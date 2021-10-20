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Азербайджан готовится построить в Карабахе «умные села»

Правительство широко рекламирует эту концепцию, которая может повысить экономическую эффективность сельских общин, но также поставить их под более жесткий контроль со стороны центра.

Гейдар Исаев Oct 20, 2021
Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева осматривают макет «умного села» в Физулинском районе 17 октября. (Фото: President.az) Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева осматривают макет «умного села» в Физулинском районе 17 октября. (Фото: President.az)

В рамках подготовки к переселению сотен тысяч своих граждан на территорию, отвоеванную в прошлогодней войне, Азербайджан принял новую концепцию развития: «умные села».

Концепция приобрела популярность по всему миру: она предусматривает использование небольшими сельскими общинами новейших технологий, таких как цифровая связь, автоматизация и возобновляемые источники энергии, для максимизации экономического развития.

Правительство Азербайджана присматривалось к концепции еще до войны: Государственная программа социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики на 2019-2023 годы включала создание двух пилотных «умных сел».

Но инициатива набрала обороты после прошлогодней войны, в ходе которой Азербайджан отвоевал более 8000 квадратных километров территории в Нагорном Карабахе и вокруг него – т.е. около 75 процентов земель, перешедших под контроль армянских сил по результатам первой войны в 1990-х годах, из-за которой более 600 000 азербайджанцев были вынуждены покинуть свои дома. Теперь многие из них надеются вернуться.

В феврале президент Ильхам Алиев заявил, что первый проект «умного села» будет реализован в селении Учунджу Агалы Зангиланского района. В сентябрьском интервью турецкому СМИ Алиев сказал, что первые перемещенные лица вернутся в пилотное «умное село» в Зангиланском районе «к концу нынешнего или началу следующего года», но не упомянул, какое именно селение он имел в виду. 17 октября он также официально запустил строительство «умного села» в Физулинском районе.

Министерство сельского хозяйства пояснило, что в «умных селах» будут внедряться методы ведения сельского хозяйства, основанные на «современных технологиях, совместном управлении и контроле», но эта концепция не ограничивается только этим. «Концепция включает в себя “умное” уличное освещение, строительство теплостойких и холодостойких экологичных домов, утилизацию бытовых отходов, установку гидроэлектростанций и солнечных панельных станций, и использование биогаза», – сообщили агентству «Туран» в министерстве.

Только в этом году власти потратят на строительство «умных городов и сел» 1,3 миллиарда долларов, сказал Алиев на сентябрьском заседании Генассамблеи ООН.

Связанные с государством азербайджанские СМИ широко освещали концепцию «умного села», повторяя правительственные тезисы о том, что автоматизация снизит потребность в человеческом труде.

Но аналитики расходятся во мнениях о том, оправдан ли энтузиазм правительства по поводу этой концепции.

По словам экономиста и оппозиционного политика Губада Ибадоглу, вместо «умных сел» правительство могло бы реализовать такие проекты, как «прозрачные села» или «подотчетные муниципалитеты».

«Но в данном случае коррумпированные чиновники и бизнесмены возьмут выделенные деньги под свой контроль, и будут лишь заниматься имитацией бурной деятельности, – сказал Ибадоглу местному изданию Toplum TV. – Затем выяснится, что для управления “умными селами” нет умных людей или умного правительства».

Алиевы осматривают макет села в Физулинском районе.
Алиевы ознакамливаются с планом работ в Физулинском районе.

Внимание критиков привлекла и другая правительственная инициатива по восстановлению сельских районов Карабаха – расширение системы «агропарков».

Агропарки – это крупные, пользующиеся поддержкой государства агропромышленные предприятия, впервые появившиеся в Азербайджане в 2012 году. С тех пор в стране было создано 49 агропарков. При этом недавнее журналистское расследование, проведенное независимым информационным агентством «Туран», выявило владельцев 38 подобных предприятий, большинство которых оказались бизнесменами, связанными с правительством. Крупнейшим оператором агропарков оказался находящийся в собственности дочерей Алиева Pasha Holding, которому принадлежат девять агропарков по всему Азербайджану.

Агропарки в Азербайджане являются «устойчивым бизнесом, потому что правительство создает всю необходимую инфраструктуру и предоставляет им субсидии для работы», сказал Ибадоглу Eurasianet.org.

Агентство «Туран» также выяснило, что два агропарка находятся в Карабахе, в Суговушане и Хакари, но не установило их владельцев.

Правительство заявило о своей заинтересованности в строительстве агропарков в Карабахе вскоре после окончания прошлогодней войны. В марте Министерство экономики сообщило государственному телеканалу Space TV, что изучается возможность создания «на освобожденных территориях агропарков и готовятся предложения».

Хотя никаких подробностей впоследствии не сообщалось, во время визита Алиева в Джебраильский район в этом месяце президенту рассказали о новом агропарке площадью 50 гектаров.

По словам Ибадоглу, агропарки на отвоеванных территориях, вероятно, также будут контролироваться влиятельными людьми. «В приоритете люди, демонстрирующие особую верность правящей семье, и Карабах не станет исключением», – сказал он.

Между тем другие аналитики подчеркивают потенциальную эффективность правительственной модели развития. Система «умного села» позволит объединить все государственные службы в Карабахе в рамках единой централизованной системы, сказал экономист Эльмир Сафарли. «А это, в свою очередь, позволит реализовать самые лучшие технологические проекты в регионе», что сыграет «особую роль в стимулировании притока инвестиций в Карабах в будущем», добавил он.

Хотя Азербайджан сталкивается с проблемами при реализации концепции «умного села» (и смежной концепции «умного города»), Карабах – идеальное место для экспериментов, написал урбанист Анар Велиев в статье для Бакинского исследовательского института. «Вся территория опустошена, инфраструктуры сейчас нет. В этой связи ее придется строить с нуля, и необходимо внедрять определенные виды инноваций, – написал он. – При этом в первую очередь следует учитывать потребности и запросы населения».

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Еще один фактор – отношение к данной инициативе потенциальных репатриантов, многие из которых с теплотой вспоминают свои прежние, не «умные» формы мелкомасштабного сельского хозяйства.

После войны правительство объявило о проведении масштабного опроса среди перемещенных лиц, чтобы выяснить, сколькие из них хотят вернуться в регион и чем они хотели бы там заниматься. Результаты опроса пока не обнародовались.

По словам Бахтияра Асланова, исследователя и координатора немецкого фонда Berghof Foundation, который после первой войны сам стал вынужденным переселенцем, отношение к концепции «умного села», похоже, меняется.

«Сначала люди относились к этой концепции с неуверенностью, отчасти потому, что она –нечто необычное для азербайджанского общества, но также потому, что большинство представляли себе, что их дома будут такими же, какими они покинули их 30 лет назад», – сказал Асланов Eurasianet.org.

Он добавил, что многие перемещенные лица боятся, что правительство намерено выделить им участки земли меньшего размера, чем те, которые они вынуждены были оставить четверть века назад. И сообщения об «умных селах» подпитывают эти опасения.

«Чтобы решить эту проблему, правительственные органы, ответственные за планирование “умных сел”, должны предоставить общественности подробную, всестороннюю информацию и приветствовать общественное обсуждение» проблемы, сказал он.

Гейдар Исаев – журналист из Баку.

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