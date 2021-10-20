Азербайджан готовится построить в Карабахе «умные села»

В рамках подготовки к переселению сотен тысяч своих граждан на территорию, отвоеванную в прошлогодней войне, Азербайджан принял новую концепцию развития: «умные села».

Концепция приобрела популярность по всему миру: она предусматривает использование небольшими сельскими общинами новейших технологий, таких как цифровая связь, автоматизация и возобновляемые источники энергии, для максимизации экономического развития.

Правительство Азербайджана присматривалось к концепции еще до войны: Государственная программа социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики на 2019-2023 годы включала создание двух пилотных «умных сел».

Но инициатива набрала обороты после прошлогодней войны, в ходе которой Азербайджан отвоевал более 8000 квадратных километров территории в Нагорном Карабахе и вокруг него – т.е. около 75 процентов земель, перешедших под контроль армянских сил по результатам первой войны в 1990-х годах, из-за которой более 600 000 азербайджанцев были вынуждены покинуть свои дома. Теперь многие из них надеются вернуться.

В феврале президент Ильхам Алиев заявил, что первый проект «умного села» будет реализован в селении Учунджу Агалы Зангиланского района. В сентябрьском интервью турецкому СМИ Алиев сказал, что первые перемещенные лица вернутся в пилотное «умное село» в Зангиланском районе «к концу нынешнего или началу следующего года», но не упомянул, какое именно селение он имел в виду. 17 октября он также официально запустил строительство «умного села» в Физулинском районе.

Министерство сельского хозяйства пояснило, что в «умных селах» будут внедряться методы ведения сельского хозяйства, основанные на «современных технологиях, совместном управлении и контроле», но эта концепция не ограничивается только этим. «Концепция включает в себя “умное” уличное освещение, строительство теплостойких и холодостойких экологичных домов, утилизацию бытовых отходов, установку гидроэлектростанций и солнечных панельных станций, и использование биогаза», – сообщили агентству «Туран» в министерстве.

Только в этом году власти потратят на строительство «умных городов и сел» 1,3 миллиарда долларов, сказал Алиев на сентябрьском заседании Генассамблеи ООН.

Связанные с государством азербайджанские СМИ широко освещали концепцию «умного села», повторяя правительственные тезисы о том, что автоматизация снизит потребность в человеческом труде.

Но аналитики расходятся во мнениях о том, оправдан ли энтузиазм правительства по поводу этой концепции.

По словам экономиста и оппозиционного политика Губада Ибадоглу, вместо «умных сел» правительство могло бы реализовать такие проекты, как «прозрачные села» или «подотчетные муниципалитеты».

«Но в данном случае коррумпированные чиновники и бизнесмены возьмут выделенные деньги под свой контроль, и будут лишь заниматься имитацией бурной деятельности, – сказал Ибадоглу местному изданию Toplum TV. – Затем выяснится, что для управления “умными селами” нет умных людей или умного правительства».

Внимание критиков привлекла и другая правительственная инициатива по восстановлению сельских районов Карабаха – расширение системы «агропарков».

Агропарки – это крупные, пользующиеся поддержкой государства агропромышленные предприятия, впервые появившиеся в Азербайджане в 2012 году. С тех пор в стране было создано 49 агропарков. При этом недавнее журналистское расследование, проведенное независимым информационным агентством «Туран», выявило владельцев 38 подобных предприятий, большинство которых оказались бизнесменами, связанными с правительством. Крупнейшим оператором агропарков оказался находящийся в собственности дочерей Алиева Pasha Holding, которому принадлежат девять агропарков по всему Азербайджану.

Агропарки в Азербайджане являются «устойчивым бизнесом, потому что правительство создает всю необходимую инфраструктуру и предоставляет им субсидии для работы», сказал Ибадоглу Eurasianet.org.

Агентство «Туран» также выяснило, что два агропарка находятся в Карабахе, в Суговушане и Хакари, но не установило их владельцев.

Правительство заявило о своей заинтересованности в строительстве агропарков в Карабахе вскоре после окончания прошлогодней войны. В марте Министерство экономики сообщило государственному телеканалу Space TV, что изучается возможность создания «на освобожденных территориях агропарков и готовятся предложения».

Хотя никаких подробностей впоследствии не сообщалось, во время визита Алиева в Джебраильский район в этом месяце президенту рассказали о новом агропарке площадью 50 гектаров.

По словам Ибадоглу, агропарки на отвоеванных территориях, вероятно, также будут контролироваться влиятельными людьми. «В приоритете люди, демонстрирующие особую верность правящей семье, и Карабах не станет исключением», – сказал он.

Между тем другие аналитики подчеркивают потенциальную эффективность правительственной модели развития. Система «умного села» позволит объединить все государственные службы в Карабахе в рамках единой централизованной системы, сказал экономист Эльмир Сафарли. «А это, в свою очередь, позволит реализовать самые лучшие технологические проекты в регионе», что сыграет «особую роль в стимулировании притока инвестиций в Карабах в будущем», добавил он.

Хотя Азербайджан сталкивается с проблемами при реализации концепции «умного села» (и смежной концепции «умного города»), Карабах – идеальное место для экспериментов, написал урбанист Анар Велиев в статье для Бакинского исследовательского института. «Вся территория опустошена, инфраструктуры сейчас нет. В этой связи ее придется строить с нуля, и необходимо внедрять определенные виды инноваций, – написал он. – При этом в первую очередь следует учитывать потребности и запросы населения».

Еще один фактор – отношение к данной инициативе потенциальных репатриантов, многие из которых с теплотой вспоминают свои прежние, не «умные» формы мелкомасштабного сельского хозяйства.

После войны правительство объявило о проведении масштабного опроса среди перемещенных лиц, чтобы выяснить, сколькие из них хотят вернуться в регион и чем они хотели бы там заниматься. Результаты опроса пока не обнародовались.

По словам Бахтияра Асланова, исследователя и координатора немецкого фонда Berghof Foundation, который после первой войны сам стал вынужденным переселенцем, отношение к концепции «умного села», похоже, меняется.

«Сначала люди относились к этой концепции с неуверенностью, отчасти потому, что она –нечто необычное для азербайджанского общества, но также потому, что большинство представляли себе, что их дома будут такими же, какими они покинули их 30 лет назад», – сказал Асланов Eurasianet.org.

Он добавил, что многие перемещенные лица боятся, что правительство намерено выделить им участки земли меньшего размера, чем те, которые они вынуждены были оставить четверть века назад. И сообщения об «умных селах» подпитывают эти опасения.

«Чтобы решить эту проблему, правительственные органы, ответственные за планирование “умных сел”, должны предоставить общественности подробную, всестороннюю информацию и приветствовать общественное обсуждение» проблемы, сказал он.