуют от правительства более активных действий. И правительство, безусловно, будет использовать эти протесты в своих беседах с основными международными игроками, чтобы попытаться добиться усиления давления на Армению», – сказал он.

«С другой стороны, теперь возникает вопрос: как их [протестующих] удовлетворить? Месть? Больше смертей на международной границе или начало военной кампании на линии соприкосновения? Трудно сказать, продолжатся ли протесты, но многие в правительстве теперь могут начать настаивать на изменении либо внутренней политики, либо подхода правительства к касающимся конфликта вопросам, затрагивающим жизнь людей, живущих у границы или линии соприкосновения», – сказал он.

Один из возможных вариантов: после прекращения нынешних военных действий правительство должно будет выделять больше средств и уделять больше внимания людям, проживающим в приграничных районах. По словам Шириева, подобные действия были бы положительно восприняты широкими слоями азербайджанской общественности.